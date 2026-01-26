हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट3 शतकों का शोर, लेकिन संजू सैमसन की असलियत कुछ और, ऐसे तो हार जाएंगे वर्ल्ड कप

3 शतकों का शोर, लेकिन संजू सैमसन की असलियत कुछ और, ऐसे तो हार जाएंगे वर्ल्ड कप

Sanju Samson T20 Stats: पिछले एक साल में संजू सैमसन के टी20 मैचों के आंकड़े बहुत खराब रहे हैं. बतौर ओपनर भी उनके बल्ले से बिल्कुल रन नहीं निकल पाए हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 26 Jan 2026 08:25 PM (IST)
Preferred Sources

2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा हो चुकी है. शुभमन गिल खराब फॉर्म के कारण टी20 टीम से बाहर हो चुके हैं. ये वही शुभमन गिल हैं, जिन्हें लोगों ने यह कहकर ट्रोल किया था कि वो टी20 टीम में संजू सैमसन की जगह खा चुके हैं. बतौर ओपनर सैमसन के 3 शतकों का दुनियाभर में खूब गुणगान किया गया, लेकिन असली आंकड़े तो कुछ और ही कहते हैं.

ये साल 2024 की बात है, जब अक्टूबर-नवंबर के महीनों में संजू सैमसन ने ओपनिंग करते हुए 5 पारियों के भीतर तीन शतक लगा डाले थे. फरवरी 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के समापन तक सैमसन ने ओपनिंग बल्लेबाजी की. उससे अगली सीरीज में शुभमन गिल की टी20 टीम में वापसी हुई, जिसके बाद सैमसन का बल्लेबाजी क्रम लगातार बदलता रहा और आगे चलकर उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह मिलना तक बंद हो गया. टी20 मैचों में गिल अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे. उन्हें आड़े हाथों लिया गया और उन्हीं तीन शतकीय पारियों के कारण संजू सैमसन को फैंस की सहानुभूति प्राप्त हुई.

असलियत कुछ और

अब संजू सैमसन को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय स्क्वाड में चुना गया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के पहले तीनों टी20 मैचों में वो फ्लॉप रहे हैं. तीन पारियों में सैमसन ने 13 गेंदों का सामना करते हुए केवल 16 रन बनाए हैं. गुवाहाटी में खेले गए तीसरे मैच में वो अपनी पहली ही गेंद पर आउट हो गए थे.

जिस ओपनिंग बल्लेबाजी क्रम के लिए सैमसन की वाहवाही की जा रही थी, उसी क्रम पर पिछले एक साल में सैमसन का औसत 11 का रहा है. जनवरी 2025 से लेकर अब तक सैमसन ने बतौर ओपनर 9 पारियों में सिर्फ 109 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं आया है और औसत 11.55 का रहा है. ओपनिंग करते हुए सैमसन पिछली 9 पारियों में केवल एक बार पावरप्ले के बाद तक क्रीज पर टिक पाए हैं. सैमसन के ये आंकड़े टी20 वर्ल्ड कप से पूर्व टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय हैं.

यह भी पढ़ें:

2026 टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार किया तो कंगाल हो जाएगा पाकिस्तान! इतने करोड़ का होगा नुकसान

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 26 Jan 2026 08:25 PM (IST)
Tags :
SANJU SAMSON T20 World Cup 2026 T20 World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
हरे रंग वाले बयान पर विवाद के बीच AIMIM पार्षद सहर शेख ने शेयर की तस्वीरें, 'कौन सा कलर...'
हरे रंग वाले बयान पर विवाद के बीच AIMIM पार्षद सहर शेख ने शेयर की तस्वीरें, जानें क्या कहा?
विश्व
पाकिस्तान में आवाज उठाई तो नहीं बचेंगे, कौन हैं वकील इमान मजारी? जिन्हें इस्लामाबाद कोर्ट ने सुनाई 17 साल की सजा
पाकिस्तान में आवाज उठाई तो नहीं बचेंगे, कौन हैं वकील इमान मजारी? जिन्हें इस्लामाबाद कोर्ट ने सुनाई 17 साल की सजा
बॉलीवुड
सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग करवाने वाले गैंगस्टर दीपक का पोस्ट, मौनी रॉय संग हुए हैरसमेंट को लेकर किया रिएक्ट
सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग करवाने वाले गैंगस्टर दीपक का पोस्ट, मौनी रॉय संग हुए हैरसमेंट को लेकर किया रिएक्ट
क्रिकेट
चौथे टी20 में इतनी बदल जाएगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन! श्रेयस अय्यर खेलेंगे या नहीं, यहां जानें
चौथे टी20 में इतनी बदल जाएगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन! श्रेयस अय्यर खेलेंगे या नहीं, यहां जानें
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: शंकराचार्य पर जंग..योगी vs अखिलेश | Bareilly City Magistrate | Avimukteshwaranand
Chitra Tripathi:'ये बताएंगे शंकराचार्य कौन है? Shankaracharya बनाम सरकार पर कंप्यूटर बाबा की ललकार!
Chitra Tripathi: UGC-Avimukteshwaranand मामले पर नाराज होकर बरेली सिटी मजिस्ट्रेट ने दिया इस्तीफा
Chitra Tripathi: 'ये विवाद समाप्त नहीं होगा..', प्रमोद कृष्णम की बड़ी चेतावनी!| Avimukteshwaranand
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
हरे रंग वाले बयान पर विवाद के बीच AIMIM पार्षद सहर शेख ने शेयर की तस्वीरें, 'कौन सा कलर...'
हरे रंग वाले बयान पर विवाद के बीच AIMIM पार्षद सहर शेख ने शेयर की तस्वीरें, जानें क्या कहा?
विश्व
पाकिस्तान में आवाज उठाई तो नहीं बचेंगे, कौन हैं वकील इमान मजारी? जिन्हें इस्लामाबाद कोर्ट ने सुनाई 17 साल की सजा
पाकिस्तान में आवाज उठाई तो नहीं बचेंगे, कौन हैं वकील इमान मजारी? जिन्हें इस्लामाबाद कोर्ट ने सुनाई 17 साल की सजा
बॉलीवुड
सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग करवाने वाले गैंगस्टर दीपक का पोस्ट, मौनी रॉय संग हुए हैरसमेंट को लेकर किया रिएक्ट
सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग करवाने वाले गैंगस्टर दीपक का पोस्ट, मौनी रॉय संग हुए हैरसमेंट को लेकर किया रिएक्ट
क्रिकेट
चौथे टी20 में इतनी बदल जाएगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन! श्रेयस अय्यर खेलेंगे या नहीं, यहां जानें
चौथे टी20 में इतनी बदल जाएगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन! श्रेयस अय्यर खेलेंगे या नहीं, यहां जानें
विश्व
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
इंडिया
तेलंगाना में शराबी ड्राइवर की खौफनाक हरकत, SI को कार बोनट पर 500 मीटर तक घसीटा; परिवार को कुचला
तेलंगाना में शराबी ड्राइवर की खौफनाक हरकत, SI को कार बोनट पर 500 मीटर तक घसीटा; परिवार को कुचला
ट्रेंडिंग
Video: गणतंत्र दिवस पर नन्हीं छात्रा ने लूटी महफिल, बॉलीवड गानों पर जमकर लगाए ठुमके, नाचने लगा इंटरनेट
गणतंत्र दिवस पर नन्हीं छात्रा ने लूटी महफिल, बॉलीवड गानों पर जमकर लगाए ठुमके, नाचने लगा इंटरनेट
जनरल नॉलेज
Republic Day 2026: अटारी और वाघा बॉर्डर को समझते हैं एक, जान लीजिए दोनों में अंतर
अटारी और वाघा बॉर्डर को समझते हैं एक, जान लीजिए दोनों में अंतर
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
ENT LIVE
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Embed widget