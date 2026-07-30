#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'कांग्रेस सरकारों में कई बार...', एंटी पेपर लीक बिल पर राज्यसभा में क्या बोले जितेंद्र सिंह

'कांग्रेस सरकारों में कई बार...', एंटी पेपर लीक बिल पर राज्यसभा में क्या बोले जितेंद्र सिंह

राज्यसभा में गुरुवार को लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण संशोधन) बिल पर चर्चा होनी है. विपक्ष के हंगामे पर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सही जगह पर तीर लग रहा है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 30 Jul 2026 02:53 PM (IST)
Preferred Sources

राज्यसभा में गुरुवार (30 जुलाई) को लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण संशोधन) बिल पर चर्चा होनी है, जिस पर चर्चा के लिए 7 घंटे का वक्त तय किया गया है. इसे लेकर सदन में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेपर लीक के पुराने मामलों का जिक्र किया. इस दौरान विपक्ष की ओर से हंगामा होने लगा.

सदन में विपक्ष के हंगामे पर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सही जगह पर तीर लग रहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष के अच्छे सुझावों का स्वागत है. वरिष्ठ नेताओं से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि उच्च सदन के सदस्य चर्चा में हिस्सा लें.  इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकारों में कई बार पेपर लीक हुए.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्हें इस बिल पर अच्छी चर्चा होने की उम्मीद है. नीट पेपर लीक को लेकर उन्होंने कहा कि पेपर लीक पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. विपक्ष के हंगामे के बीच उन्होंने JPSC लीक के मामले का भी जिक्र किया.

नीट पेपर लीक में चार्जशीट फाइल- जितेंद्र सिंह 
संसद में बोलते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि नीट पेपर लीक में चार्जशीट फाइल हो चुकी है. हमने तुरंत कार्रवाई की है और सीबीआई को मामला सौंपा गया है. उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले चार्जशीट फाइल की गई है और कल से कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. जितेंद्र सिंह ने बताया कि 5 महीने में ट्रायल पूरा हो जाएगा. उन्होंने बताया कि मुखिया 2026 केस में आरोपी नहीं था इस केस में वो शामिल नहीं था.

लोकसभा में 10 घंटे तक मैराथन चर्चा 
इससे पहले बुधवार को लोकसभा से एंटी पेपर लीक बिल पारित हुआ. लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में करीब 10 घंटे तक मैराथन चर्चा हुई. इस दौरान भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में इस बिल पर हुई चर्चा का जवाब दिया और इसके बाद विपक्ष के हंगामे के बीच ध्वनिमत से इस बिल को पारित कर दिया गया.

ये भी पढ़ें

'उन्हें इन्फ्लुएंसर बन जाना चाहिए', PM मोदी के इंस्टा वीडियो पर बोले अभिजीत दीपके

About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
Read More
Published at : 30 Jul 2026 02:53 PM (IST)
Tags :
Jitendra Singh Rajya Sabha
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Parliament Monsoon Session Day 9 Live: छात्रों पर लाठीचार्ज-पेलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया? खरगे ने मांगा अमित शाह का इस्तीफा
Live: लाठीचार्ज-पेलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया? खरगे ने मांगा अमित शाह का इस्तीफा
इंडिया
'कांग्रेस सरकारों में कई बार...', एंटी पेपर लीक बिल पर राज्यसभा में क्या बोले जितेंद्र सिंह
'कांग्रेस सरकारों में कई बार...', एंटी पेपर लीक बिल पर राज्यसभा में क्या बोले जितेंद्र सिंह
इंडिया
2020 के प्रदर्शन का मामला फिर गर्माया! भगवंत मान को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, हाईकोर्ट के फैसले पर उठे सवाल
2020 के प्रदर्शन का मामला फिर गर्माया! भगवंत मान को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, हाईकोर्ट के फैसले पर उठे सवाल
इंडिया
स्कूलों में परोसी जाएगी चिकन बिरयानी! इस राज्य की सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला
स्कूलों में परोसी जाएगी चिकन बिरयानी! इस राज्य की सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला
Advertisement

वीडियोज

7 फेरों के रिश्तों में साजिश की चाल!
Lock Upp 2: Shreya Kalra का बड़ा खुलासा, बचपन की दर्दनाक घटना सुनकर भावुक हुए सभी
Samay Raina का Munawar Faruqui पर Aamir Khan वाला Joke हुआ Viral, India’s Got Latent में मचा हंगामा
Ramayana Trailer Update: 30 July को आएगा ट्रेलर, फैंस में बढ़ी जबरदस्त Excitement
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol छा गए, लेकिन क्या ट्रेलर बना उम्मीदों जितना दमदार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
स्कूलों में परोसी जाएगी चिकन बिरयानी! इस राज्य की सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला
स्कूलों में परोसी जाएगी चिकन बिरयानी! इस राज्य की सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला
बिहार
बांकीपुर में बढ़ा मतदान का रफ्तार, 1 बजे तक का वोटिंग परसेंट जारी
बांकीपुर में बढ़ा मतदान का रफ्तार, 1 बजे तक का वोटिंग परसेंट जारी
इंडिया
पेलेट गन के इस्तेमाल पर बवाल, CRPF के DG बोले- 'जिम्मेदारी मैं लूंगा'
पेलेट गन के इस्तेमाल पर बवाल, CRPF के DG बोले- 'जिम्मेदारी मैं लूंगा'
टेलीविजन
'तारक मेहता' में स्पाइडर मैन की एंट्री, यूजर्स बोले- इसे ले आए तो दया क्यों नहीं?
'तारक मेहता' में स्पाइडर मैन की एंट्री, यूजर्स बोले- इसे ले आए तो दया क्यों नहीं?
क्रिकेट
संन्यास के बाद भी रहाणे खेलते रहेंगे IPL? या KKR को ढूंढना होगा नया कप्तान
संन्यास के बाद भी रहाणे खेलते रहेंगे IPL? या KKR को ढूंढना होगा नया कप्तान
इंडिया
AIDMK के बाद DMK को झटका, स्टालिन से नाराज पन्नीरसेल्वम TVK में होंगे शामिल?
AIDMK के बाद DMK को झटका, स्टालिन से नाराज पन्नीरसेल्वम TVK में होंगे शामिल?
जम्मू और कश्मीर
पाकिस्तानी सरकार के एक्शन पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती, कहा- आवाज न दबाएं
पाकिस्तानी सरकार के एक्शन पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती, कहा- आवाज न दबाएं
एग्रीकल्चर
कंटीले तारों की जगह करौंदे और बांस से ऐसे लगाएं बाड़, उतना ही मिलेगा फायदा
कंटीले तारों की जगह करौंदे और बांस से ऐसे लगाएं बाड़, उतना ही मिलेगा फायदा
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
ABP NEWS
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
ABP NEWS
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
ABP NEWS
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
ABP NEWS
बीजेपी नेता सप ठाकुर ने बांकीपुर में अपना वोट डाला।
बीजेपी नेता सप ठाकुर ने बांकीपुर में अपना वोट डाला।
Embed widget