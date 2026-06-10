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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTMC से इस्तीफे के बाद सुष्मिता देव ने बदली X प्रोफाइल, ममता बनर्जी के साथ वाली फोटो भी हटाई, अब क्या लिखा?

TMC से इस्तीफे के बाद सुष्मिता देव ने बदली X प्रोफाइल, ममता बनर्जी के साथ वाली फोटो भी हटाई, अब क्या लिखा?

तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने पार्टी और अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. रिजाइन देने के साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रोफाइल भी बदल ली.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 10 Jun 2026 02:39 PM (IST)
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बंगाल चुनाव में हार के बाद से टीएमसी से नेताओं के इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है. बुधवार (10 जून) को पार्टी की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका दिया है. देव ने अपने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. रिजाइन देने के साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रोफाइल भी बदल ली. उन्होंने ममता बनर्जी के साथ लगी फोटो को हटा लिया है.

एक्स पर बदली प्रोफाइल फोटो

प्रोफाइल फोटो पर पहले सुष्मिता देव और ममता बनर्जी की फोटो लगी हुई थी, जिसे उन्होंने रिजाइन देने के बाद बदल दिया और अपनी फोटो लगा दी है. इसके साथ ही उन्होंने 21 दिसंबर 2021 की पिन गई उस पोस्ट को भी ऊपर से हटा दिया, जिसमें वह ममता बनर्जी के साथ कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन करने पहुंची थीं.

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बायो भी किया चेंज

सुष्मिता देव ने एक्स पर अपना बायो भी चेंज कर लिया है. पहले उनके बायो में 'राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता और ऑल इंडिया तृणूल कांग्रेस' लिखा हुआ था. इस्तीफा देने के बाद उन्होंने बायो बदलकर,  'पूर्व संसद सदस्य, लोकसभा (2014-19) और राज्यसभा (2021-23, 2024-26) और इंडिया फर्स्ट' लिखा है.

बीजेपी में शामिल होने की अटकलें

पूर्व कांग्रेस नेता देव कुछ साल पहले तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुई थीं. उन्होंने राज्यसभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन से मुलाकात की और सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया. वह इस सप्ताह इस्तीफा देने वाली तृणमूल की दूसरी सांसद हैं. इससे पहले शुखेंदु शेखर राय ने पार्टी और राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था. सूत्रों ने बताया कि देव के तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने की संभावना है.

असम सीएम से की मुलाकात

उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा से भी मुलाकात की. अपने इस्तीफे में उन्होंने कहा,'मैं राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देती हूं, जिसे कृपया तुरंत स्वीकार किया जाए.'

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कौन हैं सुष्मिता देव?

सुष्मिता देव असम से आती हैं. वह कांग्रेस के दिवंगत नेता संतोष मोहन देव की बेटी हैं. सुष्मिता देव 2014 से 2019 तक असम के बंगाली-बहुल सिलचर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस सांसद रहीं. हालांकि, 2019 लोकसभा चुनाव में उन्हें भाजपा के राजदीप रॉय से हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद अगस्त 2021 में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया. पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने उन्हें पूर्वोत्तर राज्यों में तृणमूल कांग्रेस का संगठन विस्तार करने की जिम्मेदारी सौंपी थी.

टीएमसी ने दो बार भेजा राज्यसभा

तृणमूल कांग्रेस की ओर से सुष्मिता देव दो बार राज्यसभा सदस्य रहीं. उनका पहला कार्यकाल अक्टूबर 2021 से अगस्त 2023 तक का था. इसके बाद अप्रैल 2024 में उनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ था. हालांकि, उन्होंने छह वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया.

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Input By : IANS
Published at : 10 Jun 2026 02:36 PM (IST)
Tags :
India News Mamata Banerjee Sushmita Dev BJP Tmc
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