विदेश में अपने ठिकाने से एक्टिव गैंगस्टर रोहित गोदारा ने लॉरेंस बिश्नोई पर फिर हमला बोला है. रोहित ने लॉरेंस को 'गद्दार' करार दिया और उन पर गंभीर आरोप लगाए. रोहित गोदारा ने मीडिया को बताया कि लॉरेंस को सनातन धर्म का कोई ज्ञान नहीं है और यह केवल 9 दिन का व्रत करने से पहले सुर्खियां बटोरता है.

रोहित ने लॉरेंस बिश्नोई को लेकर किया बड़ा खुलासा

इसके अलावा रोहित ने लॉरेंस और अमेरिकन एजेंसी के बीच कथित सांठ-गांठ का भी खुलासा किया. उनके अनुसार, लॉरेंस ने अपने भाई अनमोल को बचाने के लिए अमेरिकी एजेंसी से हाथ मिलाया और अब देश की खुफिया जानकारी उन्हें प्रदान करता है. रोहित ने इस मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि लॉरेंस का दावा है कि वह फेम पाने के लिए सलमान को मारना चाहता है.

"लॉरेंस ने विदेशी एजेंसियों के साथ संपर्क किया"

रोहित ने कहा कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ जो पोस्टें वायरल हो रही हैं, वे गलत और भ्रामक हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि लॉरेंस ने अपने भाई अनमोल की सुरक्षा के लिए विदेशी एजेंसियों के साथ संपर्क किया और अब देश की संवेदनशील जानकारी साझा कर रहा है.

रोहित ने यह भी कहा कि लॉरेंस मीडिया के जरिए अपने लिए फेम पाने के प्रयास में उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की अफवाह या गलत जानकारी को मीडिया में उनके नाम से न जोड़ा जाए.

साथ ही, रोहित ने यह भी कहा कि लॉरेंस ने अपने निजी स्वार्थ के लिए कई अन्य लोगों की गतिविधियों की जानकारी भी साझा की और देश के खिलाफ काम किया. रोहित ने मीडिया से अपील की कि इस मामले में सच को ही सामने लाया जाए और किसी भी तरह की झूठी खबरों या फोटो का उनके साथ संबंध न जोड़ा जाए.

