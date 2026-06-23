हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबिना बताए लंबी छुट्टी पर गए कर्मचारी को मिलेगी बकाया सैलरी? सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

बिना बताए लंबी छुट्टी पर गए कर्मचारी को मिलेगी बकाया सैलरी? सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुपस्थिति की अवधि के दौरान कर्मचारी ने अपनी अनुपस्थिति का कारण बताते हुए या छुट्टी मांगते हुए कोई लिखित सूचना नहीं भेजी थी.

Written By : नीलम |  Updated at : 23 Jun 2026 12:38 PM (IST)
Preferred Sources

सुप्रीम कोर्ट ने बिना बताए लंबे समय तक छुट्टी पर रहने पर बकाया सैलरी को लेकर अहम फैसला सुनाया है. एक कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कंपनी को उसे बकाया वेतन के साथ काम पर रखने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने खारिज दिया और कहा कि बिना किसी ठोस सबूत के ऐसा आदेश देने में गलती हुई है. कोर्ट ने कहा कि जो कर्मचारी बिना इजाजत के काम से गैर-हाजिर रहा और अपने दावों को साबित नहीं कर पाया, उसे ऐसी राहत नहीं दी जा सकती.

मेसर्स रिफिलिस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कंपनी की अपील को सही माना और कर्मचारी अर्जुन गुप्ता के दावे को खारिज कर दिया. अर्जुन गुप्ता का आरोप था कि जून 2012 में ड्यूटी पर लौटने की कोशिश करने के बाद उनसे गैर-कानूनी तरीके से नौकरी से निकाल दिया गया था.

यह विवाद 14 मई, 2012 का है, जब अर्जुन गुप्ता बगैर सीनियर्स को बताए छुट्टियों पर चला गया. वह अगस्त 2006 से यहां मोल्डर के तौर पर काम कर रहा था. कंपनी का दावा था कि अर्जुन गुप्ता बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहा और 18 मई 2012 को उसके पते पर नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण भी मांगा गया.

पहले यह मामला लेबर कोर्ट गया, जहां 2022 में कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुनाया गया. जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में फैसेल को चुनौती दी गई तो हाईकोर्ट ने लेबर कोर्ट के पास मामला वापस भेजकर नए सिरे से विचार करने को कहा. अक्टूबर, 2023 में लेबर कोर्ट ने फिर से कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुनाया और उसे 50 प्रतिशत बकाया वेतन और उससे जुड़े लाभों के साथ नौकरी पर बहाल करने का आदेश दिया. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा.

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि लेबर कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों ने बिना किसी ठोस सबूत के राहत देने में गलती की थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में तर्क दिया था कि कंपनी ने अर्जुन गुप्ता के गौतबुद्ध नगर स्थित उसके आवास पर नोटिस भेजने के बजाय बिहार में उसके स्थाई पते पर भेज दिया. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कंपनी को कर्मचारी ने रिकॉर्ड में जो एड्रेस दिया है, उस पर नोटिस भेजने के लिए कंपनी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है. 

कोर्ट ने कहा, 'एंप्लॉयर से सिर्फ उसी पते पर कर्मचारी से संपर्क करने की उम्मीद की जा सकती है जो कर्मचारी ने दिया है. अगर कर्मचारी ने अपना निवास स्थान बदल लिया था तो बदलाव की जानकारी नियोक्ता को देने की जिम्मेदारी उसी की थी. उसे इस मामले में लापरवाही का फायदा उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती.'

सुप्रीम कोर्ट को कर्मचारी के इस दावे का समर्थन करने वाला कोई सबूत नहीं मिला कि वह अपनी मां की गंभीर बीमारी के कारण अनुपस्थित रहा था या उसने जाने से पहले अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचित किया था.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'यह दावा पूरी तरह से निराधार है. इसके समर्थन में रिकॉर्ड पर कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया गया है.' कोर्ट ने आगे कहा कि अनुपस्थिति की अवधि के दौरान कर्मचारी ने अपनी अनुपस्थिति का कारण बताते हुए या छुट्टी मांगते हुए कोई लिखित सूचना नहीं भेजी थी. सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादी के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि वह 8 जून, 2012 को वापस आया था और उसने ड्यूटी पर लौटने की कोशिश की थी, लेकिन उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं दी गई. कोर्ट ने कहा कि इस आरोप के समर्थन में कोई दस्तावेजी सबूत नहीं था.

यह भी पढ़ें:- Explained: क्यों बार-बार जलती कोचिंग सेंटर इमारतें, भारत के फायर सेफ्टी सिस्टम की खामियां क्या?

फैसले में कहा गया, 'हमने पाया कि प्रतिवादी-कर्मचारी बिना इजाजत के अनुपस्थित रहा, अनुपस्थिति के दौरान अपने नियोक्ता को कोई लिखित सूचना नहीं दी, अपनी अनुपस्थिति का कारण बताने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया और ड्यूटी पर लौटने की कोशिश का भी कोई सबूत नहीं दिया.' सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी की अपील स्वीकार कर ली और लेबर कोर्ट के अक्टूबर 2023 के फैसले और इलाहाबाद हाईकोर्ट के मार्च 2024 के फैसले को रद्द कर दिया. 

यह भी पढ़ें:- 'डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना बंद करे मोदी सरकार', अमेरिका के साथ होने वाली डील पर कांग्रेस का तंज

Input By : IANS

About the author नीलम

नीलम पिछले आठ सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रही हैं. वह मुख्य रूप से पॉलिटिकल, वर्ल्ड और नेशनल मुद्दों पर खबरें लिखती हैं. साथ ही एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं. उनके पास विभिन्न प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम करने का अनुभव है. नीलम ने पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से की है और बायोलॉजी में बीएससी किया है.
Read More
Published at : 23 Jun 2026 12:27 PM (IST)
Tags :
Allahabad High Court Legal News SUPREME COURT CJI Surya Kant
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिना बताए लंबी छुट्टी पर गए कर्मचारी को मिलेगी बकाया सैलरी? सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला
बिना बताए लंबी छुट्टी पर गए कर्मचारी को मिलेगी बकाया सैलरी? सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला
इंडिया
Explained: लखनऊ से दिल्ली तक... आखिर क्यों बार-बार जलती कोचिंग सेंटर की इमारतें, भारत के फायर सेफ्टी सिस्टम की खामियां क्या?
Explained: क्यों बार-बार जलती कोचिंग सेंटर इमारतें, भारत के फायर सेफ्टी सिस्टम की खामियां क्या?
इंडिया
'डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना बंद करे मोदी सरकार', अमेरिका के साथ होने वाली डील पर कांग्रेस का तंज
'डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना बंद करे मोदी सरकार', अमेरिका के साथ होने वाली डील पर कांग्रेस का तंज
इंडिया
'हमें एक्टर्स की पार्टी कहा गया', तमिलनाडु विधानसभा में DMK-AIADMK पर पहली बार गरजे विजय थलापति
'हमें एक्टर्स की पार्टी कहा गया', तमिलनाडु विधानसभा में DMK-AIADMK पर पहली बार गरजे विजय थलापति
Advertisement

वीडियोज

नई SUV खरीदनी है? July में launch होंगी ये सबसे बड़ी SUVs! #suv #autolive
Sansani | Crime News: लखनऊ अग्निकांड...15 बच्चों का कातिल कौन ? | Lucknow Coaching Fire
Lucknow Coaching Center Fire: लखनऊ अग्निकांड पर योगी का सबसे बड़ा फैसला | Yogi | Latest News
Lucknow Coaching Center Fire: दिल्ली से लखनऊ तक...आग का खेल कब रुकेगा? | Yogi | Aliganj News
Lucknow Coaching Fire Tragedy: परिजनों के आंसूओं' का हिसाब कौन देगा ? | CM Yogi | UP News | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
El Nino Impact: NASA ने डराया! प्रशांत महासागर में खतरनाक अल नीनो एक्टिव, भारत पर मंडराया बड़ा खतरा
NASA ने डराया! प्रशांत महासागर में खतरनाक अल नीनो एक्टिव, भारत पर मंडराया बड़ा खतरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की रिपोर्ट SIT ने गृह सचिव को सौंपी, जल्द होगा बड़ा खुलासा
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की रिपोर्ट SIT ने गृह सचिव को सौंपी, जल्द होगा बड़ा खुलासा
इंडिया
इस देश में है सोने और यूरेनियम का बड़ा भंडार! प्लान लेकर पहुंच गए विदेश मंत्री एस जयशंकर, जानें क्या होगा भारत को फायदा?
इस देश में है सोने और यूरेनियम का बड़ा भंडार! प्लान लेकर पहुंच गए विदेश मंत्री, जानें क्या होगा भारत को फायदा?
बॉलीवुड
Hindi Release This Week: 'वेलकम टू द जंगल' से 'राजा शिवाजी' तक, इस हफ्ते OTT से थिएटर तक रिलीज हो रहीं ये धांसू हिंदी फिल्में-सीरीज
'वेलकम टू द जंगल' से 'राजा शिवाजी' तक, इस हफ्ते ओटीटी से थिएटर तक मिलेगा फुल एंटरटेनमेंट
क्रिकेट
IND Vs ENG T20 Series 2026: वैभव सूर्यवंशी से पहले इंग्लैड क्यों पहुंचे उनके पिता,अरबपति बिजनेसमैन से की मुलाकात, जानिए वजह
वैभव सूर्यवंशी से पहले इंग्लैड क्यों पहुंचे उनके पिता,अरबपति बिजनेसमैन से की मुलाकात, जानिए वजह
विश्व
US-Pak Relations: 'हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं', जेडी वेंस की बात सुनकर भड़क गए अमेरिकी नेता, बोले- 'ये वही हैं, जिन्होंने...'
'हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं', जेडी वेंस की बात सुनकर भड़क गए अमेरिकी नेता, बोले- 'ये वही हैं, जिन्होंने...'
बिहार
सर! भरत तिवारी पर बोल दीजिए, BJP नेता ही सवाल उठा रहे, सवाल पर CM सम्राट ने दिया ये रिएक्शन
सर! भरत तिवारी पर बोल दीजिए, BJP नेता ही सवाल उठा रहे, सवाल पर CM सम्राट ने दिया ये रिएक्शन
एग्रीकल्चर
नीम से कैसे बना सकते हैं जैविक खाद, तरीका जान लेंगे तो होगी हजारों की बचत?
नीम से कैसे बना सकते हैं जैविक खाद, तरीका जान लेंगे तो होगी हजारों की बचत?
ENT LIVE
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
ABP NEWS
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
ABP NEWS
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
ABP NEWS
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
ABP NEWS
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
Embed widget