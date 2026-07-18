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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में कराया भर्ती, पत्नी बोलीं- 'मेरी सहमति के बिना उन्हें मुंह से...'

सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में कराया भर्ती, पत्नी बोलीं- 'मेरी सहमति के बिना उन्हें मुंह से...'

दिल्ली के जंतर-मंतर पर 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे मशहूर शिक्षाविद सोनम वांगचुक को पुलिस ने वहां से हटाकर अस्पताल में भर्ती कराया है. इस पर उनकी पत्नी गीतांजलि जे अंग्मो का बड़ा बयान आया है. 

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 18 Jul 2026 10:11 AM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे मशहूर शिक्षाविद सोनम वांगचुक को पुलिस ने शनिवार (18 जुलाई) की सुबह जबरन वहां से हटा दिया. बताया गया कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया है. इस मामले पर अब उनकी पत्नी गीतांजलि जे अंग्मो का बयान आया है. 

उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हूं, जहां सोनम वांगचुक को भर्ती कराया गया है. मेरी, उनके परिवार और उन डॉक्टरों की सहमति के बिना उन्हें मुंह से या नस के जरिए कोई भी दवा या चीज नहीं दी जानी चाहिए, जो पिछले 20 दिनों से उनकी सेहत की निगरानी कर रहे हैं.

न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने कहा कि वह सफदरजंग अस्पताल में हैं. मैंने उन्हें मेरी मंजूरी के बिना कुछ भी देने से मना किया है.  उन्होंने आगे कहा कि मेरी मंजूरी के बिना कोई इलाज शुरू नहीं होना चाहिए. 

सोनम वांगुचक को अस्पताल में भर्ती कराने के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि शुक्रवार को वो ठीक लग रहे थे. गीतांजलि अंग्मो ने कहा कि कल तक वह ठीक थे और उन्हें अस्पताल लाने की कोई जरूरत नहीं थी. वागंचुक की पत्नी अंग्मो ने कहा कि आर्टिकल 32 के तहत ये मेरा अधिकार है कि मेरी और मेरे डॉक्टर की मंजूरी के बिना कुछ भी नहीं दिया जा सकता.  

दिल्ली पुलिस ने मेरे साथ मारपीट की- दिपके
इस मामले को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दिपके ने कहा कि 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे 60 साल के एक व्यक्ति को दिल्ली पुलिस जबरदस्ती घसीटकर ले गई. उन्होंने आगे कहा कि अपने दोस्त के घर से जंतर-मंतर पर जाते समय दिल्ली पुलिस ने मेरे साथ मारपीट की. उन्होंने दिल्ली पुलिस को आरएसएस का गुंडा करार दिया है.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 18 Jul 2026 09:37 AM (IST)
Tags :
Sonam Wangchuk Breaking News Abp News DELHI POLICE Gitanjali J Angmo
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