तेलंगाना में नगर निगम चुनावों के शोर के बीच, परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने गुरुवार को हुस्नाबाद में एक अनोखा नजारा पेश किया, जब उन्होंने खुद ऑटो-रिक्शा की स्टेयरिंग संभालकर मतदाताओं का ध्यान आकर्षित किया और 'आम आदमी' का अवतार धारण कर जनता के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश की. यह नजारा देखने वालों के लिए हैरान कर देने वाला था, क्योंकि एक मंत्री जो आमतौर पर वीआईपी गाड़ियों में सफर करते हैं, वे अचानक ऑटो चलाते नजर आए.

इस दौरान मंत्री पोन्नम प्रभाकर अपने काफिले को पीछे छोड़कर एक पीले रंग के ऑटो-रिक्शा पर सवार हुए. उन्होंने न केवल गाड़ी चलाई, बल्कि राहगीरों को उठाया और उनसे बातचीत भी की. उनका यह अंदाज लोगों को काफी भाया, और उनके देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठा हो गई. मंत्री ने लोगों से हाथ मिलाया और उनकी समस्याएं भी सुनीं. उन्होंने कहा कि वे आम जनता के बीच रहकर ही उनका दर्द समझ सकते हैं और ऑटो ड्राइवरों की समस्याओं को वे बेहतर तरीके से सुलझा सकते हैं.

तेलंगाना में राजनीतिक स्टंटबाजी नया पैंतरा नहीं?

चुनावी रणनीतिकारों के लिए यह कोई नया तरीका नहीं है. तेलंगाना की राजनीति में नेताओं द्वारा ऐसी 'स्टंट' प्रवृत्ति पहले भी देखी गई है. चाहे वह किसान बनकर खेतों में काम करना हो या फिर रेहड़ी पटरी पर सब्जियां बेचना, नेता हर चुनाव में जनता से जुड़ने के लिए नए-नए तरीके अपनाते रहे हैं. इससे पहले भी कई दिग्गज नेताओं को चुनावों के दौरान आम जीवन जीते हुए देखा गया है, ताकि मतदाताओं को लगे कि नेता उनके बीच का है.

हालांकि, आलोचकों का कहना है कि यह सब महज चुनावी नाटक है, जो केवल वोट बैंक को साधने के लिए किए जाते हैं. लेकिन जमीनी हकीकत यह भी है कि इस तरह के कार्यक्रमों से नेताओं की छवि एक 'जननेता' के रूप में बनती है और आम जनता के दिमाग में एक अलग प्रभाव छोड़ती है. फिलहाल, पोन्नम प्रभाकर का यह ऑटो ड्राइव वाला अंदाज सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है.