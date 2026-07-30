'कांग्रेस सरकारों में कई बार...', एंटी पेपर लीक बिल पर राज्यसभा में क्या बोले जितेंद्र सिंह

राज्यसभा में गुरुवार (30 जुलाई) को लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण संशोधन) बिल पर चर्चा होनी है, जिस पर चर्चा के लिए 7 घंटे का वक्त तय किया गया है. इसे लेकर सदन में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेपर लीक के पुराने मामलों का जिक्र किया. इस दौरान विपक्ष की ओर से हंगामा होने लगा.

सदन में विपक्ष के हंगामे पर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सही जगह पर तीर लग रहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष के अच्छे सुझावों का स्वागत है. वरिष्ठ नेताओं से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि उच्च सदन के सदस्य चर्चा में हिस्सा लें. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकारों में कई बार पेपर लीक हुए.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्हें इस बिल पर अच्छी चर्चा होने की उम्मीद है. नीट पेपर लीक को लेकर उन्होंने कहा कि पेपर लीक पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. विपक्ष के हंगामे के बीच उन्होंने JPSC लीक के मामले का भी जिक्र किया.

नीट पेपर लीक में चार्जशीट फाइल- जितेंद्र सिंह

संसद में बोलते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि नीट पेपर लीक में चार्जशीट फाइल हो चुकी है. हमने तुरंत कार्रवाई की है और सीबीआई को मामला सौंपा गया है. उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले चार्जशीट फाइल की गई है और कल से कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. जितेंद्र सिंह ने बताया कि 5 महीने में ट्रायल पूरा हो जाएगा. उन्होंने बताया कि मुखिया 2026 केस में आरोपी नहीं था इस केस में वो शामिल नहीं था.

लोकसभा में 10 घंटे तक मैराथन चर्चा

इससे पहले बुधवार को लोकसभा से एंटी पेपर लीक बिल पारित हुआ. लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में करीब 10 घंटे तक मैराथन चर्चा हुई. इस दौरान भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में इस बिल पर हुई चर्चा का जवाब दिया और इसके बाद विपक्ष के हंगामे के बीच ध्वनिमत से इस बिल को पारित कर दिया गया.

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