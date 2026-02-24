हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाRanchi Air Ambulance: झारखंड के चतरा में एयर एंबुलेंस हादसा, रांची से दिल्ली जा रहा विमान क्रैश, 7 लोगों की मौत, जानें कब क्या हुआ?

Ranchi Air Ambulance: झारखंड के चतरा में एयर एंबुलेंस हादसा, रांची से दिल्ली जा रहा विमान क्रैश, 7 लोगों की मौत, जानें कब क्या हुआ?

Ranchi Air Ambulance: झारखंड के चतरा में रांची से दिल्ली जा रही एयर एंबुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है. इस दौरान 7 लोगों की मौत हो गई. DGCA और AAIB ने जांच शुरू कर दी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 24 Feb 2026 10:45 AM (IST)
Preferred Sources

झारखंड के चतरा जिले में रांची से नई दिल्ली जा रही एक एयर एंबुलेंस के दुर्घटनाग्रस्त हो गया. ये घटना सोमवार (23 फरवरी 2026) की रात की है. यह विमान रात 10 बजे तक दिल्ली पहुंचने वाला था, लेकिन उससे पहले ही हादसे का शिकार हो गया. HT की रिपोर्ट के मुताबिक चार्टर्ड विमान ने शाम 7:11 बजे रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी. Directorate General of Civil Aviation (DGCA) के बयान के मुताबिक, विमान का कोलकाता एटीसी से संपर्क शाम 7:34 बजे टूट गया.

DGCA के अनुसार, दिल्ली स्थित रेडबर्ड एयरवेज की ओर से संचालित बीचक्राफ्ट C90 (टेल नंबर VT-AJV) वाराणसी से लगभग 100 नॉटिकल मील दक्षिण-पूर्व में रडार और संचार संपर्क से बाहर हो गया. इसके कुछ ही समय बाद यह झारखंड के सिमरिया के पास जंगल क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. PTI ने रांची एयरपोर्ट सूत्रों के हवाले से बताया कि विमान ने उड़ान भरने के बाद अगले स्टेशन से संपर्क स्थापित किया था और नियंत्रण ट्रांसफर कर दिया गया था. इसके बाद संपर्क पूरी तरह टूट गया.

रांची प्लेन हादसे में सभी 7 लोगों की मौत

हादसे की सूचना खबर रात करीब 10:20 बजे मिली. विमान में सवार सभी 7 लोग पायलट, को-पायलट, मरीज और मेडिकल स्टाफ को मृत घोषित कर दिया गया. चतरा के एसपी सुमित कुमार ने एएनआई को बताया हमें रात करीब 10 बजे हादसे की सूचना मिली. इलाके की स्थिति काफी अलग है, जिससे मौके पर पहुंचना मुश्किल था. जांच के लिए दिल्ली से टीम आएगी और ब्लैक बॉक्स बरामद करने की कोशिश की जाएगी. कुल 7 लोगों की मौत हुई है.

रांची प्लेन हादसे की जांच शुरू

DGCA ने हादसे की जांच शुरू कर दी है. एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) की टीम भी दुर्घटना स्थल का दौरा कर चुकी है और ब्लैक बॉक्स की तलाश जारी है.

हाल के विमान हादसे

यह घटना भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में हालिया समय की तीसरी घातक दुर्घटना है. पिछले महीने पुणे के बारामती में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को ले जा रहा लियरजेट 45 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें सभी सवार लोगों की मौत हो गई थी. इससे पहले जून 2025 में अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के तुरंत बाद एयर इंडिया का बोइंग ड्रीमलाइनर (AI 171) क्रैश हो गया था, जिसमें केवल एक व्यक्ति 40 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक जिंदा बचा था. उस हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट अभी जारी नहीं हुई है.

Published at : 24 Feb 2026 10:45 AM (IST)
RANCHI DGCA JHARKHAND #DGCA
Ranchi Air Ambulance: झारखंड के चतरा में एयर एंबुलेंस हादसा, रांची से दिल्ली जा रहा विमान क्रैश, 7 लोगों की मौत, जानें कब क्या हुआ?
