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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाश्रीनगर एयरपोर्ट से सुरक्षाकर्मियों ने दो अमेरिकी नागरिकों को हिरासत में लिया, बैग से मिला सैटेलाइट फोन

श्रीनगर एयरपोर्ट से सुरक्षाकर्मियों ने दो अमेरिकी नागरिकों को हिरासत में लिया, बैग से मिला सैटेलाइट फोन

US Nationals Detained: श्रीनगर एयरपोर्ट पर रविवार को नियमित जांच के दौरान दो अमेरिकी नागरिकों के पास से सैटेलाइट फोन मिलने के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 19 Apr 2026 05:53 PM (IST)
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US Nationals Detained: श्रीनगर एयरपोर्ट पर रविवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब नियमित सुरक्षा जांच के दौरान दो अमेरिकी नागरिकों के सामान से सैटेलाइट फोन बरामद हुआ. सुरक्षा अधिकारियों ने तुरंत दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की और बाद में आगे की जांच के लिए पुलिस के हवाले कर दिया.

हिरासत में लिए गए व्यक्तियों में से एक की पहचान मोंटाना के निवासी जेफ्री स्कॉट के रूप में हुई है. अधिकारियों के मुताबिक सैटेलाइट फोन उनके सामान से बरामद किया गया.

भारत में है बैन

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार,  भारत में बिना सरकारी अनुमति के सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित है. थुराया और इरिडियम जैसे सैटेलाइट फोन सख्त नियमों के तहत आते हैं और बिना अनुमति इनके पास पाए जाने पर हिरासत, गिरफ्तारी और उपकरण जब्त किए जाने जैसी कार्रवाई की जा सकती है. यह कार्रवाई भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और अन्य सुरक्षा नियमों के तहत की जाती है. सुरक्षा कारणों के चलते भारत में टेलीकॉम से जुड़े नियम बेहद कड़े हैं. इससे पहले भी विदेशी नागरिकों और भारतीयों के खिलाफ ऐसे मामलों में कार्रवाई हो चुकी है.


पहले भी हुई इसी तरह की घटना

पिछले साल मई में एक अमेरिकी नेत्र रोग विशेषज्ञ को पुडुचेरी एयरपोर्ट पर उस समय रोक लिया गया था, जब उनके पास इरिडियम सैटेलाइट फोन मिला था. उन्हें हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट में सवार होने से रोक दिया गया और मामले की जांच शुरू की गई. अधिकारियों के अनुसार इससे पहले भी कई विदेशी नागरिक, जिनमें एक चीनी नागरिक और एक ब्रिटिश अधिकारी शामिल हैं, देश के अलग-अलग एयरपोर्ट और होटलों में बिना अनुमति सैटेलाइट डिवाइस रखने के मामले में पकड़े जा चुके हैं.

ऐसे मामलों को रोकने के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने 30 जनवरी 2025 को भारत आने वाली सभी एयरलाइंस को निर्देश जारी किए थे. इसमें कहा गया था कि यात्रियों को फ्लाइट के दौरान घोषणा, विदेश स्थित दफ्तरों और ऑनबोर्ड मैगजीन के जरिए इस प्रतिबंध की जानकारी दी जाए.

Published at : 19 Apr 2026 05:09 PM (IST)
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US Srinagar Airport  US Breaking News Abp News
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