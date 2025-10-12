हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापश्चिम बंगाल: वर्धमान रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा, भारी भीड़ के चलते सीढ़ियों पर मची भगदड़, 7 यात्री घायल

पश्चिम बंगाल: वर्धमान रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा, भारी भीड़ के चलते सीढ़ियों पर मची भगदड़, 7 यात्री घायल

Bardhaman Railway Station: यात्रियों के भगदड़ की सूचना मिलते ने आरपीएफ और जीआरपी के जवान स्टेशन के अंदर दाखिल हुए और घायल यात्रियों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 12 Oct 2025 10:35 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल में रविवार (12 अक्टूबर, 2025) को वर्धमान रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ के कारण अफरातफरी मच गई. यह घटना तब हुई जब स्टेशन पर एक साथ कई ट्रेनों में चढ़ने की कोशिश में यात्रियों की भारी भीड़ फूट ओवरब्रिज पर जमा हो गई. इस हादसे में कम से कम सात यात्री घायल हो गए हैं. यह घटना वर्धमान स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 को जोड़ने वाली सीढ़ियों पर हुई.

इस घटना के चश्मदीदों के मुताबिक, शाम के समय स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4, 6 और 7 पर एक साथ तीन ट्रेनें खड़ी थीं. जिसमें सवार होने के लिए यात्री स्टेशन पर बने फुट ओवरब्रिज की सीढ़ियों पर एक साथ पर भारी संख्या में आवाजाही कर रहे थे. इस दौरान यात्रियों के बीच अफरातफरी जैसी स्थिति बन गई. हादसे में घायल हुए लोगों को वर्धवान मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

रेल यात्रियों और आरपीएफ के मुताबिक, वर्धमान स्टेशन पर यह हादसा रविवार (12 अक्टूबर, 2025) को शाम 5:15 से 5:25 बजे के बीच, यानी मात्र 10 मिनट के भीतर प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 को जोड़ने वाली सीढ़ियों पर हुआ.

प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी कौन-कौन सी ट्रेनें

रिपोर्ट के मुताबिक, जब स्टेशन पर यह हादसा हुआ, तब प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर हल्दीबाड़ी एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी थी. इसके साथ प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हावड़ा मेन लाइन की लोकल ट्रेन से भी यात्री एक ही समय में उतरने और चढ़ने लगे. इससे प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों पर यात्रियों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई.

सीढ़ियों पर अफरा-तफरी के बीच कई यात्री नीचे गिर पड़े. इस दौरान भीड़ से बाहर निकलने की कोशिश में कुछ यात्रियों ने गिरे हुए लोगों को रौंद दिया.

राहत और बचाव के लिए पहुंचे आरपीएफ और जीआरपी की टीम

स्टेशन के भीतर हुई इस घटना की जानकारी मिलते ही आरपीएफ और जीआरपी के जवान मौके पर पहुंचे और घायलों को निकालकर तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया. फिलहाल सब कुछ ठीक बताया जा रहा है. लेकिन अब इस बात की जांच की जा रही है कि यह घटना कैसे और क्यों हुआ.

यह भी पढे़ंः NSA अजीत डोभाल से मिले अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर, जानें किन मुद्दों पर की चर्चा

Published at : 12 Oct 2025 10:35 PM (IST)
Tags :
Kolkata Stampede WEST BENGAL Bardhaman Railway Station
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
केरल: युवक ने सुसाइड नोट में लगाया RSS नेताओं पर यौन उत्पीड़न का आरोप, प्रियंका गांधी बोलीं- 'तुरंत एक्शन लें और...'
केरल: युवक ने सुसाइड नोट में लगाया RSS नेताओं पर यौन उत्पीड़न का आरोप, प्रियंका गांधी बोलीं- 'तुरंत एक्शन लें और...'
बिहार
बिहार: चुनाव दर चुनाव घट रही JDU की ताकत! 2025 में नीतीश कुमार दोहरा रहे एक दशक पुराना इतिहास
बिहार: चुनाव दर चुनाव घट रही JDU की ताकत! 2025 में नीतीश कुमार दोहरा रहे एक दशक पुराना इतिहास
बॉलीवुड
Bobby Deol की सौतेली बहन की 10 तस्वीरें, 43 की उम्र में भी दिखती हैं बेहद जवां
बॉबी देओल की सौतेली बहन की 10 तस्वीरें, 43 की उम्र में भी दिखती हैं बेहद जवां
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या समेत 3 भारतीय क्रिकेटरों को तलाक के बाद फिर हुआ प्यार! नई गर्लफ्रेंड के साथ दिख रहे तीनों
हार्दिक पांड्या समेत 3 भारतीय क्रिकेटरों को तलाक के बाद फिर हुआ प्यार! नई गर्लफ्रेंड के साथ दिख रहे तीनों
Advertisement

वीडियोज

Filmfare 2025: अभिषेक बच्चन-कार्तिक आर्यन को मिला बेस्ट एक्टर का खिताब
Upcoming cars in India: Nissan Tekton vs Renault Duster | Auto Live
Jitendra Kumar Exclusive: भागवत, ज़ी5, मिर्ज़ापुर, वायरल मीम्स, अभिनय कौशल, पंचायत और बहुत कुछ
Tata Curvv petrol long term review and mileage | Auto Live
राजपाल यादव का इंटरव्यू | लंबाई को लेकर शर्मिंदगी का सामना | हंसी और भी बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
केरल: युवक ने सुसाइड नोट में लगाया RSS नेताओं पर यौन उत्पीड़न का आरोप, प्रियंका गांधी बोलीं- 'तुरंत एक्शन लें और...'
केरल: युवक ने सुसाइड नोट में लगाया RSS नेताओं पर यौन उत्पीड़न का आरोप, प्रियंका गांधी बोलीं- 'तुरंत एक्शन लें और...'
बिहार
बिहार: चुनाव दर चुनाव घट रही JDU की ताकत! 2025 में नीतीश कुमार दोहरा रहे एक दशक पुराना इतिहास
बिहार: चुनाव दर चुनाव घट रही JDU की ताकत! 2025 में नीतीश कुमार दोहरा रहे एक दशक पुराना इतिहास
बॉलीवुड
Bobby Deol की सौतेली बहन की 10 तस्वीरें, 43 की उम्र में भी दिखती हैं बेहद जवां
बॉबी देओल की सौतेली बहन की 10 तस्वीरें, 43 की उम्र में भी दिखती हैं बेहद जवां
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या समेत 3 भारतीय क्रिकेटरों को तलाक के बाद फिर हुआ प्यार! नई गर्लफ्रेंड के साथ दिख रहे तीनों
हार्दिक पांड्या समेत 3 भारतीय क्रिकेटरों को तलाक के बाद फिर हुआ प्यार! नई गर्लफ्रेंड के साथ दिख रहे तीनों
इंडिया
दुर्गापुर गैंगरेप केस के तीनों आरोपियों को 10 दिन की पुलिस हिरासत, सीएम ममता बोलीं- 'बख्शेंगे नहीं'
दुर्गापुर गैंगरेप केस के तीनों आरोपियों को 10 दिन की पुलिस हिरासत, सीएम ममता बोलीं- 'बख्शेंगे नहीं'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिओम वाल्मीकि मर्डर केस में सीएम योगी सख्त, बोले- 'आंसू के हर बूंद का लिया जाएगा हिसाब'
हरिओम वाल्मीकि मर्डर केस में सीएम योगी सख्त, बोले- 'आंसू के हर बूंद का लिया जाएगा हिसाब'
यूटिलिटी
धनतेरस पर सोना खरीदने का प्लान है? जान लें निवेश के 3 आसान तरीके
धनतेरस पर सोना खरीदने का प्लान है? जान लें निवेश के 3 आसान तरीके
हेल्थ
Skin Signs Of High Cholesterol: स्किन पर दिखें ये 5 लक्षण तो समझ जाएं खतरे का लेवल पार कर चुका कोलेस्ट्रॉल, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
स्किन पर दिखें ये 5 लक्षण तो समझ जाएं खतरे का लेवल पार कर चुका कोलेस्ट्रॉल, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Embed widget