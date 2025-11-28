मनमोहन सरकार में कोयला मंत्री रहे श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन, लंबे समय से थे बीमार 

उत्तर प्रदेश के कानपुर के सांसद रहे श्री प्रकाश जायसवाल का निधन हो गया है. उन्होंने 81 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली. श्री प्रकाश जायसवाल काफी समय से बीमार चल रहे थे. शुक्रवार (28 नवंबर, 2025) को तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद उन्हें कानपुर के कार्डियोलॉजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. श्री प्रकाश जायसवाल डॉ. मनमोहन सिंह की केंद्र सरकार में कोयला मंत्री और गृह मंत्री भी रह चुके थे. उनके निधन की खबर से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है.

कानपुर से चार बार सांसद चुने गए थे जायसवाल

श्री प्रकाश जायसवाल उत्तर प्रदेश के कानपुर लोकसभा क्षेत्र से चार बार सांसद रह चुके हैं. वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा चुके हैं. वर्ष 2009 से 2014 के बीच वे केंद्रीय कोयला मंत्री के रूप में सेवा दे चुके थे, जबकि 2004 से 2009 तक गृह राज्यमंत्री रहे. उनके कुशल प्रशासन और संसदीय बहसों के लिए उन्हें सदन में हमेशा सम्मान प्राप्त रहा.

शहर कांग्रेस कमेटी से की राजनीतिक सफर की शुरुआत

श्री प्रकाश जायसवाल का जन्म 25 सितंबर 1944 को कानपुर में हुआ, जायसवाल ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत स्थानीय स्तर से की. वे शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संयुक्त सचिव तक रहे. 1990 के दशक में वे कानपुर से पहली बार लोकसभा पहुंचे और उसके बाद 1996, 2004 तथा 2009 में लगातार चुने गए. कोयला मंत्रालय में रहते हुए उन्होंने क्षेत्रीय विकास पर विशेष जोर दिया, जबकि गृह मंत्रालय में आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर उनकी सक्रियता सराहनीय रही.

काफी समय से बीमार चल रहे थे श्री प्रकाश जायसवाल

काफी समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे जायसवाल की हालत पिछले कुछ दिनों में और अधिक नाजुक हो गई थी. परिवार के सदस्यों के अनुसार, आज सुबह से उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई थी, देर शाम उन्हें कार्डियोलॉजी अस्पताल पहुंचाया गया. वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उनके निधन की पुष्टि की. मृत्यु का मुख्य कारण हृदय संबंधी जटिलताएं बताई जा रही हैं.

सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने जताया शोक

उनके निधन पर प्रधानमंत्री, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत देश के कई प्रमुख नेताओं ने शोक व्यक्त किया है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी. कानपुर में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने साझा शोक सभा आयोजित करने की घोषणा की है. श्री प्रकाश जायसवाल के पार्थिव शरीर को कल सुबह कानपुर में ही अंतिम विदाई दी जाएगी.

