राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर शनिवार-रविवार (7-8 फरवरी, 2026) को मुंबई में सरसंघचालक मोहन भागवत के साथ विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इस कार्यक्रम को लेकर संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी दी.

सुनील आंबेकर ने कहा कि यह संवाद कार्यक्रम समाज के सभी वर्गों के लिए है और इसमें देश, हिंदुत्व और संघ की कार्यप्रणाली को लेकर स्पष्टता रखी जाएगी. शनिवार (7 फरवरी, 2026) को दोपहर तीन बजे से संवाद की शुरुआत होगी. इससे पहले दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे महानगरों में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, उसी कड़ी में अब मुंबई में आयोजन हो रहा है.

कार्यक्रम के लिए 1200 से ज्यादा लोगों को किया गया आमंत्रित

उन्होंने कहा कि संघ की 100 वर्षों की यात्रा और उसके उद्देश्यों पर सरसंघचालक मोहन भागवत विस्तार से विचार रखेंगे. कला, साहित्य, खेल, व्यवसाय, समाजसेवा, राजनीति, कॉर्पोरेट जगत और सिनेमा इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है. अब तक लगभग 1,200 से अधिक लोगों से संपर्क किया गया है, जिनमें से 700 से 800 लोगों के कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है. इस संवाद में बोनी कपूर, आशा भोसले और खिलाड़ी चिराग शेट्टी जैसे जाने-मानें लोग भी मौजूद रहेंगे.

जानकारी के मुताबिक, सरसंघचालक मोहन भागवत के संवाद कार्यक्रम में हर क्षेत्र से जुड़े लोगों को निमंत्रण दिया गया है. इसके लिए अंबानी परिवार, कुमार मंगलम बिरला परिवार, बॉलीवुड का तीनों खान, कपूर परिवार, सचिन तेंदुलकर सहित मुंबई की बड़ी हस्तियों को निमंत्रण दिया गया है, जिसमें अधिकतर लोगों ने उपस्थिति को लेकर सहमति जताई है.

समाज के साथ निरंतर संवाद स्थापित करना संघ का उद्देश्य- आंबेकर

सुनील आंबेकर ने बताया कि संवाद के दौरान सामाजिक समरसता, पर्यावरण को जीवन का हिस्सा बनाने, परिवार और रिश्तों की अहमियत, नागरिक कर्तव्य और समाज की भूमिका जैसे विषयों पर चर्चा होगी. संघ का उद्देश्य शताब्दी वर्ष के दौरान अपने कार्यों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना और समाज के साथ निरंतर संवाद स्थापित करना है. साथ ही आगामी समय में संघ की योजनाओं और उसकी शक्ति के उपयोग को लेकर भी संवाद किया जाएगा. कार्यक्रम में लिखित सवाल-जवाब का सत्र भी रखा गया है.

हजारों सालों से भारत का रंग भगवा रहा है- आंबेकर

प्रेस कॉन्फ्रेंस में AIMIM नेता की ओर से मुंब्रा को हरा रंग करने से जुड़े सवाल पर सुनील आंबेकर ने कहा कि भारत का रंग हजारों वर्षों से भगवा रहा है और यही संघ की भूमिका है. वहीं, ओवैसी की ओर से देश की आजादी में RSS की कोई भूमिका नहीं कहे जाने पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संघ के 100 साल पूरे होने पर यह स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है कि RSS ने देश के लिए क्या किया है, इस सवाल का जवाब ओवैसी को खुद देना चाहिए.

यूजीसी के मुद्दे पर बोले RSS के प्रचार प्रमुख

UGC से जुड़े मुद्दे पर RSS के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा कि मामला कोर्ट में है और इस पर स्टे दिया गया है, इसलिए इस पर बहस होगी. वहीं, नागपुर में AIMIM के पार्षद जीतने को लेकर पूछे गए सवाल पर आंबेकर ने कहा कि देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और कोई भी दल चुनाव लड़ सकता है. नागपुर या कोई भी स्थान संघ का गढ़ नहीं है, संघ समाज में रहकर समाज निर्माण का कार्य करता है, गढ़ या किले जैसी अवधारणा संघ के लिए नहीं है.

