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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाNIA Raid in Panvel: ISIS मॉड्यूल जांच में बड़ी कामयाबी, NIA ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया, दूसरे की तलाश में हाई अलर्ट

NIA Raid in Panvel: ISIS मॉड्यूल जांच में बड़ी कामयाबी, NIA ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया, दूसरे की तलाश में हाई अलर्ट

विशाखापत्तनम ISIS मॉड्यूल मामले की जांच में NIA ने पनवेल से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है और डिजिटल साक्ष्यों की जांच तेज कर दी गई है.

Written By : सूरज ओझा |  Edited By: निहारिका सिंह |  Updated at : 08 Jul 2026 02:40 PM (IST)
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राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने विशाखापत्तनम ISIS मॉड्यूल मामले की जांच के सिलसिले में बुधवार को नवी मुंबई के पनवेल इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया. इस दौरान NIA ने एक शख्स को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि एक अन्य संदिग्ध की तलाश जारी है.

सूत्रों के अनुसार, कुछ महीने पहले विशाखापत्तनम पुलिस ने आतंकी संगठन ISIS और अल-कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) से कथित संबंधों के आरोप में 12 लोगों को गिरफ्तार किया था. जांच के दौरान गिरफ्तार आरोपियों में से एक का संबंध पनवेल से सामने आया था. इसके बाद मामले में मिले इनपुट और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच का दायरा बढ़ाया गया.

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पनवेल में छापेमारी

पूछताछ के दौरान आरोपी ने पनवेल के दो अन्य लोगों के नाम भी बताए, जिनकी इस मामले में कथित संलिप्तता की जांच की जा रही है. इसी इनपुट के आधार पर NIA ने स्थानीय पुलिस की मदद से पनवेल में छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, जिससे NIA की टीम गहन पूछताछ कर रही है.

दूसरे आरोपी की तलाश

दूसरे संदिग्ध की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है. अधिकारियों के अनुसार, संदिग्ध के संभावित ठिकानों पर भी जांच की जा रही है. एजेंसी आसपास के इलाकों में भी आवश्यक जानकारी जुटा रही है और मामले से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है.

NIA की जांच तेज

सूत्रों के मुताबिक, मामले की संवेदनशीलता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पहलुओं को देखते हुए इस जांच को NIA को ट्रांसफर किया गया है. एजेंसी फिलहाल पूरे नेटवर्क और संभावित आतंकी लिंक की जांच में जुटी हुई है. जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि आरोपियों के संपर्क किन-किन लोगों से थे और क्या उनका संबंध किसी बड़े आतंकी नेटवर्क से था.

डिजिटल साक्ष्यों की जांच

सूत्रों के अनुसार, NIA डिजिटल उपकरणों, कॉल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया गतिविधियों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की भी जांच कर रही है. एजेंसी का उद्देश्य पूरे मॉड्यूल की गतिविधियों, उसके संपर्कों और संभावित साजिश के हर पहलू का पता लगाना है. फिलहाल मामले में पूछताछ और सर्च ऑपरेशन जारी है तथा जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 08 Jul 2026 02:40 PM (IST)
Tags :
Visakhapatnam Panvel NIA  ISIS
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