चीन का कौन है नंबर 2? जो जिनपिंग के साथ आया भारत, जानें

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आ चुके हैं. शी जिनपिंग के साथ इस यात्रा में चीन का दूसरा सबसे शक्तिशाली नेता काई ची भी उनके साथ आए हैं. काई ची की ये भारत की पहली यात्रा है. बहुत ही कम लोग काई ची के बारे में जानते हैं. आइए आपको उनके बारे में बताते हैं.

कौन हैं काई ची

काई ची कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं और पार्टी के जनरल ऑफिस के प्रमुख भी हैं. काई ची राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बहुत खास हैं. कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी में शी जिनपिंग समेत 7 सदस्य हैं. इस कमेटी में 5वें नंबर पर काई ची हैं. वो चार साल पहले इस कमेटी का सदस्य बने थे. चीन के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद के अध्यक्ष और मुख्य राजनीतिक सिद्धांतकार के बाद उनका नंबर आता है.

कमेटी में काई ची का नंबर 5 हैं मगर वो राष्ट्रपति जिनपिंग के सबसे खास हैं. इस आधिकारिक रैंकिंग में वो पांचवें नंबर हैं मगर उन्हें असल में नंबर 2 नेता कहा जाता है. उन्हें जिनपिंग की आंख-कान कहा जाए तो गलत नहीं होगा.

सालों से हैं साथ

शी जिनपिंग और काई ची का प्रशासनिक संबंध 1985 में फूजियान प्रांत से शुरू हुआ. उस समय शी जिनपिंग वहां स्थानीय अधिकारी थे, जबकि काई ची उसी क्षेत्र के निवासी होने के साथ-साथ एक जूनियर अफसर के रूप में कार्यरत थे. लगभग 15 वर्षों तक एक साथ काम करने के दौरान दोनों के बीच गहरा विश्वास कायम हो गया. यह निष्ठा इतनी मजबूत थी कि जब शी जिनपिंग का तबादला पास के झेजिआंग प्रांत में हुआ, तो काई ची भी उनके साथ वहां ट्रांसफर हो गए.

बता दें BRICS सम्मेलन और आज भारत से होने वाली द्विपक्षीय वार्ता के लिए चीन से करीब 400 लोगों के बड़े प्रतिनिधिमंडल भारत आ रहा है. ये 2019 की तुलना में काफी बड़ा प्रतिनिधिमंडल होगा. 2019 में शी जिनपिंग के साथ भारत आने वाले अधिकारियों की संख्या 200 से कम थी. सात साल बाद शी की संभावित भारत यात्रा 2020 की सीमा झड़पों के बाद दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की कोशिशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है.

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