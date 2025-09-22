हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली दंगों के 5 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली पुलिस को नोटिस, 27 अक्टूबर को सुनवाई

दिल्ली दंगों के 5 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली पुलिस को नोटिस, 27 अक्टूबर को सुनवाई

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस की. उन्होंने कहा कि इनमें से ज़्यादातर लोग छात्र हैं. यह बहुत दुखद है कि उन्हें 5 साल से बंद रखा गया है.

By : निपुण सहगल | Updated at : 22 Sep 2025 04:21 PM (IST)

2020 दिल्ली दंगों के 5 आरोपियों की ज़मानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. इन सभी ने 2 सितंबर को आए दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें ज़मानत देने से इनकार कर दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगते हुए 27 अक्टूबर को सुनवाई की बात कही है.

जस्टिस अरविंद कुमार और एन वी अंजारिया की बेंच ने जिन आरोपियों की याचिका पर नोटिस जारी किया है, वह हैं- उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर और शिफा उर रहमान. इन लोगों का कहना है कि वह लगभग 5 साल से जेल में बंद हैं.

फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) विरोधी प्रदर्शन को लेकर हुई झड़पों में 53 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों घायल हुए थे. आरोप है कि इन आरोपियों ने दंगे भड़काने की साज़िश रची थी. दिल्ली पुलिस ने इन पर दंगा, अवैध जमावड़ा, आपराधिक साज़िश जैसी आईपीसी की धाराओं के अलावा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून (UAPA) की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है. ज़्यादातर आरोपियों पर कई एफआईआर दर्ज हैं.

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकीलों कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस की. सिंघवी ने कहा कि इनमें से ज़्यादातर लोग छात्र हैं. यह बहुत दुखद है कि उन्हें 5 साल से बंद रखा गया है. सिब्बल ने कहा कि कोर्ट मामले को जल्दी सुने. याचिकाकर्ताओं को दीवाली से पहले बाहर आने का मौका मिले.

ध्यान रहे कि दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने उमर खालिद और शरजील इमाम समेत कुल 9 आरोपियों को जमानत पर रिहा करने से मना किया था. अपने 133 पन्नों के विस्तृत आदेश में हाई कोर्ट ने कहा था कि प्रदर्शन या धरने के नाम पर साज़िश रच कर हिंसा की अनुमति नहीं दी जा सकती. शरजील इमाम और उमर खालिद की भूमिका खास तौर पर गंभीर लगती है. दोनों ने सांप्रदायिक आधार पर भड़काऊ भाषण दिए. उनका मकसद मुस्लिम समुदाय के लोगों को बड़े पैमाने पर लामबंद करना था.

और पढ़ें

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
Read
Published at : 22 Sep 2025 04:21 PM (IST)
Tags :
Umar Khalid Legal News SUPREME COURT DELHI POLICE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'दुर्भाग्यपूर्ण, हादसे की जिम्मेदारी पायलट पर डाल दी...', एअर इंडिया प्लेन क्रैश की जांच रिपोर्ट में 'फ्यूल कटऑफ' के तर्क पर बोला सुप्रीम कोर्ट
'दुर्भाग्यपूर्ण, हादसे की जिम्मेदारी पायलट पर डाल दी...', एअर इंडिया प्लेन क्रैश की जांच रिपोर्ट में 'फ्यूल कटऑफ' के तर्क पर बोला सुप्रीम कोर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव ने योगी सरकार के फैसले पर उठाए पांच बड़े सवाल, पूछा- मानसिकता कैसे बदलेगी?
अखिलेश यादव ने योगी सरकार के फैसले पर उठाए पांच बड़े सवाल, पूछा- मानसिकता कैसे बदलेगी?
क्रिकेट
इस खूंखार बल्लेबाज ने 2 साल बाद रिटायरमेंट से लिया यू-टर्न, पाकिस्तान की धज्जियां उधेड़ने को तैयार
इस खूंखार बल्लेबाज ने 2 साल बाद रिटायरमेंट से लिया यू-टर्न, पाकिस्तान की धज्जियां उधेड़ने को तैयार
बॉलीवुड
Navratri 2025: भूमि पेडनेकर से विद्या बालन तक, बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स ने फैंस को दी नवरात्रि की शुभकामनाएं
भूमि पेडनेकर से विद्या बालन तक, बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स ने फैंस को दी नवरात्रि की शुभकामनाएं
Advertisement

वीडियोज

GST RATE CUT: क्या क्या होगा आज से सस्ता? देखें पूरी लिस्ट | ABPLIVE
UKSSSC Exam Paper Leak: Dehradun में युवाओं का हंगामा, धारा 163 लागू
GST Rate Cut: नए GST को लेकर दुकानदारों का दावा, लागू तो हुआ, पर नहीं मिल रहा सस्ता सामान
Tirupati Temple Theft: ₹100 करोड़ की 'लूट', YSRCP सरकार पर गंभीर आरोप!
Lamborghini Crash: Mumbai Coastal Road पर Lamborghini डिवाइडर से टकराई, ड्राइवर सुरक्षित
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'दुर्भाग्यपूर्ण, हादसे की जिम्मेदारी पायलट पर डाल दी...', एअर इंडिया प्लेन क्रैश की जांच रिपोर्ट में 'फ्यूल कटऑफ' के तर्क पर बोला सुप्रीम कोर्ट
'दुर्भाग्यपूर्ण, हादसे की जिम्मेदारी पायलट पर डाल दी...', एअर इंडिया प्लेन क्रैश की जांच रिपोर्ट में 'फ्यूल कटऑफ' के तर्क पर बोला सुप्रीम कोर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव ने योगी सरकार के फैसले पर उठाए पांच बड़े सवाल, पूछा- मानसिकता कैसे बदलेगी?
अखिलेश यादव ने योगी सरकार के फैसले पर उठाए पांच बड़े सवाल, पूछा- मानसिकता कैसे बदलेगी?
क्रिकेट
इस खूंखार बल्लेबाज ने 2 साल बाद रिटायरमेंट से लिया यू-टर्न, पाकिस्तान की धज्जियां उधेड़ने को तैयार
इस खूंखार बल्लेबाज ने 2 साल बाद रिटायरमेंट से लिया यू-टर्न, पाकिस्तान की धज्जियां उधेड़ने को तैयार
बॉलीवुड
Navratri 2025: भूमि पेडनेकर से विद्या बालन तक, बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स ने फैंस को दी नवरात्रि की शुभकामनाएं
भूमि पेडनेकर से विद्या बालन तक, बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स ने फैंस को दी नवरात्रि की शुभकामनाएं
इंडिया
अगर अंतरिक्ष में भारतीय उपग्रह पर किया अटैक तो मुंह की खाएंगे चीन-पाकिस्तान, ISRO तैनात करेगा सैटेलाइट बॉडीगार्ड 'S-400'
अंतरिक्ष में भी मुंह की खाएंगे चीन और पाकिस्तान! ISRO तैनात करेगा सैटेलाइट बॉडीगार्ड 'S-400'
मध्य प्रदेश
छिंदवाड़ा: यूथ कांग्रेस ने जलाया चुनाव आयोग का पुतला, आग भड़कने से 4 पुलिसकर्मी झुलसे
छिंदवाड़ा: यूथ कांग्रेस ने जलाया चुनाव आयोग का पुतला, आग भड़कने से 4 पुलिसकर्मी झुलसे
यूटिलिटी
Vande Bharat Gate Rules: गेट बंद होने के कारण वंदे भारत ट्रेन में नहीं कर पा रहे सफर, कैसे खुलवा सकते हैं इसके गेट?
गेट बंद होने के कारण वंदे भारत ट्रेन में नहीं कर पा रहे सफर, कैसे खुलवा सकते हैं इसके गेट?
ट्रैवल
Odisha Tourist Places and Food: ओडिशा घूमने का बना रहे हैं प्लान, नोट कर लें ये फूड आइटम्स और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस
ओडिशा घूमने का बना रहे हैं प्लान, नोट कर लें ये फूड आइटम्स और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget