हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'जब देश की बात हो, संकट हो तो...', ऑपरेशन सिंदूर पर पृथ्वीराज चव्हाण के विवादित बयान पर भड़के केंद्रीय मंत्री

'जब देश की बात हो, संकट हो तो...', ऑपरेशन सिंदूर पर पृथ्वीराज चव्हाण के विवादित बयान पर भड़के केंद्रीय मंत्री

कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादित बयान दिया, जिसके बाद राजनीति गरमा गई है. केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा कि विपक्ष सिर्फ राजनीतिक कारणों से विरोध कर रहा हैं.

By : नीरज राजपूत | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 18 Dec 2025 03:42 PM (IST)
Preferred Sources

ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण के विवादित बयान पर केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि बहुत दुख होता है जब हमारे देश के राजनेता जो इतने लंबे समय तक सत्ता में रहे वे ऐसा कहते हैं. केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'ऐसी बात उनके मुंह से शोभा नहीं देती है. सामान्य जनता भी ऑपरेशन सिंदूर का सच जानती है. ये विपक्षी नेता सिर्फ राजनीतिक कारणों से विरोध कर रहे हैं.'

कांग्रेस पर भड़के केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक

केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा, 'पीएम मोदी तक कहते हैं कि जब देश की बात हो संकट हो, अगर कोई समस्या हो तो हम (सत्तापक्ष), विपक्ष के साथ बैठ कर बात कर सकते हैं. अगर कोई बात हमारे संज्ञान में नहीं आई है तो हमें बताएं, लेकिन पब्लिक में कहना, सैनिकों के लिए और देश के लिए हानिकारक है.' पीएम मोदी ने अपने कैबिनेट के मंत्रियों को दूसरे मंत्रालयों के मुद्दों को जानने और उनसे जुड़ी जानकारियों को देश के सामने रखने की जिम्मेदारी दी है. इसी कड़ी में गुरुवार (18 दिसंबर 2025) को श्रीपद नाइक और श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने अलग-अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था.

'शिप बिल्डिंग में आत्मनिर्भर बना भारत'

केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, 'पहले हम हथियारों के लिए आयात पर निर्भर रहते थे. देश के 60-70 फीसदी हथियार विदेश से आते थे, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में आज हम 65 फीसदी स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं. शिप बिल्डिंग में देश आज लगभग आत्मनिर्भर बन चुका है. भारतीय नौसेना के लिए कोच्चि में बना आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर इसका जीता-जागता उदाहरण है, जिसमें 67 फीसदी स्वदेशी उपकरण लगे है.'

मनसुख मांडविया के मुताबिक, आज रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ हथियारों और दूसरे सैन्य उपकरणों का एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं. उन्होंने ने बताया कि एक दशक पहले तक महज 600 करोड़ के हथियारों का निर्यात होता था, लेकिन अब 200 फीसदी बढ़ोतरी के साथ ये निर्यात 25 हजार करोड़ तक पहुंच गया है.

'अब हथियार के साथ-साथ टेक्नोलॉजी भी होती ट्रांसफर'

केंद्रीय मंत्री मांडविया ने बताया, 'पहले दूसरे देशों के साथ मिलकर जो हथियार और सैन्य उपकरण देश में बनते थे, उसकी टेक्नोलॉजी नहीं ट्रांसफर होती थी. आज रूस और इजरायल से जो हथियारों की डील होती हैं, उसमें टीओटी यानि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी होती है. यहां तक की हाल ही में अमेरिका के साथ जो 10 वर्षीय डिफेंस फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर हुए हैं, उसमें भी टीओटी का क्लॉज रखा गया है.'

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
Read
Published at : 18 Dec 2025 03:41 PM (IST)
Tags :
Shripad Naik BJP Operation Sindoor Prithviraj Chavan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच भारत के हाथों में BRICS की कमान, अमेरिका की उड़ी नींद
ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच भारत के हाथों में BRICS की कमान, अमेरिका की उड़ी नींद
दिल्ली NCR
दिल्ली का हाल! बाहरी राज्यों से सिर्फ BS-6 गाड़ियों की ही एंट्री, PUCC केंद्रों पर लंबी कतार
दिल्ली का हाल! बाहरी राज्यों से सिर्फ BS-6 गाड़ियों की ही एंट्री, PUCC केंद्रों पर लंबी कतार
विश्व
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
क्रिकेट
क्या भारत बनाम द. अफ्रीका 5वें टी20 में भी है कोहरे की संभावना? जानिए कहां होगा मैच और कैसा रहेगा मौसम
क्या भारत बनाम द. अफ्रीका 5वें टी20 में भी है कोहरे की संभावना? जानिए कहां होगा मैच और कैसा रहेगा मौसम
Advertisement

वीडियोज

VB–G RAM G Bill: 'जी राम जी' का भारी विरोध | Congress | Parliament | VB-G RAM G
Delhi Pollution News: प्रदूषण के विरुद्ध...क्या ऐसे जीतेंगे युद्ध? | NO PUC NO FUEL | AQI | Weather
Delhi Pollution News: 'गैस चैंबर' बनी दिल्ली! जिंदगी छीन रहा प्रदूषण? | Delhi AQI | Pollution alert
Delhi Pollution: हर 15 सेकंड में एक जिंदगी खत्म..खतरनाक हवा की चपेट में दिल्ली! | Pollution
Kolkata Fire Incident News: 5-6 घर पूरी तरह खाक, बस्ती में लगी भीषण आग | Breaking News | Accident
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच भारत के हाथों में BRICS की कमान, अमेरिका की उड़ी नींद
ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच भारत के हाथों में BRICS की कमान, अमेरिका की उड़ी नींद
दिल्ली NCR
दिल्ली का हाल! बाहरी राज्यों से सिर्फ BS-6 गाड़ियों की ही एंट्री, PUCC केंद्रों पर लंबी कतार
दिल्ली का हाल! बाहरी राज्यों से सिर्फ BS-6 गाड़ियों की ही एंट्री, PUCC केंद्रों पर लंबी कतार
विश्व
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
क्रिकेट
क्या भारत बनाम द. अफ्रीका 5वें टी20 में भी है कोहरे की संभावना? जानिए कहां होगा मैच और कैसा रहेगा मौसम
क्या भारत बनाम द. अफ्रीका 5वें टी20 में भी है कोहरे की संभावना? जानिए कहां होगा मैच और कैसा रहेगा मौसम
ओटीटी
'एक दीवाने की दीवानियत' नेटफ्लिक्स पर नहीं, इस OTT प्लेटफॉर्म पर आएगी, कंफर्म रिलीज डेट अनाउंस
नेटफ्लिक्स पर नहीं, इस OTT पर आएगी 'एक दीवाने की दीवानियत', जानें रिलीज डेट
यूटिलिटी
दिल्ली में इन मजदूरों को सरकार से नहीं मिलेंगे 10 हजार रुपये, जानें कितने हैं अनवेरिफाइड वर्कर्स?
दिल्ली में इन मजदूरों को सरकार से नहीं मिलेंगे 10 हजार रुपये, जानें कितने हैं अनवेरिफाइड वर्कर्स?
हेल्थ
Gas And Acidity: पेट में गैस और एसिडिटी से परेशान? ये देसी नुस्खे हैं बेहद असरदार
पेट में गैस और एसिडिटी से परेशान? ये देसी नुस्खे हैं बेहद असरदार
जनरल नॉलेज
Hindus Rights in Oman: मुस्लिम देश ओमान में आज हैं पीएम मोदी, जानें वहां कैसे हैं हिंदुओं के हालात?
मुस्लिम देश ओमान में आज हैं पीएम मोदी, जानें वहां कैसे हैं हिंदुओं के हालात?
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
Embed widget