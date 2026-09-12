शी जिनपिंग और पीएम मोदी की बैठक से पहले भारत बोला, 'उम्मीद है कि...'

भारत में हो रहे 18वें ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नई दिल्ली पहुंचे. दुनियाभर में मची उथल पुथल के बीच चीनी राष्ट्रपति का भारत दौरा कई मायनों में अहम है. इसी के मद्दनेजर भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति का भारत गर्मजोशी से स्वागत करता है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने शनिवार (12 सितंबर) को एक्स पर पोस्ट कर कहा कि 18वें ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंचे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का गर्मजोशी से स्वागत है. उन्होंने बताया कि हवाई अड्डे पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने उनका स्वागत किया.

हम रचनात्मक चर्चाओं की उम्मीद करते हैं- भारत

चीनी राष्ट्रपति के भारत दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम रचनात्मक चर्चाओं की उम्मीद करते हैं क्योंकि ब्रिक्स सहयोग को आगे बढ़ा रहा है और एक ज़्यादा संतुलित, प्रतिनिधि और बहुध्रुवीय दुनिया बनाने में योगदान दे रहा है. ब्रिक्स मेंबर देशों के प्रमुख ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने दिल्ली पहुंच चुके हैं. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शुक्रवार से ही भारत में हैं.

दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ब्रिक्स समिट में आज 'समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना' विषय पर चर्चा होगी. शाम 4.30 बजे ब्रिक्स देशों के नेता भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी देखेंगे. भारत मंडपम में शाम साढ़े 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गाला डिनर का आयोजन किया जाएगा.

शी जिनपिंग संग बैठक करेंगे पीएम मोदी

पीएम मोदी आज चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपीक्षीय बैठक करेंगे. इससे पहले शुक्रवार को उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के अलावा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ भी अलग-अलग द्विपक्षीय बैठकें की थीं.

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने दिल्ली में भारत दक्षिण अफ्रीका व्यापार नेताओं की गोलमेज बैठक को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि मैंने सबसे पहले भारतीय बिजेनसमैन से बातचीत करने में काफी समय बिताया और बाद में ब्रिक्स व्यापार मंच में भी और आज कुछ लोगों से व्यक्तिगत रूप से भी बातचीत की.

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