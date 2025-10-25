सतीशन का दावा: सबरीमला मंदिर से गायब सोना करोड़पति के घर से बरामद, विपक्ष का आरोप सही

केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वी डी सतीशन ने शनिवार (25 अक्टूबर, 2025) को दावा किया कि सबरीमला मंदिर से गायब हुआ सोना एक करोड़पति व्यापारी के घर से बरामद किया गया है. उन्होंने कहा कि यह घटना कांग्रेस के उस आरोप को मजबूती प्रदान करती है कि सोना एक धनी व्यक्ति को बेचा गया था. सतीशन विशेष जांच दल (SIT) की ओर से कर्नाटक के व्यापारी गोवर्धन के स्वामित्व वाली एक आभूषण की दुकान से बरामद सोने के बिस्कुटों का जिक्र कर रहे थे.

बताया जाता है कि गोवर्धन ने श्रीकोविल (गर्भगृह) की चौखट पर सोने की परत चढ़ाने के लिए धन दिया था. इस कार्य को आधिकारिक तौर पर बेंगलुरु के व्यवसायी उन्नीकृष्णन पोट्टी की ओर से प्रायोजित किया गया था, जो अब SIT की गिरफ्त में हैं.

'SIT की जांच में विपक्ष के दावे सही'

वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा, 'इसलिए, हम सही थे, जब हमने कहा था कि सोना एक करोड़पति को बेचा गया. विपक्ष ने सोने के गायब होने के मुद्दे पर जो कुछ भी कहा, वह अब तक सही साबित हुआ है.' उन्होंने वर्तमान त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड (TDB) पर अनियमितताओं का आरोप लगाया और दावा किया कि बोर्ड ने तथ्यों को छुपाया है और द्वारपालक (संरक्षक देवता) की मूर्तियों पर सोने की परत चढ़ाने का काम पोट्टी को सौंपा है.

सतीशन ने यहां संवाददाताओं से कहा, 'केरल हाई कोर्ट में हुई सुनवाई में यह सब सामने आ गया है. SIT की जांच से भी साबित हो गया है कि विपक्ष के दावे सही थे. इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि मौजूदा देवस्वओम मंत्री वी एन वासवन को इस्तीफा दे देना चाहिए और TDB को भंग कर देना चाहिए.'

SIT की ओर से दर्ज दो मामलों में पोट्टी मुख्य आरोपी

SIT ने भगवान अयप्पा मंदिर से सोना गायब होने के सिलसिले में पोट्टी के अलावा पूर्व देवस्वओम प्रशासनिक अधिकारी बी. मुरारी बाबू को भी गिरफ्तार किया है. द्वारपालक मूर्तियों की प्लेटों और श्रीकोविल द्वार की चौखटों से सोना गायब होने के संबंध में SIT की ओर से दर्ज दो मामलों में पोट्टी मुख्य आरोपी है.

ये भी पढ़ें:- तेलंगाना के शहीदों के परिवारों को एक करोड़ मुआवजा देने की मांग, के. कविता ने मांगी माफी