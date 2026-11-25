रियो नागा पिपुल पार्टी (NPF) पार्टी के नेता और नागालैंड के मुख्यमंत्री बुधवार (25 नवंबर 2026) को मणिपुर पहुंचे. इम्फाल एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर भारत उसी देश का हिस्सा है और उनकी पार्टी की मौजूदगी मणिपुर में भी है.

उन्होंने कहा कि वह अपने नागा मित्रों से मिलने आए हैं. इसके अलावा उन्होंने मणिपुर के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात भी किया. यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है, जब मणिपुर के उप-मुख्यमंत्री लोसी डिखो के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ रही है.

रियो का दौरा महत्वपूर्ण

मणिपुर में जारी जातीय तनाव और राजनीतिक घटनाक्रम के बीच रियो का ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है. उन्होंने राज्य में उपमुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग पर भी प्रतिक्रिया दी. रियो ने कहा कि जब राजनीतिक दलों के मुद्दे हल नहीं होते हैं तो वे अपने नेताओं के इस्तीफे की मांग करते हैं. यह राजनीति की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है. रियो के साथ NPF के वरिष्ठ नेता ने डिखो भी थे.

उन्होंने मणिपुर के विधायक अवांगबो न्यूमाई से भी मुलाकात की. यह बातचीत मणिपुर में भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के लिए एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील समय पर हुई है, जिसमें NPF एक महत्वपूर्ण सहयोगी दल है.

डिखो को चल रहे जातीय तनाव को संभालने में कथित पक्षपात को लेकर कुकी समूहों की आलोचना का सामना करना पड़ा है. इसके अलावा, कुकी उग्रवादी समूहों के साथ 'सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस' (SoO) समझौते और सुरक्षा बलों की तैनाती से जुड़ी मांगों को लेकर, नागा समुदाय के कुछ वर्गों की ओर से भी उन पर दबाव है.

VIDEO | Imphal: After arriving at airport, Nagaland CM Neiphiu Rio says, “The Northeast is part of the same country, and I have my party here in Manipur, along with my Naga friends. So, I've come to visit and also meet my counterpart, the Chief Minister.” On conflict in Manipur, he says, “Well, that is a feature of political parties. They demand their leaders' resignations when issues are not resolved. So, they also demanded the Deputy Chief Minister's resignation. Those are normal features of politics.” (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) November 25, 2026

कुकी-नागा प्रार्थना और शांति शिखर सम्मेलन

रियो का यह दौरा, कोलकाता में 22 से 24 नवंबर तक आयोजित 'कुकी-नागा प्रार्थना और शांति शिखर सम्मेलन' के कुछ दिनों बाद हो रहा है. 'फोरम फॉर नागा रिकॉन्सिलिएशन' की तरफ से आयोजित इस सम्मेलन में दोनों समुदायों से अपील की गई कि वे क्रिसमस के दौरान शांति बनाए रखें.

गौरतलब है कि फरवरी से मणिपुर में हुई हिंसा में अब तक 71 लोगों की जान जा चुकी है. इंफाल में हुई यह बैठक चल रहे शांति प्रयासों को एक राजनीतिक और प्रशासनिक आयाम देती है. इसमें मुख्य चिंताओं में अंतर-राज्यीय सीमा पर सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर यातायात की आवाजाही को सुचारू रखना और हिंसा को और बढ़ने से रोकने के लिए आपसी समन्वय करना शामिल है.