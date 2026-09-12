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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'हम किसी के खिलाफ नहीं', BRICS शुरू होते ही पीएम मोदी ने दिया US को मैसेज

'हम किसी के खिलाफ नहीं', BRICS शुरू होते ही पीएम मोदी ने दिया US को मैसेज

पीएम मोदी ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत कर दी है. उन्होंने कहा कि हम किसी के विरुद्ध नहीं है. हम सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 12 Sep 2026 03:08 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के शुरू होने की घोषणा की. ब्रिक्स समिट में आपका स्वागत और अभिनन्द करते हुए अत्यंत ख़ुशी हो रही है.  योगदान और समर्थन के लिया आप सभी का आभार. हम किसी के विरुद्ध नहीं है. हम सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं. 

भारत में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है. BRICS की अध्यक्षता के दौरान भारत का दृष्टिकोण लोगों पर केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने वाला रहा है. पीएम मोदी ने समिट में 10 प्रस्ताव रखे हैं.

किसी का विरोध नहीं करते

पीएम मोदी ने कहा है कि मजबूती, इनोवेशन, सहयोग और सस्टेनेबिलिटी हमारी प्राथमिकताएं रही हैं. इन प्राथमिकताओं के साथ-साथ, हमने BRICS के सहयोग को आम लोगों से जोड़ने पर भी विशेष जोर दिया है. इसी सोच के साथ 350 से ज़्यादा बैठकें आयोजित की गईं. हमें लगभग 30 शहरों में आपकी टीमों का स्वागत करने का मौका मिला. भारत की BRICS अध्यक्षता को सफल बनाने में आप सभी के सक्रिय योगदान और सहयोग के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. पिछले 20 वर्षों में ब्रिक्स ने विश्व मंच पर अपनी पहचान बनाई है.

इस साल का BRICS शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक पड़ाव है. हम BRICS की 20वीं वर्षगांठ मना रहे हैं. इंसानी ज़िंदगी में, 20 साल की उम्र परिपक्वता और ज़िम्मेदारी के एक नए दौर की शुरुआत होती है. आज, ब्रिक्स भी परिपक्वता के दौर में पहुंच गया है. पिछले दो दशकों में, ब्रिक्स ने वैश्विक मंच पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है. हम एक-दूसरे के नजरिए का सम्मान करते हैं और आम सहमति से आगे बढ़ते हैं. हम किसी का विरोध करके नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं. अब समय आ गया है कि हम ब्रिक्स के भीतर अपनी एकता और आम सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस नतीजों में बदलें.

ये भी पढ़ें: ब्रिक्स के संयुक्त घोषणापत्र पर सहमति बनी, भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 12 Sep 2026 02:53 PM (IST)
Tags :
BRICS PM Modi DELHI BRICS Summit 2026 BRICS Summit
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