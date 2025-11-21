Kolkata Earthquake: कोलकाता में भूकंप के तेज झटके, घर छोड़कर भागे लोग

पश्चिम बंगाल में आज भूकंप के तेज झटकों ने लोगों को दहला दिया. कोलकाता समेत प्रदेश के कई जिलों में हिलती हुई जमीन को महसूस किया गया. जानकारी के अनुसार, शुक्रवार सुबह बांग्लादेश में टुंगी से करीब 27 किलोमीटर पूर्व भूकंप आया, जिसके कंपन बंगाल तक महसूस किए गए. स्थानीय समयानुसार झटके सुबह 10 बजकर 38 मिनट पर दर्ज किए गए. यूरोपियन-मेडिटेरेनियन सीस्मोलॉजिकल सेंटर (EMSC) के मुताबिक भूकंप के बाद कई क्षेत्रों से हल्के झटकों की सूचनाएं भी सामने आई हैं.