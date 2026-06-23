बिना बताए लंबी छुट्टी पर गए कर्मचारी को मिलेगी बकाया सैलरी? सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने बिना बताए लंबे समय तक छुट्टी पर रहने पर बकाया सैलरी को लेकर अहम फैसला सुनाया है. एक कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कंपनी को उसे बकाया वेतन के साथ काम पर रखने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने खारिज दिया और कहा कि बिना किसी ठोस सबूत के ऐसा आदेश देने में गलती हुई है. कोर्ट ने कहा कि जो कर्मचारी बिना इजाजत के काम से गैर-हाजिर रहा और अपने दावों को साबित नहीं कर पाया, उसे ऐसी राहत नहीं दी जा सकती.

मेसर्स रिफिलिस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कंपनी की अपील को सही माना और कर्मचारी अर्जुन गुप्ता के दावे को खारिज कर दिया. अर्जुन गुप्ता का आरोप था कि जून 2012 में ड्यूटी पर लौटने की कोशिश करने के बाद उनसे गैर-कानूनी तरीके से नौकरी से निकाल दिया गया था.

यह विवाद 14 मई, 2012 का है, जब अर्जुन गुप्ता बगैर सीनियर्स को बताए छुट्टियों पर चला गया. वह अगस्त 2006 से यहां मोल्डर के तौर पर काम कर रहा था. कंपनी का दावा था कि अर्जुन गुप्ता बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहा और 18 मई 2012 को उसके पते पर नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण भी मांगा गया.

पहले यह मामला लेबर कोर्ट गया, जहां 2022 में कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुनाया गया. जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में फैसेल को चुनौती दी गई तो हाईकोर्ट ने लेबर कोर्ट के पास मामला वापस भेजकर नए सिरे से विचार करने को कहा. अक्टूबर, 2023 में लेबर कोर्ट ने फिर से कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुनाया और उसे 50 प्रतिशत बकाया वेतन और उससे जुड़े लाभों के साथ नौकरी पर बहाल करने का आदेश दिया. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा.

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि लेबर कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों ने बिना किसी ठोस सबूत के राहत देने में गलती की थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में तर्क दिया था कि कंपनी ने अर्जुन गुप्ता के गौतबुद्ध नगर स्थित उसके आवास पर नोटिस भेजने के बजाय बिहार में उसके स्थाई पते पर भेज दिया. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कंपनी को कर्मचारी ने रिकॉर्ड में जो एड्रेस दिया है, उस पर नोटिस भेजने के लिए कंपनी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है.

कोर्ट ने कहा, 'एंप्लॉयर से सिर्फ उसी पते पर कर्मचारी से संपर्क करने की उम्मीद की जा सकती है जो कर्मचारी ने दिया है. अगर कर्मचारी ने अपना निवास स्थान बदल लिया था तो बदलाव की जानकारी नियोक्ता को देने की जिम्मेदारी उसी की थी. उसे इस मामले में लापरवाही का फायदा उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती.'

सुप्रीम कोर्ट को कर्मचारी के इस दावे का समर्थन करने वाला कोई सबूत नहीं मिला कि वह अपनी मां की गंभीर बीमारी के कारण अनुपस्थित रहा था या उसने जाने से पहले अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचित किया था.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'यह दावा पूरी तरह से निराधार है. इसके समर्थन में रिकॉर्ड पर कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया गया है.' कोर्ट ने आगे कहा कि अनुपस्थिति की अवधि के दौरान कर्मचारी ने अपनी अनुपस्थिति का कारण बताते हुए या छुट्टी मांगते हुए कोई लिखित सूचना नहीं भेजी थी. सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादी के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि वह 8 जून, 2012 को वापस आया था और उसने ड्यूटी पर लौटने की कोशिश की थी, लेकिन उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं दी गई. कोर्ट ने कहा कि इस आरोप के समर्थन में कोई दस्तावेजी सबूत नहीं था.

यह भी पढ़ें:- Explained: क्यों बार-बार जलती कोचिंग सेंटर इमारतें, भारत के फायर सेफ्टी सिस्टम की खामियां क्या?

फैसले में कहा गया, 'हमने पाया कि प्रतिवादी-कर्मचारी बिना इजाजत के अनुपस्थित रहा, अनुपस्थिति के दौरान अपने नियोक्ता को कोई लिखित सूचना नहीं दी, अपनी अनुपस्थिति का कारण बताने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया और ड्यूटी पर लौटने की कोशिश का भी कोई सबूत नहीं दिया.' सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी की अपील स्वीकार कर ली और लेबर कोर्ट के अक्टूबर 2023 के फैसले और इलाहाबाद हाईकोर्ट के मार्च 2024 के फैसले को रद्द कर दिया.

यह भी पढ़ें:- 'डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना बंद करे मोदी सरकार', अमेरिका के साथ होने वाली डील पर कांग्रेस का तंज