हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामौसम बना काल... पायलट ने ATC से की थी रूट बदलने की मांग, लेकिन... क्या इसलिए हुआ रांची प्लेन क्रैश?

मौसम बना काल... पायलट ने ATC से की थी रूट बदलने की मांग, लेकिन... क्या इसलिए हुआ रांची प्लेन क्रैश?

Ranchi Plane Crash: महाराष्ट्र प्लेन क्रैश का मामला सुलझा नहीं था कि अब एक और हादसा हो गया है. रांची में हुए एयर एबुलेंस क्रैश में 7 लोगों की मौत हो गई. इस प्लेन कंपनी को अक्षय कुमार ने शुरू किया था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 24 Feb 2026 06:59 AM (IST)
Preferred Sources

रांची से दिल्ली जा रही एक एयर एम्बुलेंस सोमवार यानी 23 फरवरी 2026 की रात झारखंड के चतरा जिले में क्रैश हो गई. इस हादसे में बोर्ड पर मौजूद सभी 7 लोग मारे गए, जिसमें एक मरीज भी शामिल था. अधिकारियों ने बताया कि प्लेन ने मौसम की वजह से रूट बदलने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उसके बाद संपर्क टूट गया. ये घटना एविएशन सेक्टर में सेफ्टी को लेकर फिर से सवाल खड़े कर रही है, खासकर हाल ही में बारामती क्रैश के बाद.

6 पॉइंट्स में समझते हैं कि हादसा कब, कहां और कैसे हुआ?

  • हादसे की जगह और समय: प्लेन रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से शाम 7:11 बजे उड़ा था. ये झारखंड के चतरा जिले में क्रैश हुआ, जहां सभी 7 लोगों की मौत हो गई.
  • प्लेन की डिटेल्स: ये बीचक्राफ्ट C90 मॉडल का प्लेन था, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर VT-AJV है. इसे दिल्ली बेस्ड रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड ऑपरेट कर रही थी.
  • मौसम का रोल: कोलकाता ATC से संपर्क करने के बाद प्लेन ने मौसम की वजह से रूट डेविएशन की रिक्वेस्ट की. शाम 7:34 बजे कोलकाता से संपर्क और रडार कॉन्टैक्ट टूट गया, जो वाराणसी से करीब 100 NM साउथ-ईस्ट में था.
  • मरने वालों की पहचान: मरीज संजय कुमार (41 साल, 63% जलने की चोटें), डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता, पैरामेडिकल सचिन कुमार मिश्रा, अटेंडेंट अर्चना देवी और धुरु कुमार, पायलट विवेक विकास भगत और सवरजदीप सिंह शामिल हैं.
  • कंपनी की बैकग्राउंड: रेडबर्ड एयरवेज 2018 में अक्षय कुमार ने शुरू की थी. 2019 में इसे नॉन-शेड्यूल्ड फ्लाइट्स (चार्टर और एयर एम्बुलेंस) का परमिट मिला. कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक, ये 24/7 मेडिकल इवैक्यूएशन सर्विस देती है, जिसमें एडवांस्ड लाइफ-सेविंग इक्विपमेंट होते हैं.
  • फ्लीट और बड़ा बैकग्राउंड: कंपनी के पास 7 प्लेन हैं, जिसमें Embraer Legacy 600 और Dassault Falcon 2000 शामिल हैं. ये क्रैश चार्टर्ड जेट ऑपरेटर्स पर सवाल उठा रहा है, खासकर जनवरी में बारामती में लियरजेट क्रैश के बाद, जहां महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत 5 लोग मारे गए थे.

हादसे की संभावित वजह क्या बताई जा रही है?

रांची एयरपोर्ट के डायरेक्टर विनोद कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ‘खराब मौसम वजह हो सकता है, लेकिन असली कारण जांच से पता चलेगा.’ ये हादसा ऐसे समय हुआ है जब एविएशन सेफ्टी पर बहस छिड़ी हुई है. जनवरी में महाराष्ट्र के बारामती में एक लियरजेट क्रैश हुआ था, जिसमें डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत 5 लोग मारे गए. उस वक्त भी चार्टर्ड ऑपरेटर्स की आलोचना हुई थी.

हादसे की जांच कहां तक पहुंची?

DGCA अब सभी नॉन-शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स का स्पेशल ऑडिट कर रही है, लेकिन रिपोर्ट्स अभी पब्लिक नहीं हुईं. बारामती क्रैश के ऑपरेटर VSR वेंचर्स की जांच रिपोर्ट भी नहीं आई. ये घटनाएं बताती हैं कि प्राइवेट जेट्स और एयर एम्बुलेंस की सेफ्टी पर और सख्त नियमों की जरूरत है.

Published at : 24 Feb 2026 06:58 AM (IST)
Tags :
Akshay Kumar AAIB Air Ambulance Crash Maharashtra Plane Crash Ranchi Plane Crash Red Bird Airlines Jharkhand Plan Crash
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
मौसम बना काल... पायलट ने ATC से की थी रूट बदलने की मांग, लेकिन... क्या इसलिए हुआ रांची प्लेन क्रैश?
मौसम बना काल... पायलट ने ATC से की थी रूट बदलने की मांग, लेकिन... क्या इसलिए हुआ रांची प्लेन क्रैश?
इंडिया
मरीज, डॉक्टर और 2 अटेंडेंट...रांची में क्रैश हुई एयर एम्बुलेंस में कौन-कौन था सवार, सामने आई लिस्ट
मरीज, डॉक्टर और 2 अटेंडेंट...रांची में क्रैश हुई एयर एम्बुलेंस में कौन-कौन था सवार, देखें लिस्ट
इंडिया
Ranchi Plane Crash: रांची से दिल्ली के लिए उड़ी Air Ambulance क्रैश, प्लेन में सवार सभी 7 की मौत, AAIB करेगी जांच
रांची से दिल्ली के लिए उड़ी Air Ambulance क्रैश, प्लेन में सवार सभी 7 की मौत, AAIB करेगी जांच
इंडिया
'कैबिनेट बैठक से पहले कलमा पढ़ेंगे रेवंत रेड्डी...', तेलंगाना CM को लेकर बीजेपी सांसद का अजीबोगरीब बयान
'कैबिनेट बैठक से पहले कलमा पढ़ेंगे रेवंत रेड्डी...', तेलंगाना CM को लेकर बीजेपी सांसद का अजीबोगरीब बयान
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कोचिंग सेंटर के जानी दुश्मन ! | Crime News
Patna में दफादार-चौकीदार पर लाठीचार्ज | ABP News | Nitish Kumar
Chitra Tripathi: संत संग्राम का 'खेल'.. शंकराचार्य जाएंगे जेल? | Shankaracharya | CM Yogi | UP
Mexico: मेक्सिको में पुलिस-सेना पर हमले तेज | mexico news | el mencho killed | jalisco news update
Bharat ki Baat: 27 में संत बंटेंगे तो किसके वोट कटेंगे? | Yogi |Shankaracharya Case | Pratima Mishra
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
राज्यसभा की सीट को लेकर NDA के नेता जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, 'हमें कहा गया था कि…'
राज्यसभा की सीट को लेकर NDA के नेता जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, 'हमें कहा गया था कि…'
इंडिया
2026 से पहले तमिलनाडु में कांग्रेस की बड़ी दावेदारी, 45 सीटों की मांग के पीछे क्या है रणनीति?
2026 से पहले तमिलनाडु में कांग्रेस की बड़ी दावेदारी, 45 सीटों की मांग के पीछे क्या है रणनीति?
टेलीविजन
दीपिका कक्कड़ को कैंसर ट्रीटमेंट के बीच हुई सिस्ट, ननद हुईं इमोशनल, बोलीं- जब वो हॉस्पिटल से आए...
दीपिका कक्कड़ को कैंसर ट्रीटमेंट के बीच हुई सिस्ट, ननद हुईं इमोशनल, बोलीं- जब वो हॉस्पिटल से आए...
विश्व
'जो भी देश अमेरिका के साथ खेल करेगा...', सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद गुस्से में आए ट्रंप, टैरिफ को लेकर फिर भड़के
'जो भी देश अमेरिका के साथ खेल करेगा...', सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद गुस्से में आए ट्रंप, टैरिफ को लेकर फिर भड़के
क्रिकेट
लगातार 4 मैचों में फ्लॉप, अब अभिषेक शर्मा होंगे बाहर? जिम्बाब्वे के खिलाफ इस खिलाड़ी को मिल सकता है मौका
अब अभिषेक शर्मा होंगे बाहर? जिम्बाब्वे के खिलाफ इस खिलाड़ी को मिल सकता है मौका
इंडिया
'क्रैश नहीं हुआ था फाइटर जेट', तेजस हादसे पर HAL की सफाई, जानें क्या कहा?
'क्रैश नहीं हुआ था फाइटर जेट', तेजस हादसे पर HAL की सफाई, जानें क्या कहा?
हेल्थ
Urinary Health Symptoms: यूरिन की समस्या को न करें इग्नोर! किडनी से लेकर हार्ट तक की गंभीर बीमारी का हो सकता है संकेत
यूरिन की समस्या को न करें इग्नोर! किडनी से लेकर हार्ट तक की गंभीर बीमारी का हो सकता है संकेत
शिक्षा
नीट पीजी कट-ऑफ विवाद, सरकार बोली कम अंक से डॉक्टर की योग्यता तय नहीं होती; जानें क्या है पूरा मामला ?
नीट पीजी कट-ऑफ विवाद, सरकार बोली कम अंक से डॉक्टर की योग्यता तय नहीं होती; जानें क्या है पूरा मामला ?
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget