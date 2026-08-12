मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'मुझे लुंगी वाला कहते हैं', महिला सांसद पर आरोप, रिजिजू बोले- आपत्तिजनक है

'मुझे लुंगी वाला कहते हैं', महिला सांसद पर आरोप, रिजिजू बोले- आपत्तिजनक है

लेफ्ट के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने दावा किया कि सोमवार को बीजेपी की सांसद सुष्मिता देव ने उन्हें लुंगी वाला कहकर बुलाया. इसके बाद सदन में हंगामा खड़ा हो गया.

Written By : अंकित गुप्ता, जीवन प्रकाश |  Updated at : 12 Aug 2026 12:44 PM (IST)
Preferred Sources

राज्यसभा में बुधवार (12 अगस्त) को उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया, जब लेफ्ट (सीपीएम) के सांसद जॉन ब्रिटास ने दावा किया कि BJP की सांसद सुष्मिता देव मुझे लुंगी वाला, लुंगी वाला कहती हैं. इसके बाद विपक्षी दलों ने ब्रिटास के समर्थन में जमकर हंगामा किया.

हंगामे के बीच चेयरमैन सी.पी. राधाकृष्णन ने कहा कि वह इस मुद्दे पर चर्चा के लिए संबंधित सांसदों को अपने चैंबर में बुलाएंगे और कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी. उन्होंने कहा कि किसी भी सांसद कि गरिमा और उसके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाया जाए.

किरेन रिजिजू ने किया हस्तक्षेप

वहीं संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अगर ऐसा कुछ भी जो आपत्तिजनक है, तो आप (सभापति) उन्हें चेंबर में बुलाकर उनकी आपत्ति सुनें. किरेन रिजिजू और सदन के नेता जेपी नड्डा ने चेयरमैन से सुष्मिता देव को भी बोलने की अनुमति देने का आग्रह किया. वह बोलने की अनुमति मांगने के लिए चेयरमैन के पास गईं.

इस बीच, कांग्रेस के नेतृत्व में कुछ विपक्षी सांसदों ने मांग की कि विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी जाए. उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के लिए दिए गए दान की कथित चोरी को लेकर नारे भी लगाए. जब ​​दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई, तो चेयरमैन ने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी.

क्या है पूरा मामला?

ब्रिटास ने सोमवार को राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान उन्हें 'लुंगी वाला' कहने के लिए सुष्मिता देव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया था. बुधवार को बोलने की अनुमति मिलने के बाद, ब्रिटास ने कहा कि जब वह सोमवार दोपहर इनकम टैक्स (संशोधन) अध्यादेश, 2026 के खिलाफ एक वैधानिक प्रस्ताव पेश कर रहे थे, तो BJP सांसद अपनी निर्धारित सीट छोड़कर ठीक उनके पीछे वाली सीट पर आ गईं. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने बार-बार उन्हें 'लुंगीवाला' कहा.

और पढ़ें

About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
Read More
Published at : 12 Aug 2026 12:32 PM (IST)
Tags :
Parliament Monsoon Session Sushmita Dev Rajya Sabha Breaking News Abp News John Brittas
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मुझे लुंगी वाला कहते हैं', महिला सांसद पर आरोप, रिजिजू बोले- आपत्तिजनक है
'मुझे लुंगी वाला कहते हैं', महिला सांसद पर आरोप, रिजिजू बोले- आपत्तिजनक है
इंडिया
अमित शाह के बयान पर राहुल गांधी का पलटवार, कहा- 'हम जानना चाहते हैं कि...'
अमित शाह के बयान पर राहुल गांधी का पलटवार, कहा- 'हम जानना चाहते हैं कि...'
इंडिया
कभी इंजन फेल, कभी AC खराब तो कभी नशे में पायलट...बेपटरी हुआ भारतीय एविएशन!
कभी इंजन फेल, कभी AC खराब तो कभी नशे में पायलट...बेपटरी हुआ भारतीय एविएशन!
इंडिया
'सभी सवालों का दूंगा जवाब', विपक्ष के हंगामे पर अमित शाह की पहली प्रतिक्रिया
'सभी सवालों का दूंगा जवाब', विपक्ष के हंगामे पर अमित शाह की पहली प्रतिक्रिया
Advertisement

वीडियोज

Gold Silver Price: 1 ही दिन में 10,000 महंगी हुई चांदी! सोना 1.55 लाख के पार, मार्केट में आया भूचाल!
Sansani: एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की खतरनाक मिस्ट्री !
The Traitors 2 का नया Sneak Peek Out, Rhea Chakraborty से Mallika Sherawat तक दिखा बड़ा Drama
Lock Upp 2 की Success Party में Shreya Kalra का जलवा, Farhana Bhatt समेत सितारों ने बिखेरा Glamour
Salman Khan की Seven Dogs 21 August को India में रिलीज, Sanjay Dutt का होगा खास Cameo
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तमिलनाडु में परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव? CM विजय बोले- 'महिला आरक्षण को जोड़ने से...'
तमिलनाडु में परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव? CM बोले- 'महिला आरक्षण जोड़ने से देरी होगी'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
डिंपल यादव से नाराजगी के बीच रामपुर जाएंगे शिवपाल यादव, आजम खान से करेंगे मुलाकात
डिंपल यादव से नाराजगी के बीच रामपुर जाएंगे शिवपाल यादव, आजम खान से करेंगे मुलाकात
फ़ुटबॉल
कौन है रोनाल्डो के पहले बच्चे की मां? बॉलीवुड एक्ट्रेस से अफेयर की उड़ी थी अफवाह
कौन है रोनाल्डो के पहले बच्चे की मां? बॉलीवुड एक्ट्रेस से अफेयर की उड़ी थी अफवाह
बॉलीवुड
Tuesday Box Office: मंगलवार को फिर गरजी 'स्पाइडर मैन', 'ओह माय डॉग' ने भी बढाई रफ्तार, जानें-DC और 'धमाल 4' का कलेक्शन
मंगलवार को फिर चमकी 'स्पाइडर मैन', जानें-'डीसी'- 'धमाल 4' का कलेक्शन
इंडिया
रेप के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के पास जेल में मिला फोन, कांग्रेस सांसद ने साधा निशाना
रेप के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के पास जेल में मिला फोन, कांग्रेस सांसद ने साधा निशाना
इंडिया
चेन्नई एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, इंजन में आई खराबी
चेन्नई एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, इंजन में आई खराबी
ट्रेंडिंग
गजब...चोरों ने डिपो से चुरा ली पूरी बस, फिर हुआ मजेदार किस्सा
गजब...चोरों ने डिपो से चुरा ली पूरी बस, फिर हुआ मजेदार किस्सा
ऑटो
बजट रखिए तैयार, इस महीने लॉन्च होने जा रहीं ये शानदार गाड़ियां
बजट रखिए तैयार, इस महीने लॉन्च होने जा रहीं ये शानदार गाड़ियां
ABP NEWS
Viral Video : शुद्धता का झूठा वादा, सेहत से खिलवाड़!
Viral Video : शुद्धता का झूठा वादा, सेहत से खिलवाड़!
ABP NEWS
Viral Video : पनीर दिखा मलाईदार, अंदर था कुछ और ही झोल!
Viral Video : पनीर दिखा मलाईदार, अंदर था कुछ और ही झोल!
ABP NEWS
Viral Video : 1 लाख की उधारी ने मचाया बवाल, CCTV में कैद हुआ जानलेवा हमला
Viral Video : 1 लाख की उधारी ने मचाया बवाल, CCTV में कैद हुआ जानलेवा हमला
ABP NEWS
Kanwar Yatra Video : कांवड़ यात्रा में दिखी गंगा-जमुनी तहज़ीब!
Kanwar Yatra Video : कांवड़ यात्रा में दिखी गंगा-जमुनी तहज़ीब!
ENT LIVE
The Traitors 2 के Sneak Peek में हाई Drama, Mallika ने Munawar को बताया Traitor
The Traitors 2 के Sneak Peek में हाई Drama, Mallika ने Munawar को बताया Traitor
Embed widget