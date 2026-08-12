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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाISI जासूस राणा रऊफ बंगाल से गिरफ्तार, इंडिया-बांग्लादेश सीमा को बनाया था ठिकाना

ISI जासूस राणा रऊफ बंगाल से गिरफ्तार, इंडिया-बांग्लादेश सीमा को बनाया था ठिकाना

पाकिस्तानी नागरिक राणा रऊफ उर्फ वहाब आलम को STF ने भारत-बांग्लादेश सीमा के पास से गिरफ्तार किया है. रऊफ 2012 में नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुआ था.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 12 Aug 2026 03:21 PM (IST)
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भारत-बांग्लादेश सीमा के पास नॉर्थ 24 परगना जिले के बोंगगांव से बुधवार (12 अगस्त) को एक पाकिस्तानी नागरिक को चरमपंथी होने के शक में गिरफ़्तार किया गया है. STF ने इस व्यक्ति को ISI से जुड़े होने के शक में गिरफ्तार किया है.

गिरफ्तार किए गए राणा रऊफ जिसे वहाब आलम के नाम से भी जाना जाता है उसके पास से एक फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ है. राणा रऊफ के पास से वोटर ID समेत कई संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। इन फर्जी दस्तावेजों को तैयार करने के आरोप में टोपसिया से एक और संदिग्ध को गिरफ़्तार किया गया, जबकि राणा कोलकाता में छिपा हुआ था. 

पाकिस्तानी नागरिक राणा रऊफ 2012 में नेपाल के रास्ते देश में आया था. STF के मुताबिक ISI एजेंट राणा राज्य में भारतीय रेलवे और सेना पर नजर रख रहा था. बता दें कि राणा रऊफ ने कोलकाता के टोपसिया इलाके में कुछ दिन एक ऐसे व्यक्ति की मदद से बिताए, जिसने उसके लिए नकली आधार कार्ड जैसे दस्तावेज बनवाने में सहायता की थी. उस व्यक्ति के खिलाफ भी आज पुलिस ने मामला दर्ज किया गया है. दोनों को बारासात कोर्ट में पेश किया जाएगा.

एसटीएफ ने क्या बताया
एसटीएफ के एक अधिकारी ने कहा कि हम यह पता लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि वह किस तरह की जानकारी जुटा रहा था और क्या वह जानकारी देश के बाहर किसी को भेजी जा रही थी. उन्होंने कहा, ‘‘टोपसिया से गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है ताकि रऊफ के साथ उसके संबंधों की गहराई का पता लगाने के साथ ही इस मामले में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता का भी पता लगाया जा सके.’’

अग्निमित्रा पॉल ने साधा निशाना
कोलकाता के टोपसिया में जहां राणा उर्फ वहाब आलम रहता था. स्थानीय लोगों के अनुसार जब उसे SIR के दौरान बुलाया गया तो वह वहां से चला गया. बंगाल सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने सभी से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने की अपील की. उन्होंने पूर्व की टीएमसी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकार ने देश-विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया.

इनपुट- सौरभ चक्रवर्ती

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 12 Aug 2026 03:21 PM (IST)
Tags :
India Bangladesh Border Pakistan STF Rana Rauf
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