हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: गणतंत्र दिवस पर नन्हीं छात्रा ने लूटी महफिल, बॉलीवड गानों पर जमकर लगाए ठुमके, नाचने लगा इंटरनेट

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान स्कूल के सभी बच्चे लाइन में खड़े हैं. तभी एक छोटी सी बच्ची आगे आती है और पूरे आत्मविश्वास के साथ डांस करना शुरू कर देती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 26 Jan 2026 06:50 PM (IST)
Preferred Sources

गणतंत्र दिवस के मौके पर जहां देशभर में परेड, झंडारोहण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहती है, वहीं सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का दिल छू लिया है. यह वीडियो एक सरकारी स्कूल का बताया जा रहा है, जहां खुले मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एक नन्हीं छात्रा ने ऐसा डांस किया कि देखने वाले बस देखते ही रह गए. बरसो रे मेघा गाने पर मासूम अंदाज में किया गया यह डांस अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग बच्ची की तारीफ करते नहीं थक रहे.

मासूम छात्रा ने अपने डांस से लूटी महफिल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान स्कूल के सभी बच्चे लाइन में खड़े हैं. तभी एक छोटी सी बच्ची आगे आती है और पूरे आत्मविश्वास के साथ डांस करना शुरू कर देती है. बच्ची के चेहरे पर डर या झिझक नहीं, बल्कि खुशी और उत्साह साफ नजर आता है. बरसो रे मेघा गाने की धुन पर उसके कदम, हाथों की मुद्राएं और एक्सप्रेशन इतने प्यारे हैं कि वहां मौजूद बच्चे, टीचर और सोशल मीडिया यूजर्स सभी मंत्रमुग्ध हो गए.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 🦋rs sabnam🦋 (@___sabnam0055___)

कमाल के हुनर का मुरीद हुआ पूरा इंटरनेट

बताया जा रहा है कि यह वीडियो किसी सरकारी स्कूल का है, जहां सीमित संसाधनों के बावजूद बच्चों का हुनर खुलकर सामने आ रहा है. बच्ची का डांस न तो किसी बड़े स्टेज का है और न ही किसी महंगे सेटअप का, लेकिन उसकी कला और आत्मविश्वास ने बड़े बड़े मंचों को भी पीछे छोड़ दिया है. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि टैलेंट संसाधनों का मोहताज नहीं होता.

यह भी पढ़ें: दूल्हा है या रहमान डकैत? FA9LA पर मारी ऐसी एंट्री कि हर कोई हो गया फिदा, यूजर्स ने यूं किया सलाम

यूजर्स ने बांधे तारीफों के पुल

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हुआ, देखते ही देखते वायरल हो गया. इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर लाखों लोग इसे देख चुके हैं. यूजर्स लगातार बच्ची की तारीफ कर रहे हैं. कोई लिख रहा है कि इतनी छोटी उम्र में इतना शानदार एक्सप्रेशन कम ही देखने को मिलता है, तो कोई कह रहा है कि सरकारी स्कूलों में भी ऐसे हीरा छुपे होते हैं, जिन्हें बस सही मंच की जरूरत होती है. वीडियो को 🦋rs sabnam🦋 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.

यह भी पढ़ें: पीली ड्रेस पहनें या पीला रेनकोट? बसंत पंचमी पर मौसम ने ली करवट तो कंफ्यूज हुए यूजर्स, वायरल हुए मीम्स

Published at : 26 Jan 2026 06:50 PM (IST)
