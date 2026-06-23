हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबंगाल के 1993 ब्लास्ट के दोषी राशिद खान की रिहाई पर लगी रोक, SC ने कहा- वो मास्टरमाइंड था...

बंगाल के 1993 ब्लास्ट के दोषी राशिद खान की रिहाई पर लगी रोक, SC ने कहा- वो मास्टरमाइंड था...

पश्चिम बंगाल सरकार की ओर कहा गया कि आतंकवाद जैसे जघन्य अपराध में दोषसिद्ध व्यक्ति को समय से पहले रिहा करना पीड़ितों और उनके स्वजन के साथ अन्याय होगा.

Written By : नीलम |  Updated at : 23 Jun 2026 02:06 PM (IST)
Preferred Sources

सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के कोलकाता बोबाजार (बहूबाजार) बम धमाके के दोषी मोहम्मद राशिद खान की रिहाई पर रोक लगा दी है. पश्चिम बंगाल सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें आजीवन कारावास की सजा काट रहे राशिद खान की रिहाई का आदेश दिया गया था. कोर्ट ने बंगाल सरकार की याचिका पर राशिद खान और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

अब सुप्रीम कोर्ट इस इस मामले पर 28 जुलाई को अगली सुनवाई करेगा. दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 जून को अच्छे व्यवहार और 33 साल जेल में रहने का हवाला देते हुए उसकी रिहाई का आदेश दिया था. राशिद खान के वकील ने बंगाल सरकार की याचिका पर दलील दी, 'हाईकोर्ट से 5 जून को रिलीज का आदेश पारित हुआ था, राशिद खान को स्वास्थ्य संबंधी कई बीमारियां हैं. वह 30 साल से ज्यादा समय से जेल में है, उसका जेल में व्यवहार अच्छा था इसलिए हाईकोर्ट के आदेश में दखल न दी जाए.' हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राशिद खान एक मास्टरमांइड था. किसी मामले में एक से ज्यादा मास्टरमांइड नहीं हो सकते हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 जून को दिए अपने आदेश में 33 साल से जेल में बंद राशिद खान की रिहाई का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने जेल में उसके लंबे वक्त और उसके व्यवहार के मद्देनजर यह रियायत देने का फैसला किया था. हाईकोर्ट के फैसले को लेकर बंगाल सरकार का कहना है कि राज्य सजा समीक्षा बोर्ड की राय राशिद खान की रिहाई के खिलाफ थी.

दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. राज्य सरकार की ओर कहा गया कि आतंकवाद जैसे जघन्य अपराध में दोषसिद्ध व्यक्ति को समय से पहले रिहा करना पीड़ितों और उनके स्वजन के साथ अन्याय होगा.

यह भी पढ़ें:- बिना बताए लंबी छुट्टी पर गए कर्मचारी को मिलेगी बकाया सैलरी? सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

राशिद खान की ओर से अपनी याचिका में कहा गया था कि इसी मामले के दोषी पन्नालाल जायसूरा को साल 2014 में समय से रिहा कर दिया गया था. 16 मार्च 1993 की रात को कोलकाता के बहुबाजार क्षेत्र में भयानक विस्फोट किया गया था. इस हादसे में 69 लोगों की जान चली गई थी और कई बिल्डिंगें ध्वस्त हो गई थीं.

यह भी पढ़ें:- India-US Trade Deal: भारत-अमेरिका की 500 अरब डॉलर की डील पर फैसला कब? दिल्ली में हुई बड़ी बैठक

Input By : IANS

About the author नीलम

नीलम पिछले आठ सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रही हैं. वह मुख्य रूप से पॉलिटिकल, वर्ल्ड और नेशनल मुद्दों पर खबरें लिखती हैं. साथ ही एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं. उनके पास विभिन्न प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम करने का अनुभव है. नीलम ने पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से की है और बायोलॉजी में बीएससी किया है.
Read More
Published at : 23 Jun 2026 02:06 PM (IST)
Tags :
Legal News SUPREME COURT CJI Surya Kant
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बंगाल के 1993 ब्लास्ट के दोषी राशिद खान की रिहाई पर लगी रोक, SC ने कहा- वो मास्टरमाइंड था...
बंगाल के 1993 ब्लास्ट के दोषी राशिद खान की रिहाई पर लगी रोक, SC ने कहा- वो मास्टरमाइंड था...
इंडिया
थलापति विजय ने विधानसभा के अंदर की MK स्टालिन की मिमिक्री, द्रविड़ नेता की तरह लहराया हाथ, DMK ने किया वॉकआउट, VIDEO वायरल
थलापति विजय ने विधानसभा में की स्टालिन की मिमिक्री, DMK चीफ की तरह लहराया हाथ, VIDEO वायरल
इंडिया
India-US Trade Deal: भारत-अमेरिका की 500 अरब डॉलर की डील पर फैसला कब? दिल्ली में हुई बड़ी बैठक
भारत-अमेरिका की 500 अरब डॉलर की डील पर फैसला कब? दिल्ली में हुई बड़ी बैठक
इंडिया
फिर आएगा महिला आरक्षण? मोदी सरकार की मंत्री का बड़ा संकेत, विपक्ष को दी नसीहत- 'यह गलती दोबारा...'
फिर आएगा महिला आरक्षण? मोदी सरकार की मंत्री का बड़ा संकेत, विपक्ष को दी नसीहत- 'यह गलती दोबारा...'
Advertisement

वीडियोज

Rajkumar Hirani ने दिया बड़ा अपडेट, जल्द लौट सकते हैं Munna Bhai और 3 Idiots
नई SUV खरीदनी है? July में launch होंगी ये सबसे बड़ी SUVs! #suv #autolive
Sansani | Crime News: लखनऊ अग्निकांड...15 बच्चों का कातिल कौन ? | Lucknow Coaching Fire
Lucknow Coaching Center Fire: लखनऊ अग्निकांड पर योगी का सबसे बड़ा फैसला | Yogi | Latest News
Lucknow Coaching Center Fire: दिल्ली से लखनऊ तक...आग का खेल कब रुकेगा? | Yogi | Aliganj News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India-US Trade Deal: भारत-अमेरिका की 500 अरब डॉलर की डील पर फैसला कब? दिल्ली में हुई बड़ी बैठक
भारत-अमेरिका की 500 अरब डॉलर की डील पर फैसला कब? दिल्ली में हुई बड़ी बैठक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की रिपोर्ट SIT ने गृह सचिव को सौंपी, ट्रस्ट के लोगों पर भी संदेह
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की रिपोर्ट SIT ने गृह सचिव को सौंपी, ट्रस्ट के लोगों पर भी संदेह
विश्व
El Nino Impact: NASA ने डराया! प्रशांत महासागर में खतरनाक अल नीनो एक्टिव, भारत पर मंडराया बड़ा खतरा
NASA ने डराया! प्रशांत महासागर में खतरनाक अल नीनो एक्टिव, भारत पर मंडराया बड़ा खतरा
ओटीटी
सलमान-संजय दत्त पर पैप्स ने पूछा ऐसा सवाल की भड़क उठे रितेश देशमुख, बोले- 'मुझे जवाब नहीं देना'
सलमान-संजय दत्त पर पैप्स ने पूछा ऐसा सवाल की भड़के रितेश देशमुख, बोले- 'मुझे जवाब नहीं देना'
क्रिकेट
IND Vs ENG T20 Series 2026: वैभव सूर्यवंशी से पहले इंग्लैड क्यों पहुंचे उनके पिता,अरबपति बिजनेसमैन से की मुलाकात, जानिए वजह
वैभव सूर्यवंशी से पहले इंग्लैड क्यों पहुंचे उनके पिता,अरबपति बिजनेसमैन से की मुलाकात, जानिए वजह
विश्व
US-Pak Relations: 'हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं', जेडी वेंस की बात सुनकर भड़क गए अमेरिकी नेता, बोले- 'ये वही हैं, जिन्होंने...'
'हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं', जेडी वेंस की बात सुनकर भड़क गए अमेरिकी नेता, बोले- 'ये वही हैं, जिन्होंने...'
ब्यूटी
Skin Problems: महंगे फेसवॉश-क्रीम भी फेल! पिंपल्स और चेहरे के दाग-धब्बों के कारण क्या हैं, डॉक्टर से जानें
महंगे फेसवॉश-क्रीम भी फेल! पिंपल्स और चेहरे के दाग-धब्बों के कारण क्या हैं, डॉक्टर से जानें
एग्रीकल्चर
बायोगैस प्लांट बनाने के लिए कितनी सब्सिडी देती है सरकार, हर महीने मिलेगी दो सिलेंडर जितनी गैस
बायोगैस प्लांट बनाने के लिए कितनी सब्सिडी देती है सरकार, हर महीने मिलेगी दो सिलेंडर जितनी गैस
ABP NEWS
Lucknow Coaching Fire: लखनऊ अग्निकांड मामले में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार
Lucknow Coaching Fire: लखनऊ अग्निकांड मामले में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार
ABP NEWS
Lucknow Coaching Fire: लखनऊ अग्निकांड में मोम की तरह पिघलकर गिर गई पूरी बिल्डिंग
Lucknow Coaching Fire: लखनऊ अग्निकांड में मोम की तरह पिघलकर गिर गई पूरी बिल्डिंग
ABP NEWS
Lucknow Coaching Fire | Viral News: लखनऊ अग्निकांड का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया
Lucknow Coaching Fire | Viral News: लखनऊ अग्निकांड का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया
ABP NEWS
Lucknow Coaching Fire: लखनऊ अग्निकांड में अधिकारियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
Lucknow Coaching Fire: लखनऊ अग्निकांड में अधिकारियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
ABP NEWS
Bharat Tiwari Encounter: भरत तिवारी के परिजनों से मिलने पहुंचे Khesari Lal Yadav
Bharat Tiwari Encounter: भरत तिवारी के परिजनों से मिलने पहुंचे Khesari Lal Yadav
Embed widget