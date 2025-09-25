हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'गवाहों के बयान के बाद केस टालना गलत, रोज हो संवेदनशील मामलों की सुनवाई' : सुप्रीम कोर्ट

'गवाहों के बयान के बाद केस टालना गलत, रोज हो संवेदनशील मामलों की सुनवाई' : सुप्रीम कोर्ट

संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों को अब दिन-प्रतिदिन सुनवाई की प्रथा को फिर से अपनाना चाहिए. अब समय आ गया है कि कोर्ट इस प्रथा को फिर से अपनाएं.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 25 Sep 2025 10:30 PM (IST)
Preferred Sources

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विशेष रूप से संवेदनशील मामलों में, दिन-प्रतिदिन सुनवाई की प्रथा पूरी तरह से समाप्त कर दी गयी है और अदालतों को इसे दोबारा अपनाना चाहिए. कोर्ट ने त्वरित सुनवाई के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित मानते हुए कहा कि सभी हाई कोर्ट को संबंधित जिला कोर्ट के लाभ के लिए इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा करने के लिए एक समिति गठित करनी चाहिए.

जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि दिन-प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई करने की पुरानी प्रथा पर लौटने के लिए, पुलिस के कामकाज के तरीके सहित वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक परिदृश्य को समझना आवश्यक है.

तीस साल पुरानी प्रथा पूरी तरह समाप्त

पीठ ने 22 सितंबर के अपने आदेश में कहा, ‘विशेष तौर पर महत्वपूर्ण या संवेदनशील मामलों में दिन-प्रतिदिन सुनवाई करने की लगभग तीस साल पुरानी प्रथा पूरी तरह समाप्त कर दी गयी है. हमारा मानना ​​है कि अब समय आ गया है कि कोर्ट इस प्रथा को फिर से अपनाएं.’

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश CBI की उस याचिका पर आया है, जिसमें पिछले साल सितंबर में बलात्कार के एक मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट की ओर से एक आरोपी को जमानत देने के आदेश को चुनौती दी गई थी. पीठ ने कहा कि न्याय प्रणाली में देरी के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक है आपराधिक मुकदमों की निरंतर सुनवाई न करना.

गवाहों के बयान के बाद दिन-प्रतिदिन सुनवाई जारी

पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में भी कोर्ट विवेकाधिकार का इस्तेमाल करके साक्ष्यों पर ‘टुकड़ों में’ विचार करती हैं और मामले प्रभावी रूप से कई महीनों या वर्षों तक चलते रहते हैं. पीठ ने कहा कि कानूनी स्थिति यह है कि एक बार गवाहों के बयान के बाद संबंधित कोर्ट को दिन-प्रतिदिन सुनवाई जारी रखनी चाहिए, जब तक कि सभी गवाहों के बयान न हो जाए, सिवाय उन गवाहों के जिन्हें सरकारी वकील ने छोड़ दिया हो.

पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपने प्रशासनिक पक्ष को संबंधित जिला न्यायपालिकाओं को एक परिपत्र जारी करने का निर्देश दे सकते हैं, जिसमें अन्य बातों के अलावा इस बात का भी जिक्र किया गया हो कि प्रत्येक जांच या सुनवाई शीघ्रता से की जानी चाहिए. पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई 31 दिसंबर तक पूरी की जाए.

ये भी पढ़ें:- पत्रा चाल मनी लॉन्ड्रिंग मामला: ED की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर PMLA कोर्ट का एक्शन, समन जारी

Published at : 25 Sep 2025 10:30 PM (IST)
Tags :
High Court Article 21 SUPREME COURT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'लद्दाख में नहीं लगता इनकम टैक्स, फिर भी भेजे नोटिस', NGO का लाइसेंस रद्द होने पर भड़के सोनम वांगचुक, दे डाली वॉर्निंग
'लद्दाख में नहीं लगता इनकम टैक्स, फिर भी भेजे नोटिस', NGO का लाइसेंस रद्द होने पर भड़के सोनम वांगचुक, दे डाली वॉर्निंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बहराइच: अवैध मदरसे में छापेमारी, बाथरूम में छिपी थीं 40 नाबालिग लड़कियां, पूछताछ में क्या बताया?
बहराइच: अवैध मदरसे में छापेमारी, बाथरूम में छिपी थीं 40 नाबालिग लड़कियां, पूछताछ में क्या बताया?
बॉलीवुड
3 साल की वो स्टारकिड, जिसके पास है पर्सनल वैनिटी वैन, ठाठ से जीती हैं लाइफ, पहचाना?
3 साल की वो स्टारकिड, जिसके पास है पर्सनल वैनिटी वैन, ठाठ से जीती हैं लाइफ, पहचाना?
क्रिकेट
2025 एशिया कप का 'सिक्सर किंग' कौन? देखें टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 7 बल्लेबाजों की लिस्ट
2025 एशिया कप का 'सिक्सर किंग' कौन? देखें टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 7 बल्लेबाजों की लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

योगी फोर्स के आगे, घुटनों पर अपराधी | Yogi Durga Force
Sameer Wankhede Defamation Case: शाहरुख Khan और Gauri Khan पर केस, वेब सीरीज में गलत छवि दिखाने का आरोप!
Bihar Election: महिलाओं का कौन सगा, किसने ठगा?
Sameer Wankhede Defamation Case: शाहरुख Khan और Gauri Khan पर केस, वेब सीरीज में गलत छवि दिखाने का आरोप!
Dostana 2 Casting: Kartik Aaryan OUT, Vikrant Massey की एंट्री CONFIRM!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'लद्दाख में नहीं लगता इनकम टैक्स, फिर भी भेजे नोटिस', NGO का लाइसेंस रद्द होने पर भड़के सोनम वांगचुक, दे डाली वॉर्निंग
'लद्दाख में नहीं लगता इनकम टैक्स, फिर भी भेजे नोटिस', NGO का लाइसेंस रद्द होने पर भड़के सोनम वांगचुक, दे डाली वॉर्निंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बहराइच: अवैध मदरसे में छापेमारी, बाथरूम में छिपी थीं 40 नाबालिग लड़कियां, पूछताछ में क्या बताया?
बहराइच: अवैध मदरसे में छापेमारी, बाथरूम में छिपी थीं 40 नाबालिग लड़कियां, पूछताछ में क्या बताया?
बॉलीवुड
3 साल की वो स्टारकिड, जिसके पास है पर्सनल वैनिटी वैन, ठाठ से जीती हैं लाइफ, पहचाना?
3 साल की वो स्टारकिड, जिसके पास है पर्सनल वैनिटी वैन, ठाठ से जीती हैं लाइफ, पहचाना?
क्रिकेट
2025 एशिया कप का 'सिक्सर किंग' कौन? देखें टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 7 बल्लेबाजों की लिस्ट
2025 एशिया कप का 'सिक्सर किंग' कौन? देखें टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 7 बल्लेबाजों की लिस्ट
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार
सबूत-सबूत कर रहे थे अशोक चौधरी… जन सुराज ने वो भी दिया, JDU मंत्री की टेंशन बढ़ी!
सबूत-सबूत कर रहे थे अशोक चौधरी… जन सुराज ने वो भी दिया, JDU मंत्री की टेंशन बढ़ी!
एग्रीकल्चर
Kitchen Garden Tips: कैसे आप घर पर ही उगा सकते हैं अनार? जान लें बेहद आसान तरीका  
कैसे आप घर पर ही उगा सकते हैं अनार? जान लें बेहद आसान तरीका  
हेल्थ
Mayonnaise Flammability: क्या आग से नहीं जलती है मायोनीज, जानें यह सेहत के लिए कितनी खतरनाक?
क्या आग से नहीं जलती है मायोनीज, जानें यह सेहत के लिए कितनी खतरनाक?
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
Embed widget