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पीएम मोदी से लेकर नितिन गडकरी तक..., राजनेताओं ने ऐसे बंधवाई राखी-Pics
पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य नेताओं ने शुक्रवार (28 अगस्त) को रक्षाबंधन के अवसर पर स्कूली छात्राओं, महिलाओं, NCC कैडेट्स और बीमारियों से पीड़ित बच्चियों से राखी बंधवाई और उन्हें बधाई दीं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा बंधन के मौके पर देश के सभी नागरिकों को बधाई दी. इसके साथ ही उन्होंने अपने 7 लोक कल्याण मार्ग पर स्थित अपने आवास पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां उन्होंने स्कूली छात्रों और एनसीसी कैडेट्स के हाथों से राखी बंधवाई.
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Published at : 28 Aug 2026 08:02 PM (IST)
Tags :Raksha Bandhan PM Modi AMIT SHAH
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