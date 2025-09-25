हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापत्रा चाल मनी लॉन्ड्रिंग मामला: ED की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर PMLA कोर्ट का एक्शन, समन जारी

पत्रा चाल मनी लॉन्ड्रिंग मामला: ED की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर PMLA कोर्ट का एक्शन, समन जारी

ED मुंबई टीम की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ दायर दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर विशेष PMLA अदालत ने संज्ञान लिया है, जिसमें दो नए आरोपियों को समन जारी किया गया है.

By : सूरज ओझा | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 25 Sep 2025 08:29 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई की विशेष PMLA अदालत ने 20 सितंबर 2025 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मुंबई जोनल ऑफिस की ओर से दायर दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लिया और प्रक्रिया जारी की है. यह चार्जशीट 12 अगस्त 2025 को दायर की गई थी, जिसमें दो नए आरोपियों प्रथमेश डेवलपर्स एलएलपी (प्रवीन राऊत की साझेदारी फर्म) और जितेंद्र मदनलाल मेहता (मेहता डेवेलपर्स के प्रोप्राइटर) को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में नामजद किया गया है.

ईडी की जांच पत्रा चाल पुनर्विकास परियोजना से जुड़ी अनियमितताओं पर आधारित है. इस परियोजना में 672 किरायेदारों के पुनर्वसन की जिम्मेदारी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. (GACPL) को दी गई थी. त्रिपक्षीय समझौते के तहत जीएसीपीएल को किरायेदारों के लिए मकान बनाने थे, साथ ही एमएचएडीए का हिस्सा भी विकसित करना था, लेकिन कंपनी के निदेशकों ने योजना पूरी नहीं की और इसके बजाय फ्लोर स्पेस इंडेक्स (FSI) को धोखाधड़ी से बेच दिया.

गैरकानूनी गतिविधियों में सहयोग को लेकर फ्लैट आवंटित

जांच में सामने आया कि प्रवीन राऊत ने अपराध से अर्जित लगभग 95 करोड़ रुपये अपने निजी खातों में ट्रांसफर कर दिए और इनका उपयोग जमीन खरीदने में किया, कभी अपने नाम से तो कभी अपनी फर्म प्रथमेश डेवलपर्स एलएलपी के नाम से. वहीं, जितेंद्र मेहता लंबे समय से राकेश वाधवान के करीबी सहयोगी रहे हैं और उनके जरिए मेहता डेवेलपर्स के खातों का इस्तेमाल जीएसीपीएल के व्यवसायिक कार्यों में किया गया.

गैरकानूनी गतिविधियों में सहयोग के बदले मेहता को पत्रा चाल परियोजना में फ्लैट भी आवंटित किए गए. ईडी ने हाल ही में जितेंद्र मेहता और उनके परिवार की 5.20 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है. इससे पहले भी प्रवीन राऊत और सहयोगियों की 73.62 करोड़, प्रवीन और संजय राऊत की 11.15 करोड़, राकेश वाधवान और सरंग वाधवान की 31.50 करोड़ की संपत्तियां अटैच की जा चुकी हैं.

विशेष अदालत ने नए आरोपियों को भेजा समन

इस तरह अब तक इस मामले में कुल 121.5 करोड़ रुपये की संपत्तियां ईडी की ओर से जब्त की गई हैं. ईडी ने पहले मुख्य चार्जशीट 1 अप्रैल 2022 को दायर की थी, उसके बाद 15 सितंबर 2022 को पहली सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हुई थी. अब दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट से मनी ट्रेल और मनी लॉन्ड्रिंग की पूरी कार्यप्रणाली और भी स्पष्ट हो गई है. इसी आधार पर विशेष अदालत ने नए आरोपियों को समन जारी कर दिया है.

ये भी पढ़ें:- कौन है लद्दाख का मौजूदा सांसद, बीजेपी अध्यक्ष Phunchok Stanzin, पार्टी के पोस्टर बॉय त्सेरिंग नामग्याल कहां हैं?

Published at : 25 Sep 2025 08:29 PM (IST)
Tags :
Real Estate Enforcement Directorate  MUMBAI Money Laundring
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान और तुर्की की राह पर बांग्लादेश! यूनुस के नेतृत्व में मुल्क को इस्लामिक बनाने की कोशिशें तेज, टारगेट पर सेना
पाकिस्तान और तुर्की की राह पर बांग्लादेश! यूनुस के नेतृत्व में मुल्क को इस्लामिक बनाने की कोशिशें तेज, टारगेट पर सेना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जेल में बंद मुस्कान और साहिल ने रखा नवरात्रि का व्रत, भगवान कृष्ण जैसे बेटे की है चाहत
जेल में बंद मुस्कान और साहिल ने रखा नवरात्रि का व्रत, भगवान कृष्ण जैसे बेटे की है चाहत
क्रिकेट
एशिया कप का फाइनल नहीं खेल पाएंगे सूर्यकुमार यादव? पाकिस्तान की शिकायत के बाद लगेगा बैन? जानें नियम
एशिया कप का फाइनल नहीं खेल पाएंगे सूर्यकुमार यादव? पाकिस्तान की शिकायत के बाद लगेगा बैन? जानें नियम
बॉलीवुड
मिलिंद सोमन ऐसा क्या खाते हैं कि 59 की उम्र में भी 29 के दिखते हैं? यहां जानें सीक्रेट
मिलिंद सोमन ऐसा क्या खाते हैं कि 59 की उम्र में भी 29 के दिखते हैं? यहां जानें सीक्रेट
Advertisement

वीडियोज

They Call Him OG Review: इमरान हाशमी और पवन कल्याण ने अपने ओजी स्टाइल से प्रभावित किया
Ashi Singh Garba: पीली सिल्क साड़ी में Aashi Singh का जलवा, Garba पर कही ये बात
Next Gen GST Reforms: जनता को बड़ी राहत, PM Modi का 'बचत उत्सव' तोहफा!
Dostana 2 Casting: Kartik Aaryan OUT, Vikrant Massey की एंट्री CONFIRM!
Wild Animal Attacks: UP में खूंखार जानवरों का आतंक, Lucknow, Bahraich, Hapur में दहशत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान और तुर्की की राह पर बांग्लादेश! यूनुस के नेतृत्व में मुल्क को इस्लामिक बनाने की कोशिशें तेज, टारगेट पर सेना
पाकिस्तान और तुर्की की राह पर बांग्लादेश! यूनुस के नेतृत्व में मुल्क को इस्लामिक बनाने की कोशिशें तेज, टारगेट पर सेना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जेल में बंद मुस्कान और साहिल ने रखा नवरात्रि का व्रत, भगवान कृष्ण जैसे बेटे की है चाहत
जेल में बंद मुस्कान और साहिल ने रखा नवरात्रि का व्रत, भगवान कृष्ण जैसे बेटे की है चाहत
क्रिकेट
एशिया कप का फाइनल नहीं खेल पाएंगे सूर्यकुमार यादव? पाकिस्तान की शिकायत के बाद लगेगा बैन? जानें नियम
एशिया कप का फाइनल नहीं खेल पाएंगे सूर्यकुमार यादव? पाकिस्तान की शिकायत के बाद लगेगा बैन? जानें नियम
बॉलीवुड
मिलिंद सोमन ऐसा क्या खाते हैं कि 59 की उम्र में भी 29 के दिखते हैं? यहां जानें सीक्रेट
मिलिंद सोमन ऐसा क्या खाते हैं कि 59 की उम्र में भी 29 के दिखते हैं? यहां जानें सीक्रेट
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार
बिहार के गयाजी में बड़ा हादसा, रील बनाने के चक्कर में 9 लड़के डूबे, 5 की मौत
बिहार के गयाजी में बड़ा हादसा, रील बनाने के चक्कर में 9 लड़के डूबे, 5 की मौत
नौकरी
यहां निकली 590 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 5वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई, बिना एग्जाम होगा चयन
यहां निकली 590 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 5वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई, बिना एग्जाम होगा चयन
ट्रेंडिंग
सांड का नया कांड! दौड़कर आया और मारी जोरदार टक्कर, 10 फुट दूर गिरी लाल साड़ी वाली दादी
सांड का नया कांड! दौड़कर आया और मारी जोरदार टक्कर, 10 फुट दूर गिरी लाल साड़ी वाली दादी
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
Embed widget