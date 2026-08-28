पीएम मोदी से लेकर नितिन गडकरी तक..., राजनेताओं ने ऐसे बंधवाई राखी-Pics

उन्होंने स्कूली छात्राओं, एनसीसी कैडेट्स के अलावा ब्रह्मकुमारी सदस्यों से भी राखी बंधवाई. इसके अलावा, राजनाथ सिंह ने रक्षाबंधन के पर्व को भाई-बहन के इस अटूट स्नेह, विश्वास और आत्मीयता का पर्व बताते हुए इसे भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों की सुंदर झलक कहा और देश के सभी नागरिकों को रक्षा बंधन की बधाई दी.