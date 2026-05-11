सोमनाथ में पीएम मोदी का भव्य रोड शो, 11 तीर्थों के जल से होगा कुंभाभिषेक

सोमनाथ मंदिर में 'अमृत पर्व' कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो रहे हैं. इस कार्यक्रम के लिए विभिन्न राज्यों से कलाकार और दूर-दराज के स्थानों से आए दर्शक एकत्रित हुए हैं. कार्यक्रम से पहले सोमनाथ में पीएम मोदी का रोड शो हुआ. प्रोग्राम में शामिल होने के लिए कई राज्यों से कलाकार और दूर-दराज के जगहों से दर्शक आए हैं.

सोमनाथ मंदिर में सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेने से पहले पीएम मोदी रोड शो में शामिल हुए. इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद थे.

#WATCH | Gir Somnath, Gujarat: Prime Minister Narendra Modi holds a roadshow



PM Modi will participate in the Somnath Amrut Mahotsav at Somnath Temple today



(Source: ANI/DD) pic.twitter.com/HSp8wJL8BD — ANI (@ANI) May 11, 2026

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार (11 मई) को गुजरात के सोमनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे. पीएम मोदी सोमवार को सोमनाथ मंदिर में 'सोमनाथ अमृत महोत्सव' में हिस्सा लेंगे. यह महोत्सव मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद उसके उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने को लेकर आयोजित किया जा रहा है. उनका 'विशेष महापूजा', 'कुंभाभिषेक' और 'ध्वजारोहण' समारोहों में शामिल होने का कार्यक्रम है. साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान वे एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे.

एक महिला कलाकार ने न्यूज एजेंसी IANS से बातचीत के दौरान कहा कि आज हमारे लिए बहुत ही खास दिन है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात आ रहे हैं. हमारी टीम पोरबंदर से उनका स्वागत करने आई है. एक अन्य महिला कलाकार ने कहा, हम स्वागत के लिए आए हैं. हमारी तैयारियां लगभग पूरी हैं. गुजरात राज्य लोक कला महासंघ के अध्यक्ष ने कहा कि गुजरात सरकार के विभाग ने 220 कलाकारों को आमंत्रित किया है. हमारे प्रधानमंत्री यहां पधार रहे हैं और महादेव सोमनाथ के पुनर्निर्माण को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं. इस उत्सव में ये सभी 220 कलाकार अपनी-अपनी कलाओं का प्रदर्शन करेंगे.

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