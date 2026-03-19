Tamil Nadu: तमिलनाडु में फुटबॉल कोच ने लगाई फांसी, POCSO केस के बाद उठाया कदम

Tamil Nadu Crime News: तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. पेन्नागरम के पास पोदूर गांव के निवासी 38 वर्षीय विजी, जो एक फुटबॉल खिलाड़ी और कोच थे, उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. विजी इलाके में बच्चों को रोजाना फुटबॉल प्रशिक्षण देने के लिए जाने जाते थे और कई छात्रों को उन्होंने प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए तैयार किया था.

विजी स्थानीय स्तर पर एक जाने-माने कोच थे और हर शाम बच्चों को प्रशिक्षण देते थे. उनकी पहचान एक समर्पित प्रशिक्षक के रूप में थी, लेकिन हाल ही में उन पर लगे गंभीर आरोपों ने सबको हैरान कर दिया.

यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद मामला दर्ज

11 मार्च को पेन्नागरम ऑल वुमन पुलिस स्टेशन में एक लड़के के पिता ने विजी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. आरोप था कि विजी ने प्रशिक्षण लेने वाले बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न किया और उसे परेशान किया. इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने उनके खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया.

मामला दर्ज होने के बाद विजी अचानक लापता हो गए. उनके परिजनों ने जब उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो उनका मोबाइल फोन बंद मिला. इसके बाद परिवार और रिश्तेदारों ने उन्हें कई जगहों पर तलाशा, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला.

कंटेनर हाउस के पीछे मिला शव

काफी खोजबीन के बाद कृष्णागिरी जिले के थेनकानिकोट्टई के पास रंगचंद्रम गांव में एक निजी जमीन पर बने कंटेनर हाउस के पीछे विजी का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए थेनकानिकोट्टई सरकारी अस्पताल भेज दिया.

विजी के भाई रमेश ने पुलिस स्टेशन में उनकी मौत को लेकर शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस इस मामले में आत्महत्या के कारणों की गहराई से जांच कर रही है. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है.