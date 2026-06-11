'पीएम मोदी ने देश की हालत खराब की', कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी ने केंद्र की नीति पर उठाए सवाल
Rahul Gandhi Congress Meeting: राहुल गांधी ने कहा कि देश के सामने जो आर्थिक चुनौती खड़ी हुई है उसका एकमात्र कारण अंतरराष्ट्रीय परिस्थतियां नहीं हैं, बल्कि मोदी सरकार की आर्थिक नीति और विदेश नीति है.
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार (11 जून 2026) को बीजेपी और आरएसएस (RSS) पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि देश में सिर्फ कांग्रेस एकमात्र विपक्षी पार्टी है जो टूट नहीं रही है और वही बीजेपी-आरएसएस का मुकाबला कर सकती है. उनका बयान ऐसे समय में आया है जब बंगाल में चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की खबरें सामने आई है. पहले विधायक और सांसदों के अलग गुट बनाने के बाद टीएमसी असतित्व की लड़ाने लड़ने के कगार पर पहुंच गई है.
RSS-BJP को कांग्रेस दे सकती चुनौती: राहुल गांधी
सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कांग्रेस महासचिवों, प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक के दौरान यह टिप्पणी की. राहुल गांधी ने तृणमूल कांग्रेस या किसी दूसरे विपक्षी दल का नाम नहीं लिया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि सिर्फ कांग्रेस ही बीजेपी और आरएसएस को चुनौती दे सकती है. उनका यह भी कहना था कि अगले एक-दो साल में कांग्रेस और मजबूत होगी और बीजेपी-आरएसएस का डटकर मुकाबला करेगी.
पीएम मोदी ने देश की हालत खराब की: राहुल गांधी
बैठक के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश की नाजुक आर्थिक स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की हालत की खराब कर दी है. उन्होंने कहा कि देश के सामने जो आर्थिक चुनौती खड़ी हुई है उसका एकमात्र कारण अंतरराष्ट्रीय परिस्थतियां नहीं हैं, बल्कि मोदी सरकार की आर्थिक नीति और विदेश नीति है. राहुल गांधी ने ये दावा भी किया कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और अंबमान-निकोबार में आदिवासियों से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों को कमजोर किया जा रहा है ताकि कुछ चुनिंदा उद्योपतियों को फायदा पहुंचाया जा सके.
टीएमसी का कांग्रेस ने नहीं होगा विलय
दिल्ली में करीब दो साल बाद इंडिया गठबंधन की बैठक में बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी भी पहुंची थी. इस बैठक के बाद उन्होंने दो बार सोनिया गांधी से मुलाकात की, जिसके बाद टीएमसी के कांग्रेस में विलय होने की अटकलें तेज गई. हालांकि कांग्रेस ने साफ किया कि टीएमसी की विलय नहीं होगा. कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने कहा, 'ये पूरी तरह से बेबुनियाद अफवाहें हैं. ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की, लेकिन यह एक सामान्य बातचीत थी क्योंकि वे INDIA गठबंधन का ही हिस्सा हैं.
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