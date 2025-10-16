तेलंगाना सरकार को झटका, 67 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर रोक हटाने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने नगरपालिका और पंचायत चुनाव में 67 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर हाई कोर्ट की रोक को हटाने से मना कर दिया है. तेलंगाना सरकार ने पिछड़े वर्ग का कोटा बढ़ा कर 42 प्रतिशत कर दिया था. इससे कुल आरक्षण 67 प्रतिशत हो गया था. हाई कोर्ट ने कुल आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से नीचे रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी थी.

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने राज्य सरकार की याचिका ठुकराते हुए कहा कि कहा कि वह हाई कोर्ट में ही अपनी बात रखे.