PM मोदी से मिलेंगे NCP (SP) सांसद, परिसीमन पर बनेगी बात?

संसद के मानसून सत्र के अंतिम सप्ताह में प्रवेश के साथ ही परिसीमन विधेयक को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. संसद में जारी गतिरोध को खत्म करने और परिसीमन के साथ महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार की कोशिशों के बीच एनसीपी (शरद पवार) गुट के सांसदों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने की संभावना है. सूत्रों के मुताबिक, यह बैठक 10 अगस्त को हो सकती है. सांसदों ने प्रधानमंत्री कार्यालय से मुलाकात के लिए समय मांगा है.

बताया जा रहा है कि इस बैठक में सांसद अपने-अपने संसदीय क्षेत्रों की समस्याओं और विकास से जुड़े मुद्दों को प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे. हालांकि, सरकार की प्राथमिकताओं में परिसीमन प्रक्रिया भी अहम मुद्दा हो सकती है. बैठक ऐसे समय हो रही है, जब संसद के मानसून सत्र का अंतिम सप्ताह शुरू होने वाला है.

परिसीमन पर सुप्रिया सुले के रुख से बढ़ी चर्चा

एनसीपी (एसपी) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले पहले ही परिसीमन को लेकर पार्टी के रुख के संकेत दे चुकी हैं. उन्होंने कहा था कि अगर प्रस्तावित बदलावों के तहत सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में समान रूप से बढ़ोतरी सुनिश्चित की जाती है, तो पार्टी परिसीमन प्रक्रिया का समर्थन करने पर विचार कर सकती है.

सुले ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि यदि विधेयक में देशभर में लोकसभा सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रावधान किया जाता है, तो एनसीपी (एसपी) इस प्रस्ताव का समर्थन करने पर विचार कर सकती है. उन्होंने यह भी बताया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में परिसीमन के मुद्दे पर चर्चा हुई थी.

महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक पर सरकार की नजर

केंद्र सरकार की प्राथमिकता में महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन विधेयक दोनों शामिल हैं. परिसीमन के जरिए लोकसभा सीटों के पुनर्निर्धारण का रास्ता साफ होने के बाद महिला आरक्षण के प्रावधानों को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है. संसद में इन मुद्दों पर चर्चा को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच लगातार गतिरोध बना हुआ है. ऐसे में अलग-अलग दलों के सांसदों से बातचीत के जरिए सहमति बनाने की कोशिश भी तेज हुई है.

PM मोदी बोले- NDA के पास पर्याप्त संख्या बल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास जताया है कि एनडीए के पास महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयकों को पारित कराने के लिए लोकसभा में आवश्यक संख्या बल मौजूद है. सूत्रों के मुताबिक, सरकार को अब तक करीब 366 सांसदों का समर्थन प्राप्त हो चुका है. हालांकि, संसद में जारी गतिरोध के कारण अगर मौजूदा मानसून सत्र में दोनों विधेयकों पर चर्चा नहीं हो पाती है, तो केंद्र सरकार इस महीने के अंत में संसद का विशेष सत्र बुलाने के विकल्प पर विचार कर सकती है.

10 अगस्त को हो सकती है PM और NCP (SP) सांसदों की मुलाकात

सूत्रों के अनुसार, एनसीपी (एसपी) के सांसदों ने प्रधानमंत्री कार्यालय से मुलाकात के लिए समय मांगा है और बैठक 10 अगस्त को होने की संभावना है. इस दौरान क्षेत्रीय समस्याओं के साथ-साथ परिसीमन प्रक्रिया और महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है.

बैठक से पहले सुप्रिया सुले के परिसीमन पर दिए गए संकेतों ने राजनीतिक हलकों में इस मुलाकात को और महत्वपूर्ण बना दिया है. अब निगाहें इस बात पर हैं कि प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद एनसीपी (एसपी) का परिसीमन विधेयक को लेकर रुख किस दिशा में जाता है.