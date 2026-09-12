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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटSooryavanshi OUT, Samson IN; पहले टी20 में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन

Sooryavanshi OUT, Samson IN; पहले टी20 में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन

India Playing 11: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला कल यानी रविवार, 13 सितंबर को दिल्ली में खेला जाएगा. जानें इस मैच में भारत की प्लेइंग इलेवन कैसी हो सकती है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 12 Sep 2026 03:28 PM (IST)
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दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 सितंबर से तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. पहला टी20 मैच कल यानी रविवार को है. यह मैच शाम सात बजे से शुरू होगा. अफगानिस्तान इस सीरीज का होस्ट (मेजबान) है. इस सीरीज के लिए टीम इंडिया में संजू सैमसन की वापसी हुई है. भारत को अकेले दम पर 2026 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जिताने वाले सैमसन को प्लेइंग इलेवन में जगह मिलना तय है. ऐसे में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी या विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन में से कोई एक बाहर बैठ सकता है. 

अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन करेंगे पारी की शुरुआत?

अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग करते नजर आ सकते हैं. ऐसे में वैभव सूर्यवंशी की प्लेइंग इलेवन से छुट्टी हो सकती है. तीन नंबर पर ईशान किशन खेल सकते हैं. इसके बाद चार नंबर पर कप्तान श्रेयस अय्यर और पांच नंबर पर उपकप्तान तिलक वर्मा का खेलना कंफर्म है. 

नितीश कुमार रेड्डी इस सीरीज से टीम इंडिया में वापसी कर रहे हैं. उन्हें सीधा प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है. वह छह नंबर पर खेल सकते हैं. इसके बाद शिवम दुबे आ सकते हैं. ऐसे में छह सात नंबर पर भारत के दो विस्फोटक मैच फिनिशर रहेंगे. आठ नंबर पर स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल को मौका मिल सकता है. ऐसी स्थिति में वाशिंगटन सुंदर को बाहर बैठना पड़ सकता है. वरुण चक्रवर्ती मुख्य स्पिनर हो सकते हैं. वहीं तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह के कंधों पर रह सकती है. इस तरह भारत के पास गेंदबाजी के 6 विकल्प रहेंगे.

अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 में भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन- अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 12 Sep 2026 03:28 PM (IST)
Tags :
India Vs Afghanistan SANJU SAMSON SHREYAS IYER IND Vs AFG 1st T20 Vaibhav Sooryavanshi
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