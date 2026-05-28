सिद्धारमैया ने किया इस्तीफे का ऐलान, DK संभालेंगे कुर्सी, खत्म हुआ कर्नाटक में CM पर बना सस्पेंस

कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी सस्पेंस खत्म हो चुका है. सूत्रों के मुताबिक आज यानी 28 मई को सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे. दोपहर 3 बजे वह राज्यपाल के ऑफिस जाकर इस्तीफा सौंपेंगे. सूत्रों के मुताबिक, सिद्धारमैया ने मंत्रियों को ब्रीफ किया कि कांग्रेस हाईकमान ने उनको राष्ट्रीय राजनीति में आने और स्टेप डाउन (पद छोड़ने) के लिए कहा है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है.

इससे पहले आज सुबह सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु में मुख्यमंत्री आवास पर ब्रेकफास्ट मीटिंग के दौरान एक-दूसरे को गले लगाया. उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पैर भी छुए.

#WATCH | Karnataka CM Siddaramaiah and Deputy CM DK Shivakumar share a hug at the CM residence in Bengaluru at the breakfast meeting. Deputy CM DK Shivakumar also touched the feet of CM Siddaramaiah.



(Video Source: Office of Deputy Chief Minister) pic.twitter.com/8bCChizsFL — ANI (@ANI) May 28, 2026

उधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के संभावित इस्तीफे को लेकर बढ़ते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच राज्यपाल थावरचंद गहलोत के बेंगलुरु छोड़ने से राज्य की राजनीति में अटकलें तेज हो गई हैं. हालांकि, कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि राज्यपाल की गैरमौजूदगी इस्तीफा प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेगी और सिद्धारमैया गुरुवार दोपहर 3 बजे तय कार्यक्रम के अनुसार अपना इस्तीफा सौंप देंगे.



सूत्रों के अनुसार, सिद्धारमैया ने बुधवार (27 मई) को राज्यपाल से मिलने का समय मांगा था. इसके जवाब में राज्यपाल ने कथित तौर पर गुरुवार सुबह 11:30 बजे या फिर दोपहर 3 बजे के बाद मिलने की सहमति दी थी.

उधर, लोक भवन के अधिकारियों ने बताया कि राज्यपाल गहलोत इस समय मध्यप्रदेश के अपने गृह नगर इंदौर में हैं. जब लोक भवन के एक शीर्ष अधिकारी से पूछा गया कि क्या मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है तो उन्होंने कहा, 'राज्यपाल यहां नहीं हैं. ऐसी कोई जानकारी नहीं है. अभी तक ऐसा कोई संदेश या सूचना नहीं आई है.' उनके अनुसार राज्यपाल के लौटने के बाद सिद्धारमैया ही उनसे मिल सकेंगे.

जब पूछा गया कि क्या मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा लोक भवन सचिव को सौंप सकते हैं, तो अधिकारी ने कहा कि अगर सिद्धारमैया चाहें तो ऐसा कर सकते हैं.

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