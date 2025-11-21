हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाRaju Mantena Net Worth: कौन हैं राजू मंटेना, जिनकी बेटी की शादी की पूरी दुनिया में चर्चा, कितनी है उनकी नेटवर्थ?

Raju Mantena Net Worth: कौन हैं राजू मंटेना, जिनकी बेटी की शादी की पूरी दुनिया में चर्चा, कितनी है उनकी नेटवर्थ?

उदयपुर में नेत्रा मंटेना और वामसी गदिराजू की भव्य शादी चर्चा में है. जानें दुल्हन के पिता राजू मंटेना की प्रोफाइल, नेट वर्थ और उनकी कंपनी Integra Connect के बारे में.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 21 Nov 2025 12:20 PM (IST)
Preferred Sources

उदयपुर एक बार फिर सुर्खियों में है. नेत्रा मंटेना और वामसी गदिराजू की शाही शादी को 2025 की सबसे चर्चित सेलिब्रिटी वेडिंग माना जा रहा है. राजस्थान की झीलों के शहर में यह भव्य आयोजन लीला पैलेस, मानेक चौक और जग मंदिर आइलैंड पैलेस जैसे प्रतिष्ठित स्थलों में चल रहा है. खास बात यह है कि इस शादी में जस्टिन बीबर और जेनिफर लोपेज जैसे अंतरराष्ट्रीय सितारे परफॉर्म करने वाले हैं, जिससे समारोह का ग्लैमर कई गुना बढ़ गया है.

भारतीय-अमेरिकी बिजनेस समुदाय में राजू मंटेना एक मजबूत और प्रभावशाली नाम हैं. वे हेल्थकेयर टेक्नोलॉजी क्षेत्र में अपनी नेतृत्व क्षमता और इनोवेटिव सोच के लिए जाने जाते हैं. राजू मंटेना कंपनी के संस्थापक और अध्यक्ष हैं. एक ऐसी कंपनी जो विशेष चिकित्सा सेवाओं के लिए आधुनिक, क्लाउड-आधारित डिजिटल समाधान उपलब्ध कराती है. भारत में जन्मे राजू मंटेना ने अपना बिजनेस अमेरिका में स्थापित किया और आज वे वैश्विक हेल्थकेयर इंडस्ट्री में एक सम्मानित उद्यमी माने जाते हैं. 

राजू मंटेना की प्रमुख हेल्थकेयर टेक कंपनी

फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में स्थित Integra Connect अमेरिका के हेल्थ केयर डिजिटाइजेशन में अहम भूमिका निभा रही है. यह कंपनी डॉक्टरों, अस्पतालों और विशेष चिकित्सा संस्थानों को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने में मदद करती है.

राजू मंटेना की नेट वर्थ

The daily guardian की रिपोर्ट के मुताबिक राजू मंटेना की कुल संपत्ति लगभग 20 मिलियन डॉलर (लगभग ₹167 करोड़) आंकी गई है. उनकी आय का मुख्य स्रोत हेल्थकेयर टेक कंपनियों का संचालन, निवेश और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार है.

राजू मंटेना का शुरुआती करियर

Integra Connect की स्थापना से पहले राजू मंटेना ने अपने करियर की शुरुआत फ्लोरिडा के जुपिटर स्थित P4 Healthcare के CEO के रूप में की. यहीं से उनके प्रोफेशनल सफर ने तेजी पकड़ी और आगे चलकर उन्होंने हेल्थकेयर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना अलग मजबूत स्थान बनाया. 

राजू मंटेना का परिवार

राजू मंटेना का परिवार भारतीय-अमेरिकी समाज में एक सक्रिय और परोपकारी परिवार के रूप में जाना जाता है. उनकी पत्नी पद्मजा मंटेना कई सामाजिक कार्यों से जुड़ी रही हैं. वहीं उनकी बेटी नेत्रा मंटेना अपनी भव्य शादी की वजह से इस समय ग्लोबल मीडिया में लगातार चर्चा में हैं. उदयपुर में उनके विवाह समारोह की भव्यता, मेहमानों की लिस्ट, और अंतरराष्ट्रीय कलाकारों के परफॉर्मेंस ने इस शादी को एक अंतरराष्ट्रीय इवेंट का रूप दे दिया है.

ये भी पढ़ें: Kolkata Earthquake: कोलकाता में भूकंप के तेज झटके, घर छोड़कर भागे लोग

Published at : 21 Nov 2025 12:15 PM (IST)
Tags :
Raju Mantena Raju Mantena Daughter Wedding Raju Mantena Net Worth
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Kolkata Earthquake: कोलकाता में भूकंप के तेज झटके, घर छोड़कर भागे लोग
Kolkata Earthquake: कोलकाता में भूकंप के तेज झटके, घर छोड़कर भागे लोग
बिहार
Bihar Crime News: बिहार के मोतिहारी में मुकेश सहनी की पार्टी के नेता की हत्या, सिर और कनपटी में मारी गोली
बिहार के मोतिहारी में मुकेश सहनी की पार्टी के नेता की हत्या, सिर और कनपटी में मारी गोली
विश्व
इन देशों में ले जाइए एक लाख तो हो जाएंगे करोड़पति, जानें पूरी लिस्ट
इन देशों में ले जाइए एक लाख तो हो जाएंगे करोड़पति, जानें पूरी लिस्ट
क्रिकेट
Mitchell Starc Career Best Figures: मिचेल स्टार्क ने बरपाया कहर, लिए 7 विकेट, बनाया ये खास रिकॉर्ड
मिचेल स्टार्क ने बरपाया कहर, लिए 7 विकेट, बनाया ये खास रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Ludhiana में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम , ISI के इशारे पर हमले की तैयारी में थे दहशतगर्द
Brazil Fire Update News: COP30 क्लाइमेट समिट के वेन्यू में आग, जान बचाकर भागे लोग | COP30
'जबरिया जीजा' पर शैतान की नजर | Sansani
Sandeep Chaudhary: BLO पर FIR और आत्महत्या का डर! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | SIR | NDA | EC
Bihar CM Oath Ceremony: बिहार में 10वीं बार...CM नीतीश कुमार | Bihar New Cabinet
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Kolkata Earthquake: कोलकाता में भूकंप के तेज झटके, घर छोड़कर भागे लोग
Kolkata Earthquake: कोलकाता में भूकंप के तेज झटके, घर छोड़कर भागे लोग
बिहार
Bihar Crime News: बिहार के मोतिहारी में मुकेश सहनी की पार्टी के नेता की हत्या, सिर और कनपटी में मारी गोली
बिहार के मोतिहारी में मुकेश सहनी की पार्टी के नेता की हत्या, सिर और कनपटी में मारी गोली
विश्व
इन देशों में ले जाइए एक लाख तो हो जाएंगे करोड़पति, जानें पूरी लिस्ट
इन देशों में ले जाइए एक लाख तो हो जाएंगे करोड़पति, जानें पूरी लिस्ट
क्रिकेट
Mitchell Starc Career Best Figures: मिचेल स्टार्क ने बरपाया कहर, लिए 7 विकेट, बनाया ये खास रिकॉर्ड
मिचेल स्टार्क ने बरपाया कहर, लिए 7 विकेट, बनाया ये खास रिकॉर्ड
बॉलीवुड
पहले केक काटा फिर 'दम मारो दम' पर झूमी जीनत अमान, अर्चना पूरन सिंह ने शेयर की दिग्गज अभिनेत्री के 74वें बर्थडे बैश की इनसाइड Video
पहले केक काटा फिर 'दम मारो दम' पर झूमी जीनत अमान, देखें अभिनेत्री के 74वें बर्थडे बैश की इनसाइड वीडियो
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
वो स्त्री है कुछ भी कर सकती है... पेट्रोल पंप पर स्कूटी लेकर घुसी पापा की परी, वीडियो देख फोड़ लेंगे माथा
वो स्त्री है कुछ भी कर सकती है... पेट्रोल पंप पर स्कूटी लेकर घुसी पापा की परी, वीडियो देख फोड़ लेंगे माथा
यूटिलिटी
पीएम आवास योजना में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आ रही नजदीक, जान लें आवेदन का पूरा प्रोसेस
पीएम आवास योजना में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आ रही नजदीक, जान लें आवेदन का पूरा प्रोसेस
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
Embed widget