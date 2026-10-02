'लाठी से भीड़ रोकी जा सकती है, सवाल नहीं', राहुल गांधी बोले- जाएंगे ज्ञानेश कुमार

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी का जिक्र करते हुए एक बार फिर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस सासंद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि युवाओं को सड़कों पर पीटा जा रहा है. उन्होंने कहा, 'आज गांधी जयंती के दिन हजारों नौजवान वोट चोरी के खिलाफ सड़कों पर हैं. ये लोग शांतिपूर्वक, बिना हिंसा के, अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं. उनकी मांग साफ है- ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें. लोकतंत्र बचाओ और मोदी-शाह सरकार का जवाब? लड़के-लड़कियों को सड़कों पर घसीटा जा रहा है. सैकड़ों हिरासत में हैं. उनका कसूर सिर्फ ये है कि उन्होंने वोट चोरी पर सवाल पूछा.'

राहुल गांधी ने कहा, 'बापू ने यही सिखाया था कि सच बोलो, शांति से लड़ो और यही सरकार को सबसे ज्यादा डराता है. क्योंकि लाठी से भीड़ रोकी जा सकती है, सवाल नहीं. ज्ञानेश कुमार जाएंगे और जिस सिस्टम ने उन्हें बिठाया है, वो भी जाएगा.'

जंतर-मंतर पर विपक्ष का प्रदर्शन

वोटर लिस्ट में कथित धांधली और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के खिलाफ गांधी जयंती के अवसर पर देश भर में विपक्ष, छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान दिल्ली और मुंबई सहित देश के प्रमुख शहरों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच भारी तनाव देखने को मिला. दिल्ली के जंतर-मंतर की ओर बढ़ रहे छात्र संगठनों और यूथ कांग्रेस के सदस्यों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया और सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया.

प्रदर्शनकारियों और विपक्षी दलों का मुख्य आरोप है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था के रूप में काम करने के बजाय सत्तारूढ़ दल के दबाव में काम कर रहा है और बिना सुनवाई के लाखों योग्य मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं.

दूसरी ओर, मुंबई के शिवाजी पार्क में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है. सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके धरनास्थल से निकल चुके हैं. सीजेपी ने कहा, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें और आपराधिक कार्रवाई का सामना करें. सीजेपी के सौरव दास ने मुंबई में प्रदर्शन के दौरान कहा, दिल्ली पुलिस ने फिर बर्बरता की, सुधर जाएं, वरना हम सुधार देंगे.'