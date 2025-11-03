सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में आई खराबी, मंगोलिया में हुई लैंड

एयर इंडिया की फ्लाइट AI174, रविवार (2 नवंबर, 2025) को सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली जा रही थी, को बीच रास्ते में तकनीकी गड़बड़ी की आशंका के कारण उलानबातर, मंगोलिया में एहतियाती लैंडिंग करनी पड़ी. फ्लाइट क्रू को उड़ान के दौरान एक संभावित तकनीकी समस्या का संदेह हुआ, जिसके बाद सुरक्षा के लिहाज से विमान को मंगोलिया के उलानबातर एयरपोर्ट पर उतारने का निर्णय लिया गया.

एयर इंडिया के अनुसार, वे अपने साझेदारों के साथ मिलकर यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने में लगे हैं और जल्द से जल्द सभी को उनके गंतव्य दिल्ली पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं. कोलकाता होते हुए उड़ान संख्या AI174 उलानबटोर में सुरक्षित उतर गई और अभी तकनीकी जांच चल रही है.

एयर इंडिया के अधिकारी ने जताया खेद

एयर इंडिया के एक अधिकारी ने कहा, 'इस आपातकालीन स्थिति के कारण यात्रियों को हुई असुविधा के लिए हमें खेद है. हम सभी यात्रियों की सहायता के लिए अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. एयर इंडिया में, यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा हमारे लिए सबसे ऊपर है.'

"AI174 of 02 November, operating from San Francisco to Delhi via Kolkata, made a precautionary landing at Ulaanbaatar, Mongolia, after the flight crew suspected a technical issue en route. The aircraft landed safely at Ulaanbaatar and is undergoing the necessary… — Air India (@airindia) November 3, 2025

चालक दल को रास्ते में तकनीकी समस्या का संदेह

वहीं एयर लाइन ने सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' पर पोस्ट कर जानकारी दी और कहा, '2 नवंबर को सैन फ्रांसिस्को से कोलकाता होते हुए दिल्ली जा रहे विमान AI174 को मंगोलिया के उलानबटोर में एहतियातन उतारा गया, क्योंकि उड़ान चालक दल को रास्ते में तकनीकी समस्या का संदेह था. विमान उलानबटोर में सुरक्षित रूप से उतर गया और आवश्यक जांच से जारी है.'

एयरलाइन ने पोस्ट में आगे लिखा, 'हम सभी यात्रियों की सहायता के लिए अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और साथ ही सभी को जल्द से जल्द उनके गंतव्य तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. इस अप्रत्याशित स्थिति के कारण यात्रियों को हुई असुविधा के लिए हमें खेद है.'

