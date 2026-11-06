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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'मेरे पापा संभाल लेंगे', मिनी कूपर कार हादसे के आरोपियों को जमानत, लोगों में भयंकर गुस्सा

'मेरे पापा संभाल लेंगे', मिनी कूपर कार हादसे के आरोपियों को जमानत, लोगों में भयंकर गुस्सा

केरल हाई कोर्ट ने पिछले महीने कोच्चि के पास हुए चर्चित 'मिनी कूपर' कार हादसे के मामले में 3 आरोपियों को जमानत दे दी है. मुख्य आरोपी सुहैल सजीव को 10 दिन बाद रिहा किया जाएगा.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 06 Nov 2026 02:12 PM (IST)
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केरल हाई कोर्ट ने पिछले महीने कोच्चि के पास हुए चर्चित 'मिनी कूपर' कार हादसे के मामले में 3 आरोपियों को जमानत दे दी है. इस हादसे में 3 युवाओं की जान गई थी. कोर्ट ने मुख्य आरोपी सुहैल सजीव की रिहाई को 10 दिनों के लिए टालने का निर्देश दिया है. इस मामले को लेकर लोगों में भयंकर गुस्सा है. 

कोर्ट ने कहा कि फैसले जनभावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि कानून और तय प्रक्रियाओं के अनुसार लिए जाने चाहिए. यह आदेश मामले के सभी आरोपियों द्वारा दायर की गई जमानत याचिकाओं पर आया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अन्य आरोपियों को तुरंत जमानत दे दी जाएगी. हालांकि 19 वर्षीय सुहैल सजीव, जो इस मामले का मुख्य आरोपी है और जिस पर शराब के नशे में कार चलाने का आरोप है उसे 10 दिनों के बाद ही रिहा किया जाएगा.

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हाई कोर्ट ने क्या कहा
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने नेडुम्बसेरी मिनी कूपर हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और पूछा कि क्या मामले से जुड़े सभी सबूत जुटा लिए गए हैं. अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को बताया कि सबूत अभी भी जुटाए जा रहे हैं और जांच 2 सप्ताह के भीतर पूरी हो सकती है. बता दें कि 11 अक्टूबर की तड़के कोच्चि के पास नेदुम्बसेरी में एक तेज रफ्तार मिनी कूपर कार के स्कूटर से टकरा जाने के कारण 2 महिलाओं और 1 पुरुष की मौत हो गई थी. 

हादसे के बाद सुहेल द्वारा पुलिस के सामने कथित तौर पर की गई कुछ टिप्पणियों की खबरें सामने आने पर इस मामले ने लोगों का काफी ध्यान खींचा. रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने कथित तौर पर कहा था कि उसके पिता इस मामले को संभाल लेंगे. इस बीच हादसे में शामिल मिनी कूपर बनाने वाली कंपनी BMW ने गाड़ी की जांच की. 

हादसे के वक्त कितनी थी गाड़ी की स्पीड
पुलिस ने गुरुवार को बताया कि जांच में पता चला है कि टक्कर से 5 सेकंड पहले गाड़ी की स्पीड लगभग 162 किमी प्रति घंटा थी. क्रैश डेटा के विश्लेषण के मुताबिक दोपहिया वाहन से टकराने से लगभग 1 सेकंड पहले ड्राइवर ने ब्रेक लगाए थे, उस समय कार की स्पीड 144 किमी प्रति घंटा थी. 

पुलिस का बयान
पुलिस ने एक बयान में कहा कि जांचकर्ताओं ने CCTV फुटेज से पाया कि लग्जरी कार ने सिर्फ 11 सेकंड में 500 मीटर की दूरी तय की. रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि गाड़ी के 'एडवांस्ड क्रैश सेफ्टी मॉड्यूल' (ACSM) से मिले डेटा ने भी इन नतीजों की पुष्टि की है. पुलिस ने BMW के इस विश्लेषण को एक अहम सबूत बताया है. उनका कहना है कि इससे जांच टीम के निष्कर्षों को एक वैज्ञानिक आधार मिलता है.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 06 Nov 2026 02:12 PM (IST)
Tags :
Kerala High Court Mini Cooper Case Suhail Sajeev
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