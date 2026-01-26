पाकिस्तान की नामचीन मानवाधिकार वकील इमान मजारी और उनके पति को वहां की कोर्ट ने 17 साल की सजा सुनाई है. गुनाह सिर्फ इतना है कि उन्होंने राज्य विरोधी पोस्ट सोशल मीडिया पर किया था, ऐसा आरोप है. कोर्ट की तरफ से दी गई सजा को पाकिस्तान में असहमति और नागरिक स्वतंत्रता पर लगती पाबंदी के तौर पर देखा जा सकता है. इस घटना ने लोकतांत्रिक पाकिस्तान के दावे पर फिर सवाल उठाया है.

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि पाकिस्तान की शक्तिशाली सैन्य व्यवस्था की मुखर आलोचक मजारी को उनके पति वकील हादी अली चट्टा समेत शनिवार को दोषी ठहराया गया है. उनके समर्थन में बड़ी संख्या में वकीलों ने प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है, साथ ही उनकी सजा का विरोध किया है. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं.

ایمان مزاری کےلئے اسلام آباد کے وکلا سڑکوں پر۔۔!! pic.twitter.com/rDLUAYTBWB — منگل صائب (@NabiMangal8) January 26, 2026

यह सजा दमन का एक बड़ा पैटर्न

इसपर मजारी का रिएक्शन भी सामने आया है. उन्होंने इस सजा को दमन के एक बड़े पैटर्न के तौर पर देखा है. उन्होंने AFP न्यूज एजेंसी से कहा कि हम इस देश में गैरकानूनी रूप से जेल जाने वाले पहले लोग नहीं हैं.

इस देश में सच बोलना मुश्किल लगता है: मजारी

इस हफ्ते की शुरुआत में, सुनवाई के दौरान मजारी ने कोर्ट में चुनौती भरे अंदाज़ में कहा था, 'इस देश में सच बोलना बहुत मुश्किल लगता है.लेकिन हम जानते थे कि जब हमने यह काम शुरू किया, तो हम इसका सामना करने के लिए तैयार थे. हम पीछे नहीं हटेंगे.'

Iman Mazari is the strong voice of the oppressed classes, Baloch students, and the marginalized. Instead of silencing the voices of oppressed nations, their constitutional rights should be recognized. pic.twitter.com/4gQ4Jt8R6R — THE UNKNOWN MAN 2 (@SILENTSCOP19218) January 21, 2026

इस्लामाबाद कोर्ट ने तीन मामलों में सुनाई है सजा

यह फैसला इस्लामाबाद कोर्ट ने तीन मामलों में दोषी ठहराते हुए वकील दंपत्ति को क्रमश: 5 साल, 10 साल, और 2 साल की सजा सुनाई है. ये सजाएं एक साथ चलेंगी.

कोर्ट के सामने जो सबूत के तौर पर दस्तावेज रखे हैं, उसमें दर्शाया गया है कि मजारी ने ऑनलाइन कई बेहद आपत्तिजनक सामाग्री फैलाई थी. हालांकि मजारी और उनके पति का कहना था कि ये कार्रवाई सरकार विरोधी आलोचना करने को लेकर बदले की कार्रवाई है.

कौन हैं मानवाधिकार वकील ईमान मजारी?

32 साल की मजारी पाकिस्तान की मानवधिकार वकीलों में से एक हैं. उनकी पहचान राज्य संस्थानों को चुनौती देने वाले मुद्दे उठाने को लेकर है. उन्होंने एडिनबर्ग यूनवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. उन्होंने अपना वकालत का पेशा अल्पसंख्यक अधिकारों, प्रेस की स्वतंत्रता और पाकिस्तान के कड़े ईशनिंदा कानून के तहत आरोपी व्यक्तियों का बचाव करने से संबंधित मामलों पर केंद्रित किया है.

इससे पहले मजारी जातीय बलूच एक्टिविस्ट, मानहानि के आरोपों का सामना कर रहे पत्रकारों और अफगानी नागरिकों के अधिकारों का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं. उनके काम की वजह से अक्सर उनका टकराव पाकिस्तान के सुरक्षा एजेंसियों से होता रहा है. खासकर उस मामले में जब बलूचिस्तान में लोग गायब होने लगे थे.

वह खुद को स्वतंत्रता की पैरोकार के तौर पर पेश करती हैं. पाकिस्तान ही नहीं दुनिया में अपनी पहचान बनाती मजारी के खिलाफ पिछले सालों में मामले भी बढ़ें हैं.

उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पाकिस्तान के एक जाने माने परिवार से रही है. वह पूर्व संघीय मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी की बेटी हैं. उनके पिता एक जाने माने रोग विशेषज्ञ थे. 2005 में उन्हें वर्ल्ड एक्सप्रेशन फोरम से यंग इंस्पिरेशन अवॉर्ड मिला है.

पाकिस्तान की पूर्व मंत्री शिरीन ने एएफपी को बताया कि परिवार को मजारी की एक्टिविज्म से जुड़ी धमकियों का सामना करना पड़ा है. लेकिन वंचितों और हाशिए पर पड़े लोगों की रक्षा करने के उनके कामों पर गर्व है.

