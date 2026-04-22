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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'हमारा एक ही पड़ोसी गड़बड़', राजनाथ सिंह से पाकिस्तान को सीधी चेतावनी, कहा- छेड़खानी की तो डॉट, डॉट, डॉट

'हमारा एक ही पड़ोसी गड़बड़', राजनाथ सिंह से पाकिस्तान को सीधी चेतावनी, कहा- छेड़खानी की तो डॉट, डॉट, डॉट

Pahalgam Terror Attack Anniversary: पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे सभी पड़ोसी ठीक हैं, सिर्फ एक गड़बड़ है. उन्होंने कहा कि हमारी मिलिट्री पावर मजबूत हुई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 22 Apr 2026 05:36 PM (IST)
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पहलगाम आतंकी हमले की बरसी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मारे गए बेकसूर लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की. जर्मनी दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि हमारे सभी पड़ोसी ठीक हैं, सिर्फ एक गड़बड़ है. उन्होंने कहा, हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में जो कमाल किया उसे बताने की जरूरत नहीं है. हमारी मिलिट्री पावर मजबूत हुई है. किसी पड़ोसी ने छेड़खानी करने की कोशिश की तो डॉट, डॉट, डॉट.'

रक्षा के क्षेत्र में भारत बना मजबूत: राजनाथ सिंह

भारत की बढ़ती सैन्य क्षमता का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, 'पहले, जब रक्षा की बात आती थी तो अपनी रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम आयात पर निर्भर रहते थे, लेकिन इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है. अब हम आयातक होने के बजाय निर्यातक बन गए हैं. आपको यह जानकर खुशी होगी कि इस बार हमने लगभग 39,000 करोड़ रुपये के रक्षा सामान का निर्यात किया है.'

पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था. इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या की गई, जिसमें 25 पर्यटक थे. इस एक साल के भीतर भारतीय सेना ने न केवल यह कायरतापूर्ण हमला करने वाले आतंकवादियों को मार गिराया, बल्कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद आतंकवादी कैंपों को भी ध्वस्त कर दिया.

ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारत ने लिया बदला

पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ चलाया गया था. इस ऑपरेशन में आतंकवादियों के कई ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए और बड़ी संख्या में वहां मौजूद आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया.रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को भारत की सैन्य शक्ति और राष्ट्रीय चरित्र का प्रतीक बताया था. रक्षा मंत्री का कहना था कि यह केवल एक सैन्य अभियान नहीं, बल्कि राष्ट्र के साहस और संयम का प्रतीक है. 

इस आतंकी वारदात ने न केवल मानवता को शर्मसार किया, बल्कि समूचे देश में आक्रोश भी पैदा किया. वहीं, भारतीय सेना पूरे 93 दिनों तक ऑपरेशन महादेव के तहत इन आतंकियों की घेराबंदी में जुटी रही. पैरा स्पेशल फोर्सेस की एक टीम ने बेहद कठिन रास्तों पर इस ऑपरेशन में करीब 250 किलोमीटर तक आतंकियों का पीछा किया.28 जुलाई 2025 को ऑपरेशन महादेव अपने अंजाम तक पहुंचा और आतंकियों को ढेर कर दिया गया.

ये भी पढ़ें : ऑपरेशन सिंदूर: L-70 गनों की गर्जना ने ड्रोन हमले रोके, सेना का साफ संदेश- 'भारत के खिलाफ हर वार...'

Published at : 22 Apr 2026 05:28 PM (IST)
Tags :
Pahalgam Pakistan RAJNATH SINGH
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