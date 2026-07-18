दिल्ली के जंतर-मंतर पर 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे मशहूर शिक्षाविद सोनम वांगचुक को पुलिस ने शनिवार (18 जुलाई) की सुबह जबरन वहां से हटा दिया. बताया गया कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया है. इस मामले पर अब उनकी पत्नी गीतांजलि जे अंग्मो का बयान आया है.

उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हूं, जहां सोनम वांगचुक को भर्ती कराया गया है. मेरी, उनके परिवार और उन डॉक्टरों की सहमति के बिना उन्हें मुंह से या नस के जरिए कोई भी दवा या चीज नहीं दी जानी चाहिए, जो पिछले 20 दिनों से उनकी सेहत की निगरानी कर रहे हैं.

न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने कहा कि वह सफदरजंग अस्पताल में हैं. मैंने उन्हें मेरी मंजूरी के बिना कुछ भी देने से मना किया है. उन्होंने आगे कहा कि मेरी मंजूरी के बिना कोई इलाज शुरू नहीं होना चाहिए.

I am at Safdarjung hospital in Delhi where @Wangchuk66 has been admitted. Nothing should be administered to him orally or intravenous without take consent from me, his family and his doctors who have been monitoring his health for the past 20 days. — Gitanjali J Angmo (@GitanjaliAngmo) July 18, 2026

सोनम वांगुचक को अस्पताल में भर्ती कराने के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि शुक्रवार को वो ठीक लग रहे थे. गीतांजलि अंग्मो ने कहा कि कल तक वह ठीक थे और उन्हें अस्पताल लाने की कोई जरूरत नहीं थी. वागंचुक की पत्नी अंग्मो ने कहा कि आर्टिकल 32 के तहत ये मेरा अधिकार है कि मेरी और मेरे डॉक्टर की मंजूरी के बिना कुछ भी नहीं दिया जा सकता.

दिल्ली पुलिस ने मेरे साथ मारपीट की- दिपके

इस मामले को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दिपके ने कहा कि 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे 60 साल के एक व्यक्ति को दिल्ली पुलिस जबरदस्ती घसीटकर ले गई. उन्होंने आगे कहा कि अपने दोस्त के घर से जंतर-मंतर पर जाते समय दिल्ली पुलिस ने मेरे साथ मारपीट की. उन्होंने दिल्ली पुलिस को आरएसएस का गुंडा करार दिया है.

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