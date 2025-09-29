एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा ट्वीट किया, जिससे पूरे पाकिस्तान को मिर्ची लग गई. पीएम मोदी ने भारत की जीत को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ते हुए भारतीय टीम को बधाई दी, जिस पर टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि देश के नेता का फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करना बहुत अच्छा लगता है.

'फ्रंटफुट पर बैटिंग कर रहे हमारे देश के लीडर'

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, "अच्छा लगता है जब देश का लीडर फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करता है. यह ऐसा है जैसे वह खुद स्ट्राइक लेकर रन बना रहे हैं. यह देखकर बहुत अच्छा लगा और जब सर सामने खड़े हों तो निश्चित रूप से खिलाड़ी खुलकर खेलेंगे."

मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेने पर बोले SKY

भारतीय टीम ने एसीसी चेयरमैन मोहसिन नकवी से एशिया कप 2025 ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. इसे लेकर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, "मैं इसे विवाद नहीं कहूंगा. अगर आपने देखा होगा तो लोगों ने यहां-वहां ट्रॉफी की तस्वीरें पोस्ट की हैं, लेकिन असली ट्रॉफी तब होती है जब आप लोगों का दिल जीतते हैं. जो लोग पर्दे के पीछे काम करते हैं, वही असली ट्रॉफी है. असली ट्रॉफी मैदान पर इतने सारे लोगों का काम और प्रयास है."

सूर्यकुमार यादव ने कहा, "सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरा देश जश्न मना रहा है. जब हम वापस (भारत) जाएंगे तो अच्छा लगेगा और हमें अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलेगा."

#WATCH | Dubai, UAE: On PM Modi's tweet "Operation Sindoor on the games field", Indian skipper Suryakumar Yadav says, "It feels good when the country's leader himself bats on the front foot; it felt like he took the strike and scored runs. It was great to see, and when the sir is… pic.twitter.com/nLLsgwuqPI — ANI (@ANI) September 29, 2025

पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर भारतीय टीम को बधाई दी

भारत ने तिलक वर्मा के शानदार अर्धशतक की मदद से पाकिस्तान को फाइनल में पांच विकेट से हराकर नौवीं बार एशिया कप जीता . पूरे टूर्नामेंट में अपराजेय रही भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ जीत की हैट्रिक भी लगाई. प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की जीत के बाद ट्वीट किया , ‘‘आपरेशन सिंदूर खेल के मैदान में. नतीजा समान है... भारत की जीत. हमारे क्रिकेटरों को बधाई .’’

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव एशिया कप से मिलने वाली पूरी मैच फीस भारतीय सेना और पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों को दान करेंगे. सूर्यकुमार ने मैच के बाद एक्स पर लिखा, ‘‘ मैने इस टूर्नामेंट से अपनी पूरी मैच फीस हमारे सशस्त्र बलों और पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों को दान करने का फैसला किया है. आप हमेशा मेरे ख्यालों में हैं. जय हिंद.’’