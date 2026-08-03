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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाविरोध के बाद कॉमेडियन कुणाल कामरा ने कैंसिल किए शो, फैंस को मिलेगा रिफंड

विरोध के बाद कॉमेडियन कुणाल कामरा ने कैंसिल किए शो, फैंस को मिलेगा रिफंड

Kunal Kamra Shows: स्टैंडअप-कॉमेडियन कुणाल कामरा ने व्हाइटफील्ड में अपने होने वाले शोजको रद्द कर दिया है. उन्होंने हिंदू संगठनों के भारी विरोध के बाद शो कैंसिल करने का फैसला लिया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 03 Aug 2026 10:53 AM (IST)
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मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड इलाके में होने वाले अपने शो रद्द कर दिए हैं. कुणाल ने हिंदू संगठनों के भारी विरोध को देखते हुए बेंगलुरु में अपने शो रद्द करने का फैसला लिया है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कुणाल कामरा खुद रविवार को व्हाइटफील्ड पुलिस स्टेशन पहुंचे थे. वहां उन्होंने पुलिस को जानकारी दी कि माहौल को देखते हुए उन्होंने अपने तय शोज को न करने का फैसला किया है.

क्यो उठाया ये कदम
कुणाल ने ये कदम हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति की उस अर्जी के बाद उठाया गया, जो उन्होंने बेंगलुरु पुलिस को सौंपी थी. इस अर्जी में 3 अगस्त को 'URU व्हाइटफील्ड' में होने वाले शो को रोकने की मांग की गई थी. समिति का कहना था कि इस कार्यक्रम से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है और धर्मनिक्षपेक्षता को नुकसान पहुंच सकता है. उनका यह भी आरोप था कि कामरा ने अपने पुराने बयानों में हिंदू देवी-देवताओं का अनादर किया है.

कुणाल ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी
कुणाल कामरा ने सोशल मीडिया पर अपने शोज कैंसिल होने की जानकारी दी है. उन्होंने प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि सोमवार से गुरुवार तक होने वाले उनके शो अब 'कोरमंगला' के एक नए वेन्यू पर शिफ्ट कर दिए गए हैं. उन्होंने दर्शकों को बताया कि व्हाइटफील्ड शो की टिकटों का पैसा 'BookMyShow' के जरिए वापस (रिफंड) कर दिया जाएगा. साथ ही उन्होंने नए वेन्यू पर लिमिटिड सीट्स होने के कारण फैंस से कोरमंगला शो के लिए जल्द टिकट बुक करने की अपील की है.

यह भी पढ़ें: अनुराग ठाकुर-प्रवेश वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, SC बोला- 'ऐसी बात कहने से...'

About the author दीक्षा छाबड़ा, एबीपी न्यूज़

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को फिल्म, टीवी शोज और वेब सीरीज की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 8 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 03 Aug 2026 10:40 AM (IST)
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Kunal Kamra Kunal Kamra Shows
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