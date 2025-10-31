हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश- वकीलों को समन नहीं भेज सकतीं जांच एजेंसियां, जब तक...

सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश- वकीलों को समन नहीं भेज सकतीं जांच एजेंसियां, जब तक...

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन हाउस वकील कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करते हैं इसलिए उन्हें बीएसए की धार 132 के तहत प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, उनके लिए धारा 134 है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 31 Oct 2025 11:45 AM (IST)
Preferred Sources

सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि अपने मुवक्किल को कानूनी सेवा दे रहे वकील को बहुत सीमित मामलों में ही जांच एजेंसी पूछताछ का समन भेज सकती हैं. यह समन उन्हीं मामलों में भेजा जा सकता है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 132 के अपवादों में आते हैं.

मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एन वी अंजारिया की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही थी. जांचे एजेंसियों की ओर से मनमाने ढंग से आरोपियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को समन किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था.

बेंच ने कहा कि समन सिर्फ उन्हीं मामलों में भेजे जा सकते हैं, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 132 के अपवादों में आते हैं, यानी जहां मुवक्किल ने वकील से किसी आपराधिक कृत्य में सहयोग मांगा हो. कोर्ट ने कहा कि दूसरे मामलों में मुवक्किल की तरफ से दिए गए दस्तावेज और जानकारी को सौंपने के लिए वकील से नहीं कहा जा सकता. कोर्ट ने यह भी कहा है कि वकील को समन एसपी रैंक के अधिकारी की अनुमति से ही भेजा जा सकता है और वकील इस समन को कोर्ट में चुनौती दे सकता है.

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 132 मुवक्किल को दिया गया एक विशेषाधिकार है, जिसके तहत वकील को गोपनीय रूप से किए गए किसी भी व्यवसायिक संवाद का खुलासा नहीं करने का दायित्व है. कोर्ट ने कहा कि वकील को भेजे गए समन को मुवक्किल या वकील बीएनएसएस की धारी 528 के तहत कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं.

कोर्ट ने कहा कि अगर किसी आरोपी के वकील को समन भेजा जाता है तो उसमें बताया जाए कि किस आधार पर उस मामले को धारा 132 का अपवाद माना जा रहा है. कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले में वकील के पास मौजूद दस्तावेजों को प्रस्तुत करना धारा 132 के विशेषाधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा, चाहे वो सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो.

कोर्ट ने कहा कि इन-हाउस वकीलों को बीएसए की धारा 132 के तहत प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि वे कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करते हैं. बीएसए की धारा 134 के तहत इन-हाउस वकीलों को मुवक्किल के साथ की गई बातचीत के संरक्षण का अधिकार है.

(निपुण सहगल के इनपुट के साथ)

और पढ़ें
Published at : 31 Oct 2025 11:45 AM (IST)
Tags :
Advocates Legal News SUPREME COURT CJI BR Gavai
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Mumbai Studio Hostage: 'पवई का हीरो...' बच्चों पर निशाना साध रहे रोहित आर्या को कैसे अमोल वाघमारे ने किया ढेर
'पवई का हीरो...' बच्चों पर निशाना साध रहे रोहित आर्या को कैसे अमोल वाघमारे ने किया ढेर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'किसानों के चेहरे पर आई मुस्कान', CM योगी के इस फैसले पर जयंत चौधरी ने जताई खुशी
'किसानों के चेहरे पर आई मुस्कान', CM योगी के इस फैसले पर जयंत चौधरी ने जताई खुशी
विश्व
ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने छोटे भाई को किया बेदखल; छीने खिताब, शाही आवास से निकालने का आदेश
ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने छोटे भाई को किया बेदखल; छीने खिताब, शाही आवास से निकालने का आदेश
क्रिकेट
सुनील गावस्कर का अनोखा वादा, बताया महिला टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर कैसे करेंगे सेलीब्रेट
सुनील गावस्कर का अनोखा वादा, बताया महिला टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर कैसे करेंगे सेलीब्रेट
Advertisement

वीडियोज

मोकामा मर्डर का बाहुबली कनेक्शन
जंगलराज Vs मंगलराज | Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: जंगलराज सिर्फ 'जुमला'..आज हकीकत क्या?
आइए न बिहार में..ठोक देंगे कट्टा कपार में!
Rahul की रिमोट कंट्रोल पॉलिटिक्स
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Mumbai Studio Hostage: 'पवई का हीरो...' बच्चों पर निशाना साध रहे रोहित आर्या को कैसे अमोल वाघमारे ने किया ढेर
'पवई का हीरो...' बच्चों पर निशाना साध रहे रोहित आर्या को कैसे अमोल वाघमारे ने किया ढेर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'किसानों के चेहरे पर आई मुस्कान', CM योगी के इस फैसले पर जयंत चौधरी ने जताई खुशी
'किसानों के चेहरे पर आई मुस्कान', CM योगी के इस फैसले पर जयंत चौधरी ने जताई खुशी
विश्व
ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने छोटे भाई को किया बेदखल; छीने खिताब, शाही आवास से निकालने का आदेश
ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने छोटे भाई को किया बेदखल; छीने खिताब, शाही आवास से निकालने का आदेश
क्रिकेट
सुनील गावस्कर का अनोखा वादा, बताया महिला टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर कैसे करेंगे सेलीब्रेट
सुनील गावस्कर का अनोखा वादा, बताया महिला टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर कैसे करेंगे सेलीब्रेट
यूटिलिटी
महिलाओं दी जाती है 11 हजार रुपये की सहायता, जानें मोदी सरकार की इस योजना का फायदा कैसे उठाएं?
महिलाओं दी जाती है 11 हजार रुपये की सहायता, जानें मोदी सरकार की इस योजना का फायदा कैसे उठाएं?
जनरल नॉलेज
Bus Left Side Entry: बस में लेफ्ट साइड से ही एंट्री क्यों कर पाते हैं पैसेंजर्स? जान लें इस बात का जवाब
बस में लेफ्ट साइड से ही एंट्री क्यों कर पाते हैं पैसेंजर्स? जान लें इस बात का जवाब
हेल्थ
फोन-लैपटॉप का हद से ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक, युवाओं में तेजी से बढ़ रही ड्राई आइज की प्रॉब्लम
फोन-लैपटॉप का हद से ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक, युवाओं में तेजी से बढ़ रही ड्राई आइज की प्रॉब्लम
ऑटो
Honda की SUV लाइनअप होने वाली है और पावरफुल, जल्द आएंगे ICE, हाइब्रिड और EV वेरिएंट्स!
Honda की SUV लाइनअप होने वाली है और पावरफुल, जल्द आएंगे ICE, हाइब्रिड और EV वेरिएंट्स!
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Embed widget