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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTMC से इस्तीफा के बाद BJP में शामिल होंगी सुष्मिता देव? हिमंत बिस्वा सरमा से मीटिंग के बाद अटकलें तेज

TMC से इस्तीफा के बाद BJP में शामिल होंगी सुष्मिता देव? हिमंत बिस्वा सरमा से मीटिंग के बाद अटकलें तेज

सुष्मिता देव असम के सिलचर से 2014 में कांग्रेस की टिकट पर सांसद चुनी गई थीं. इसके अलावा वह महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाई गई थीं. साल 2021 में वह तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गईं.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 10 Jun 2026 01:24 PM (IST)
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राज्यसभा और तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफे के बाद सुष्मिता देव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती हैं. सुष्मिता ने दिल्ली में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात की है.  दोनों नेताओं की मुलाकात की फोटो भी सामने आई है. 

हिमंत बिस्वा सरमा इस समय दिल्ली में मौजूद हैं. वह एनडीए मुख्यमंत्रियों की बैठक के लिए आए हुए हैं. राज्यसभा से इस्तीफे देने के बाद सुष्मिता और हिमंत के बीच यह बैठक हुई है.

2014 में सांसद चुनी गई थीं सुष्मिता देव

सुष्मिता देव असम के सिलचर से 2014 में कांग्रेस की टिकट पर सांसद चुनी गई थीं. इसके अलावा वह महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाई गई थीं. हालांकि साल 2021 में वह तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गईं, जिसके महज एक महीने बाद ही ममता बनर्जी ने उन्हें राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर दिया. 

ये भी पढ़ें- ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका, सुष्मिता देव ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा, TMC भी छोड़ी

MLA और MP के बाद अब राज्यसभा के सांसदों का नंबर

पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह बिखर गई है. टीएमसी के 58 विधायक पहले बागी हो गए और उन्होंने ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए विधानसभा में अपना नेता प्रतिपक्ष रितब्रता बनर्जी को बनवाया. उसके बाद टीएमसी के करीब 20 लोकसभा सांसदों का एक गुट अलग हो गया. उन सांसदों ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर मीटिंग की, जिसमें बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे. 

राज्यसभा में TMC के कितने सांसद?

टीएमसी में ये बगावत यहीं तक नहीं रुकी, अब राज्यसभा के सदस्यों के इस्तीफे भी शुरू हो गए हैं. पहले शुखेंदु शेखर रॉय ने इस्तीफा दिया और अब सुष्मिता देव ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है. टीएमसी के राज्यसभा में कुल 13 सांसद थे, जिनमें से दो के इस्तीफे हो चुके हैं. अब ऊपरी सदन में टीएमसी के 11 सांसद बचे हुए हैं. 

ये भी पढ़ें- कांग्रेस में होगा TMC का विलय? अटकलों के बीच राहुल गांधी से मिले अभिषेक बनर्जी

Published at : 10 Jun 2026 01:06 PM (IST)
Tags :
Sushmita Dev TMC WEST BENGAL MAMATA BANERJEE HIMANTA BISWA SARMA
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