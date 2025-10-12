पश्चिम बंगाल में रविवार (12 अक्टूबर, 2025) को वर्धमान रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ के कारण अफरातफरी मच गई. यह घटना तब हुई जब स्टेशन पर एक साथ कई ट्रेनों में चढ़ने की कोशिश में यात्रियों की भारी भीड़ फूट ओवरब्रिज पर जमा हो गई. इस हादसे में कम से कम सात यात्री घायल हो गए हैं. यह घटना वर्धमान स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 को जोड़ने वाली सीढ़ियों पर हुई.

इस घटना के चश्मदीदों के मुताबिक, शाम के समय स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4, 6 और 7 पर एक साथ तीन ट्रेनें खड़ी थीं. जिसमें सवार होने के लिए यात्री स्टेशन पर बने फुट ओवरब्रिज की सीढ़ियों पर एक साथ पर भारी संख्या में आवाजाही कर रहे थे. इस दौरान यात्रियों के बीच अफरातफरी जैसी स्थिति बन गई. हादसे में घायल हुए लोगों को वर्धवान मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

रेल यात्रियों और आरपीएफ के मुताबिक, वर्धमान स्टेशन पर यह हादसा रविवार (12 अक्टूबर, 2025) को शाम 5:15 से 5:25 बजे के बीच, यानी मात्र 10 मिनट के भीतर प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 को जोड़ने वाली सीढ़ियों पर हुआ.

बर्धमान : रविवार शाम बर्धमान स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ के बीच बड़ा हादसा हो गया। ट्रेन पकड़ने की जल्दबाज़ी में मची भगदड़ में कम से कम 7 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को बर्दवान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है। pic.twitter.com/cFvvhTuiYu — Syeda Shabana (@JournoShabana) October 12, 2025

प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी कौन-कौन सी ट्रेनें

रिपोर्ट के मुताबिक, जब स्टेशन पर यह हादसा हुआ, तब प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर हल्दीबाड़ी एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी थी. इसके साथ प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हावड़ा मेन लाइन की लोकल ट्रेन से भी यात्री एक ही समय में उतरने और चढ़ने लगे. इससे प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों पर यात्रियों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई.

सीढ़ियों पर अफरा-तफरी के बीच कई यात्री नीचे गिर पड़े. इस दौरान भीड़ से बाहर निकलने की कोशिश में कुछ यात्रियों ने गिरे हुए लोगों को रौंद दिया.

राहत और बचाव के लिए पहुंचे आरपीएफ और जीआरपी की टीम

स्टेशन के भीतर हुई इस घटना की जानकारी मिलते ही आरपीएफ और जीआरपी के जवान मौके पर पहुंचे और घायलों को निकालकर तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया. फिलहाल सब कुछ ठीक बताया जा रहा है. लेकिन अब इस बात की जांच की जा रही है कि यह घटना कैसे और क्यों हुआ.

