हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपाकिस्तान में आवाज उठाई तो नहीं बचेंगे, कौन हैं वकील इमान मजारी? जिन्हें इस्लामाबाद कोर्ट ने सुनाई 17 साल की सजा

पाकिस्तान में आवाज उठाई तो नहीं बचेंगे, कौन हैं वकील इमान मजारी? जिन्हें इस्लामाबाद कोर्ट ने सुनाई 17 साल की सजा

Pakistan: पाकिस्तान में सच बोलना अब मुश्किल लगता है, ऐसा और कोई नहीं बल्कि वहीं की मानवाधिकार वकील इमान मजारी ने शनिवार को इस्लामाबाद कोर्ट की तरफ से 17 साल की सजा देने के फैसले के बाद टिप्पणी की है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 26 Jan 2026 05:40 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान की नामचीन मानवाधिकार वकील इमान मजारी और उनके पति को वहां की कोर्ट ने 17 साल की सजा सुनाई है. गुनाह सिर्फ इतना है कि उन्होंने राज्य विरोधी पोस्ट सोशल मीडिया पर किया था, ऐसा आरोप है. कोर्ट की तरफ से दी गई सजा को पाकिस्तान में असहमति और नागरिक स्वतंत्रता पर लगती पाबंदी के तौर पर देखा जा सकता है. इस घटना ने लोकतांत्रिक पाकिस्तान के दावे पर फिर सवाल उठाया है. 

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि पाकिस्तान की शक्तिशाली सैन्य व्यवस्था की मुखर आलोचक मजारी को उनके पति वकील हादी अली चट्टा समेत शनिवार को दोषी ठहराया गया है. उनके समर्थन में बड़ी संख्या में वकीलों ने प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है, साथ ही उनकी सजा का विरोध किया है. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं. 

यह सजा दमन का एक बड़ा पैटर्न

इसपर मजारी का रिएक्शन भी सामने आया है. उन्होंने इस सजा को दमन के एक बड़े पैटर्न के तौर पर देखा है. उन्होंने AFP न्यूज एजेंसी से कहा कि हम इस देश में गैरकानूनी रूप से जेल जाने वाले पहले लोग नहीं हैं. 

इस देश में सच बोलना मुश्किल लगता है: मजारी

इस हफ्ते की शुरुआत में, सुनवाई के दौरान मजारी ने कोर्ट में चुनौती भरे अंदाज़ में कहा था, 'इस देश में सच बोलना बहुत मुश्किल लगता है.लेकिन हम जानते थे कि जब हमने यह काम शुरू किया, तो हम इसका सामना करने के लिए तैयार थे. हम पीछे नहीं हटेंगे.'

इस्लामाबाद कोर्ट ने तीन मामलों में सुनाई है सजा

यह फैसला इस्लामाबाद कोर्ट ने तीन मामलों में दोषी ठहराते हुए वकील दंपत्ति को क्रमश: 5 साल, 10 साल, और 2 साल की सजा सुनाई है. ये सजाएं एक साथ चलेंगी. 

कोर्ट के सामने जो सबूत के तौर पर दस्तावेज रखे हैं, उसमें दर्शाया गया है कि मजारी ने ऑनलाइन कई बेहद आपत्तिजनक सामाग्री फैलाई थी. हालांकि मजारी और उनके पति का कहना था कि ये कार्रवाई सरकार विरोधी आलोचना करने को लेकर बदले की कार्रवाई है. 

कौन हैं मानवाधिकार वकील ईमान मजारी? 
32 साल की मजारी पाकिस्तान की मानवधिकार वकीलों में से एक हैं. उनकी पहचान राज्य संस्थानों को चुनौती देने वाले मुद्दे उठाने को लेकर है. उन्होंने एडिनबर्ग यूनवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. उन्होंने अपना वकालत का पेशा अल्पसंख्यक अधिकारों, प्रेस की स्वतंत्रता और पाकिस्तान के कड़े ईशनिंदा कानून के तहत आरोपी व्यक्तियों का बचाव करने से संबंधित मामलों पर केंद्रित किया है. 

इससे पहले मजारी जातीय बलूच एक्टिविस्ट, मानहानि के आरोपों का सामना कर रहे पत्रकारों और अफगानी नागरिकों के अधिकारों का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं. उनके काम की वजह से अक्सर उनका टकराव पाकिस्तान के सुरक्षा एजेंसियों से होता रहा है. खासकर उस मामले में जब बलूचिस्तान में लोग गायब होने लगे थे. 

वह खुद को स्वतंत्रता की पैरोकार के तौर पर पेश करती हैं. पाकिस्तान ही नहीं दुनिया में अपनी पहचान बनाती मजारी के खिलाफ पिछले सालों में मामले भी बढ़ें हैं. 

उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पाकिस्तान के एक जाने माने परिवार से रही है. वह पूर्व संघीय मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी की बेटी हैं. उनके पिता एक जाने माने रोग विशेषज्ञ थे. 2005 में उन्हें वर्ल्ड एक्सप्रेशन फोरम से यंग इंस्पिरेशन अवॉर्ड मिला है.

पाकिस्तान की पूर्व मंत्री शिरीन ने एएफपी को बताया कि परिवार को मजारी की एक्टिविज्म से जुड़ी धमकियों का सामना करना पड़ा है. लेकिन वंचितों और हाशिए पर पड़े लोगों की रक्षा करने के उनके कामों पर गर्व है. 
 

Published at : 26 Jan 2026 05:40 PM (IST)
Tags :
Lawyer Pakistan Islamabad Court Imaan Mazari WORLD NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
गणतंत्र दिवस पर ट्रंप ने इंडिया के लिए भेजा बड़ा मैसेज, बोले- 'मैं भारत सरकार और...'
गणतंत्र दिवस पर ट्रंप ने इंडिया के लिए भेजा बड़ा मैसेज, बोले- 'मैं भारत सरकार और...'
महाराष्ट्र
पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण, संजय राउत बोले, 'उद्धव ठाकरे की सरकार को...'
संजय राउत ने की पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण दिए जाने की निंदा, लगाए ये आरोप
क्रिकेट
चौथे टी20 में इतनी बदल जाएगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन! श्रेयस अय्यर खेलेंगे या नहीं, यहां जानें
चौथे टी20 में इतनी बदल जाएगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन! श्रेयस अय्यर खेलेंगे या नहीं, यहां जानें
विश्व
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
Advertisement

वीडियोज

Republic Day 2026: Atari-Wagha Border पर भारतीय सेनाओं का जोश एकदम हाई.. | Parade 2026
Attari - Wagah Border: भारतीय सेना का जोश देख, दहशत में पाकिस्तान | Republic Day 2026
DNA रिपोर्ट ने खोले बड़े राज़, पटना में हड़कंप, पिता ने कर दी बड़ी मांग |ABPLIVE
Battle of Galwan Song Review: Arijit–Shreya की आवाज़, Himesh का music और Salman का star power, लेकिन energy missing
Weather Alert: सर्दी ने दिखाया रौद्र रूप, सबसे खतरनाक दौर शुरू! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
गणतंत्र दिवस पर ट्रंप ने इंडिया के लिए भेजा बड़ा मैसेज, बोले- 'मैं भारत सरकार और...'
गणतंत्र दिवस पर ट्रंप ने इंडिया के लिए भेजा बड़ा मैसेज, बोले- 'मैं भारत सरकार और...'
महाराष्ट्र
पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण, संजय राउत बोले, 'उद्धव ठाकरे की सरकार को...'
संजय राउत ने की पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण दिए जाने की निंदा, लगाए ये आरोप
क्रिकेट
चौथे टी20 में इतनी बदल जाएगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन! श्रेयस अय्यर खेलेंगे या नहीं, यहां जानें
चौथे टी20 में इतनी बदल जाएगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन! श्रेयस अय्यर खेलेंगे या नहीं, यहां जानें
विश्व
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
टेलीविजन
फराह खान का 'द 50' कब होगा टेलीकास्ट, कौन होंगे कंटेस्टेंट्स, जानें- सब कुछ यहां
फराह खान का 'द 50' कब होगा टेलीकास्ट, कौन होंगे कंटेस्टेंट्स, जानें- सब कुछ यहां
ट्रेंडिंग
झंडा फहराने के बाद कहीं और सैल्यूट करने लगीं IAS टीना डाबी, यूजर्स ने लिए मजे; वीडियो वायरल
झंडा फहराने के बाद कहीं और सैल्यूट करने लगीं IAS टीना डाबी, यूजर्स ने लिए मजे; वीडियो वायरल
यूटिलिटी
एक साल में कितनी बार करा सकते हैं आयुष्मान कार्ड से इलाज, क्या है नियम?
एक साल में कितनी बार करा सकते हैं आयुष्मान कार्ड से इलाज, क्या है नियम?
नौकरी
यंत्र इंडिया लिमिटेड में करीब 4000 पदों पर निकली भर्ती, जानें कब से शुरू होंगे आवेदन
यंत्र इंडिया लिमिटेड में करीब 4000 पदों पर निकली भर्ती, जानें कब से शुरू होंगे आवेदन
ENT LIVE
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Embed widget