केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार (15 नवंबर) को बताया कि जम्मू-कश्मीर के नौगाम पुलिस थाने में हुए एक जोरदार आकस्मिक विस्फोट में नौ लोगों की मौत हो गई और 32 अन्य लोग घायल हो गए. इस घटना के कारणों की जांच की जा रही है. गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव प्रशांत लोखंडे ने कहा कि घटना के कारणों की जांच की जा रही है तथा विस्फोट के कारणों के बारे में कोई अन्य अटकलें लगाने की जरूरत नहीं है.

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बताया कि एक आतंकवादी मॉड्यूल की जांच के दौरान विस्फोटक पदार्थों एवं रसायनों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया था और उसे श्रीनगर के बाहरी इलाके में स्थित नौगाम पुलिस थाना परिसर के एक खुले क्षेत्र में सुरक्षित रखा गया था. लोखंडे ने बताया कि बरामद विस्फोटकों को मानक और निर्धारित प्रक्रिया के तहत फोरेंसिक और रासायनिक जांच के लिए सौंपा जा रहा था. उन्होंने बताया कि बरामद सामग्री अत्यधिक मात्रा में होने के कारण यह प्रक्रिया पिछले दो दिन से लगातार जारी थी.

'अचानक हो गया धमाका' - संयुक्त सचिव प्रशांत लोखंडे

संयुक्त सचिव ने कहा कि बरामद सामग्री की ‘‘अस्थिर और संवेदनशील’’ प्रकृति को देखते हुए इस प्रक्रिया को विशेषज्ञों की देखरेख में बहुत सावधानी अंजाम दिया जा रहा था. लोखंडे ने कहा, ‘‘हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान 14 नवंबर (शुक्रवार) की रात लगभग 11 बजकर 20 मिनट पर एक आकस्मिक विस्फोट हुआ. इस दुर्भाग्यपूर्ण आकस्मिक घटना में नौ लोगों की मौत हो गई तथा 27 पुलिसकर्मी, दो राजस्व अधिकारी एवं तीन आम नागरिक घायल हो गए.’’

धमाके की वजह से पुलिस स्टेशन को पहुंचा भारी नुकसान

इस धमाके की वजह से पुलिस थाने को भारी नुकसान पहुंचा है तथा कुछ अन्य इमारतें भी प्रभावित हुई हैं. संयुक्त सचिव ने कहा, ‘‘दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है. इस घटना के कारणों के बारे में कोई और अटकलें लगाने की जरूरत नहीं है.’’

इनपुट - पीटीआई