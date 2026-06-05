तिरंगा लाएं, सनस्क्रीन लगाएं... 6 जून के प्रदर्शन पर कॉकरोच जनता पार्टी की लिस्ट, PM से की अपील

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातिरंगा लाएं, सनस्क्रीन लगाएं..., 6 जून के प्रदर्शन को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी की लिस्ट, PM मोदी से की ये अपील

तिरंगा लाएं, सनस्क्रीन लगाएं..., 6 जून के प्रदर्शन को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी की लिस्ट, PM मोदी से की ये अपील

कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर 6 जून को होने वाले विरोध प्रदर्शन को लेकर क्या करें, क्या न करें की लिस्ट जारी की है. पीएम से धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षामंत्री के पद से हटाने की अपील की.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 05 Jun 2026 10:06 PM (IST)
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नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर 6 जून को होने वाले विरोध प्रदर्शन को लेकर क्या करें, क्या न करें की लिस्ट जारी की है. यह संगठन कथित तौर पर मजाक के तौर पर शुरू किया गया था, लेकिन आज इंस्टाग्राम पर इसके 22 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हैं. यह भारत की पॉलिटिकल पार्टी के फॉलोअर में सबसे ज्यादा है. उन्होंने लोगों से NEET, CBSE, CUET और SSCDG में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है. साथ ही उन्होंने एक्स पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि पीएम मोदी केंद्री मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाएं. उन्होंने प्रधान को एक अयोग्य नेता करार दिया है. अब इस तरह के वीडियो जारी करने को सिर्फ प्रदर्शन में भीड़ जुटाने का हथकंडा ही माना जा सकता है. देखना दिलचस्प होगा कि इस संगठन की इतनी अपील के बाद लोग इस प्रदर्शन में शामिल होते हैं या नहीं. 

एक अन्य पोस्ट में बताया है इस संगठन के लोगों ने? 

कॉकरोच पार्टी की तरफ से एक पोस्ट भी जारी किया गया है. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि 6 जून की सुबह 9 बजे कल मिलते हैं. साथी कॉकरोचों. जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता, हम नहीं रुकेंगे. अब इस छोटे से मजाक को एक क्रांति में बदलने का समय आ गया है. शांतिपूर्ण और प्यार भरे विरोध के साथ दिल्ली की सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो जाइए. लेकिन याद रखें कि क्या करना है और क्या नहीं करना है. सबकी नजरें हम पर हैं! 

यह भी पढे़ंः Explained: अन्नामलाई के इस्तीफे ने तोड़ा दक्षिण भारत जीतने का ख्वाब! बीजेपी का हिंदुत्व एजेंडा क्यों बार-बार फेल, अब किसे मिलेगा मौका?

सीजेआई के बयान पर बना है यह सोशल मीडिया संगठन

सीजेपी जनता पार्टी वो संगठन है, जिसे सीजेआई के कॉकरोच वाले बयान को लेकर बनाया गया. इसे कथित तौर पर राजनीतिक क्रांति का रंग देने की कोशिश की जा रही है. कई विपक्षी पार्टियों ने इसे यूथ की आवाज बताया है. सीजेआई ने बेरोजगारों की तुलना कॉकरोच से की थी. 

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Published at : 05 Jun 2026 09:33 PM (IST)
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