3 शतकों का शोर, लेकिन संजू सैमसन की असलियत कुछ और, ऐसे तो हार जाएंगे वर्ल्ड कप

2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा हो चुकी है. शुभमन गिल खराब फॉर्म के कारण टी20 टीम से बाहर हो चुके हैं. ये वही शुभमन गिल हैं, जिन्हें लोगों ने यह कहकर ट्रोल किया था कि वो टी20 टीम में संजू सैमसन की जगह खा चुके हैं. बतौर ओपनर सैमसन के 3 शतकों का दुनियाभर में खूब गुणगान किया गया, लेकिन असली आंकड़े तो कुछ और ही कहते हैं.

ये साल 2024 की बात है, जब अक्टूबर-नवंबर के महीनों में संजू सैमसन ने ओपनिंग करते हुए 5 पारियों के भीतर तीन शतक लगा डाले थे. फरवरी 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के समापन तक सैमसन ने ओपनिंग बल्लेबाजी की. उससे अगली सीरीज में शुभमन गिल की टी20 टीम में वापसी हुई, जिसके बाद सैमसन का बल्लेबाजी क्रम लगातार बदलता रहा और आगे चलकर उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह मिलना तक बंद हो गया. टी20 मैचों में गिल अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे. उन्हें आड़े हाथों लिया गया और उन्हीं तीन शतकीय पारियों के कारण संजू सैमसन को फैंस की सहानुभूति प्राप्त हुई.

असलियत कुछ और

अब संजू सैमसन को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय स्क्वाड में चुना गया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के पहले तीनों टी20 मैचों में वो फ्लॉप रहे हैं. तीन पारियों में सैमसन ने 13 गेंदों का सामना करते हुए केवल 16 रन बनाए हैं. गुवाहाटी में खेले गए तीसरे मैच में वो अपनी पहली ही गेंद पर आउट हो गए थे.

जिस ओपनिंग बल्लेबाजी क्रम के लिए सैमसन की वाहवाही की जा रही थी, उसी क्रम पर पिछले एक साल में सैमसन का औसत 11 का रहा है. जनवरी 2025 से लेकर अब तक सैमसन ने बतौर ओपनर 9 पारियों में सिर्फ 109 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं आया है और औसत 11.55 का रहा है. ओपनिंग करते हुए सैमसन पिछली 9 पारियों में केवल एक बार पावरप्ले के बाद तक क्रीज पर टिक पाए हैं. सैमसन के ये आंकड़े टी20 वर्ल्ड कप से पूर्व टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय हैं.

