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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'UN सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म को टाला नहीं जा सकता', BRICS में बोले PM मोदी

'UN सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म को टाला नहीं जा सकता', BRICS में बोले PM मोदी

नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत हो गई है. इस दौरान पीएम मोदी ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म को लेकर अपनी बात रखी है. उन्होंने कहा है कि इस टाला नहीं जा सकता है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 12 Sep 2026 03:51 PM (IST)
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ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म को टाला नहीं जा सकता है. उन्होंने साथ ही कहा है कि हमें 20 साल के लिए एक नए और बड़े लक्ष्य वाले एजेंडे पर काम करने की जरूरत है.

पीएम मोदी ने कहा, 'अगले 20 वर्षों में हमें, एक नए और बड़े लक्ष्यों के एजेंडे पर काम करना होगा. इसकी शुरुआत हमें खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी. ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है.'

उन्होंने कहा, 'किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए. मैं ब्रिक्स कंटिन्यूटी एंड इम्पीलिमेंटेशन मेकेनिज्म का प्रस्ताव रखता हूं. इसके तहत ट्राइका के माध्यम से सभी इनीशिएटिव और आउटकम्स का फॉलोअप हो सकेगा. हम सिक्योर डिजिटल डिपोसेट्री बना सकते हैं. इसमें हर निर्णय के साथ नोडल पाइंट, समय सीमा और इम्पीलीमेंटम स्टेटस दर्ज किया जा सकता है.' 

जो देश ग्लोबल इकोनॉमी ग्रोथ को गति देते, उन्हें भूमिका मिले: पीएम मोदी

उन्होंने कहा, 'इसको बनाने में हमें तीन मुख्य पहलूओं, रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉनसिवनेस, एंड रूल मेकिंग का ध्यान रखना होगा. पहला रिप्रेजेंटेशन के संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि यूएन काउंसिल में रिफॉर्म अब और टाला नहीं जा सकता.'

पीएम ने आगे कहा, 'इस विषय पर टैक्स बेस नेगोशिएशन पर निश्चित समय सीमा, और स्पष्ट परिणाम से जोड़ना होगा. और उसी तरह फाइनेशियल इंस्टीट्यूशन में वोटिंग पावर, लीडरशिप पोजिशन्स और पॉलिसी प्रायरिटी आज की इकोनॉमी रियलटी के अनुसार होना चाहिए. जो देश ग्लोबल इकोनॉमी ग्रोथ को गति देते हैं, उन्हें ग्लोबल इकोनॉमी गवर्नेंस में उचित भूमिका मिलना चाहिए.' 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 12 Sep 2026 03:07 PM (IST)
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BRICS DELHI BRICS Summit 2026 BRICS Summit
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