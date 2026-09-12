ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBRICS में पेजेशकियान का PM मोदी ने थामा हाथ, कैमिस्ट्री देख जलभुन जाएंगे ट्रंप

BRICS में पेजेशकियान का PM मोदी ने थामा हाथ, कैमिस्ट्री देख जलभुन जाएंगे ट्रंप

ब्रिक्स समिट 2026 में पीएम मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान की हाथ थामे तस्वीर चर्चा में है. दोनों नेताओं ने भारत-ईरान संबंध और पश्चिम एशिया संकट पर बातचीत की.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 12 Sep 2026 01:25 PM (IST)
Preferred Sources

नई दिल्ली में चल रहे 18वें BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान की एक तस्वीर ने खासा ध्यान खींचा. BRICS बिजनेस फोरम के दौरान दोनों नेता साथ-साथ चलते नजर आए. प्रधानमंत्री मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति का हाथ थामा और उन्हें कार्यक्रम स्थल तक लेकर गए. इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा भी उनके साथ मौजूद थे.

दोनों नेताओं की मुस्कुराती तस्वीर को भारत की मौजूदा कूटनीतिक नीति के नजरिए से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. एक ओर भारत अमेरिका के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर रूस और ईरान जैसे देशों के साथ भी बातचीत और सहयोग के रास्ते खुले रखे हुए है.

ये भी पढ़ें: Xप्लेन: ब्रिक्स में भारत की बढ़ती साख, इथियोपिया, मलेशिया और वियतनाम के साथ रणनीतिक संबंधों का नया अध्याय

एक तस्वीर में दिखी भारत की कूटनीति

ब्रिक्स बिजनेस फोरम में नेताओं की यह तस्वीर ऐसे समय सामने आई है, जब दुनिया कई बड़े संघर्षों और तनावों से गुजर रही है. रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया के संकट ने कई देशों के सामने कूटनीतिक चुनौतियां बढ़ाई हैं. ऐसे माहौल में भारत लगातार सभी प्रमुख पक्षों के साथ बातचीत बनाए रखने की नीति पर आगे बढ़ रहा है. मोदी और पेजेशकियान की गर्मजोशी भरी तस्वीर इसी रुख की एक झलक देती है. भारत ईरान और रूस के साथ अपने रिश्तों को बनाए रखने के साथ अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी को भी आगे बढ़ा रहा है.

पहली भारत यात्रा पर आए हैं पेजेशकियान

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान की यह भारत की पहली यात्रा है. उनका दौरा ऐसे समय हुआ है जब ईरान और इजरायल के बीच तनाव तथा अमेरिका की भूमिका को लेकर पश्चिम एशिया में स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है. ब्रिक्स सम्मेलन ने भारत और ईरान के शीर्ष नेतृत्व को आमने-सामने बातचीत का एक महत्वपूर्ण अवसर दिया. दोनों देशों के बीच ऊर्जा, व्यापार, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग पहले से ही चर्चा का विषय रहा है.

दो हफ्ते से भी कम समय में दूसरी मुलाकात

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पेजेशकियान की BRICS के दौरान हुई मुलाकात दोनों नेताओं की हाल की दूसरी बैठक है. दोनों नेताओं ने भारत-ईरान संबंधों के साथ पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर भी बातचीत की. प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात के बाद कहा कि पेजेशकियान की भारत यात्रा इसलिए खास है क्योंकि यह उनकी देश की पहली यात्रा है. उन्होंने भारत और ईरान की दोस्ती को आगे बढ़ाने पर जोर दिया और लंबे समय के लिए दोनों देशों के हित में काम करने की जरूरत बताई.

पश्चिम एशिया संकट पर बातचीत और कूटनीति पर जोर

पश्चिम एशिया में जारी तनाव को लेकर भारत लगातार बातचीत और कूटनीतिक रास्ते को समाधान का आधार मानता रहा है. नई दिल्ली का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए संवाद जरूरी है. भारत ने ऊर्जा सुरक्षा को भी एक बड़ी चिंता बताया है. पश्चिम एशिया से तेल और गैस की सप्लाई भारत की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है. इसलिए भारत संघर्ष के बीच ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखने और समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखने पर भी जोर दे रहा है.

मोदी ने सोशल मीडिया पर कही ये बात

मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर भारत-ईरान संबंधों को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि दोनों देशों की दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए लंबे समय की रणनीति और दोनों पक्षों के फायदे वाले सहयोग पर काम करना जरूरी है. मोदी ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा का जिक्र किया और कहा कि भारत शांति के अपने रुख पर कायम है. ब्रिक्स मंच पर मोदी-पेजेशकियान की यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब वैश्विक राजनीति तेजी से बदल रही है. ऐसे में भारत का जोर किसी एक खेमे के बजाय अलग-अलग देशों के साथ संवाद और अपने राष्ट्रीय हितों के बीच संतुलन बनाए रखने पर दिखाई देता है.

ये भी पढ़ें: शी जिनपिंग ब्रिक्स के लिए दिल्ली पहुंचे, एयरपोर्ट पर किसने किया रिसीव?

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
Read More
Published at : 12 Sep 2026 01:25 PM (IST)
Tags :
NARENDRA MODI Masoud Pezeshkian BRICS Summit 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
BRICS Summit 2026 LIVE: नई दिल्ली पहुंचे चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग, PM मोदी से होगी बड़ी मीटिंग
LIVE: नई दिल्ली पहुंचे चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग, PM मोदी से होगी बड़ी मीटिंग
इंडिया
भाकरवड़ी, मिनी कचौड़ी और नल्ली निहारी, BRICS लीडर्स के डिनर मेन्यू में क्या?
भाकरवड़ी, मिनी कचौड़ी और नल्ली निहारी, BRICS लीडर्स के डिनर मेन्यू में क्या?
इंडिया
Video: 'देखो ये हैं PM मोदी...', मलेशियाई PM अनवर इब्राहिम के इतना कहते ही हंस पड़े प्रधानमंत्री
Video: 'देखो ये हैं PM मोदी...', मलेशियाई PM अनवर इब्राहिम के इतना कहते ही हंस पड़े प्रधानमंत्री
इंडिया
भारत पहुंचे शी जिनपिंग, BRICS में आज कब क्या होगा, जानें सब
भारत पहुंचे शी जिनपिंग, BRICS में आज कब क्या होगा, जानें सब
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद... थार का खतरनाक खेल !,DM का 'जबरिया' बुलावा
BRICS 2026: Putin- Modi की दोस्ती दमदार, Trump के छूटे पसीने !। BRICS Summit 2026
Janhit : ट्रंप की दादागीरी का जवाब BRICS से | BRICS Summit 2026 | PM Modi | Putin | XI Jinping
Janhit With Chitra Tripathi: Iran के चक्रव्यूह में फंसे Trump!। Iran-Israel War
Bharat ki Baat with Pratima Mishra: Mukhtar 9/11 का असली मास्टर माइंड !।
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भाकरवड़ी, मिनी कचौड़ी और नल्ली निहारी, BRICS लीडर्स के डिनर मेन्यू में क्या?
भाकरवड़ी, मिनी कचौड़ी और नल्ली निहारी, BRICS लीडर्स के डिनर मेन्यू में क्या?
राजस्थान
'अब सुसाइड करना पड़ेगा', एशियन गेम्स से बाहर हुईं दिव्यांशी का भावुक वीडियो
'अब सुसाइड करना पड़ेगा', एशियन गेम्स से बाहर हुईं दिव्यांशी का भावुक वीडियो
इंडिया
CJP नेता सौरव दास मोदी सरकार पर भड़के, बोले- 'इंस्टाग्राम पर मेरी...'
CJP नेता सौरव दास मोदी सरकार पर भड़के, बोले- 'इंस्टाग्राम पर मेरी...'
साउथ सिनेमा
170 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी 'हनुमान' अंश' अब तेलुगु में मचाएगी धमाल, इस दिन होगी रिलीज
'हनुमान' अंश' अब तेलुगु में मचाएगी धमाल, इस दिन होगी रिलीज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कौन हैं अखिलेश यादव के लंबी मूंछों वाले चाचा? मंच पर सपा चीफ ने दिलवाया था ताव
कौन हैं अखिलेश यादव के लंबी मूंछों वाले चाचा? मंच पर सपा चीफ ने दिलवाया था ताव
इंडिया
शी जिनपिंग ब्रिक्स के लिए दिल्ली पहुंचे, एयरपोर्ट पर किसने किया रिसीव?
शी जिनपिंग ब्रिक्स के लिए दिल्ली पहुंचे, एयरपोर्ट पर किसने किया रिसीव?
ट्रेंडिंग
JCB की छतरी बना दारू पार्टी करते वीडियो वायरल, देसी जुगाड़ देख हिल जाओगे
JCB की छतरी बना दारू पार्टी करते वीडियो वायरल, देसी जुगाड़ देख हिल जाओगे
हेल्थ
मिर्गी के लंबे दौरे में क्लोबाजाम भी असरदार, AIIMS की स्टडी में खुलासा
मिर्गी के लंबे दौरे में क्लोबाजाम भी असरदार, AIIMS की स्टडी में खुलासा
ABP NEWS
क्या शहर पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है?
क्या शहर पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है?
ABP NEWS
क्या आज दिल्ली में दुनिया की बड़ी हस्तियाँ जुट रही हैं?
क्या आज दिल्ली में दुनिया की बड़ी हस्तियाँ जुट रही हैं?
ABP NEWS
लखनऊ में आयुष डॉक्टरों को पुलिस की धमकी?
लखनऊ में आयुष डॉक्टरों को पुलिस की धमकी?
ABP NEWS
क्या सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के पीछे तस्कर हैं?
क्या सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के पीछे तस्कर हैं?
ABP NEWS
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
Embed widget