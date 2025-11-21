उदयपुर एक बार फिर सुर्खियों में है. नेत्रा मंटेना और वामसी गदिराजू की शाही शादी को 2025 की सबसे चर्चित सेलिब्रिटी वेडिंग माना जा रहा है. राजस्थान की झीलों के शहर में यह भव्य आयोजन लीला पैलेस, मानेक चौक और जग मंदिर आइलैंड पैलेस जैसे प्रतिष्ठित स्थलों में चल रहा है. खास बात यह है कि इस शादी में जस्टिन बीबर और जेनिफर लोपेज जैसे अंतरराष्ट्रीय सितारे परफॉर्म करने वाले हैं, जिससे समारोह का ग्लैमर कई गुना बढ़ गया है.

भारतीय-अमेरिकी बिजनेस समुदाय में राजू मंटेना एक मजबूत और प्रभावशाली नाम हैं. वे हेल्थकेयर टेक्नोलॉजी क्षेत्र में अपनी नेतृत्व क्षमता और इनोवेटिव सोच के लिए जाने जाते हैं. राजू मंटेना कंपनी के संस्थापक और अध्यक्ष हैं. एक ऐसी कंपनी जो विशेष चिकित्सा सेवाओं के लिए आधुनिक, क्लाउड-आधारित डिजिटल समाधान उपलब्ध कराती है. भारत में जन्मे राजू मंटेना ने अपना बिजनेस अमेरिका में स्थापित किया और आज वे वैश्विक हेल्थकेयर इंडस्ट्री में एक सम्मानित उद्यमी माने जाते हैं.

राजू मंटेना की प्रमुख हेल्थकेयर टेक कंपनी

फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में स्थित Integra Connect अमेरिका के हेल्थ केयर डिजिटाइजेशन में अहम भूमिका निभा रही है. यह कंपनी डॉक्टरों, अस्पतालों और विशेष चिकित्सा संस्थानों को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने में मदद करती है.

राजू मंटेना की नेट वर्थ

The daily guardian की रिपोर्ट के मुताबिक राजू मंटेना की कुल संपत्ति लगभग 20 मिलियन डॉलर (लगभग ₹167 करोड़) आंकी गई है. उनकी आय का मुख्य स्रोत हेल्थकेयर टेक कंपनियों का संचालन, निवेश और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार है.

राजू मंटेना का शुरुआती करियर

Integra Connect की स्थापना से पहले राजू मंटेना ने अपने करियर की शुरुआत फ्लोरिडा के जुपिटर स्थित P4 Healthcare के CEO के रूप में की. यहीं से उनके प्रोफेशनल सफर ने तेजी पकड़ी और आगे चलकर उन्होंने हेल्थकेयर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना अलग मजबूत स्थान बनाया.

राजू मंटेना का परिवार

राजू मंटेना का परिवार भारतीय-अमेरिकी समाज में एक सक्रिय और परोपकारी परिवार के रूप में जाना जाता है. उनकी पत्नी पद्मजा मंटेना कई सामाजिक कार्यों से जुड़ी रही हैं. वहीं उनकी बेटी नेत्रा मंटेना अपनी भव्य शादी की वजह से इस समय ग्लोबल मीडिया में लगातार चर्चा में हैं. उदयपुर में उनके विवाह समारोह की भव्यता, मेहमानों की लिस्ट, और अंतरराष्ट्रीय कलाकारों के परफॉर्मेंस ने इस शादी को एक अंतरराष्ट्रीय इवेंट का रूप दे दिया है.

