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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'लाठी से भीड़ रोकी जा सकती है, सवाल नहीं', राहुल गांधी बोले- जाएंगे ज्ञानेश कुमार

'लाठी से भीड़ रोकी जा सकती है, सवाल नहीं', राहुल गांधी बोले- जाएंगे ज्ञानेश कुमार

विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि युवा वोट चोरी के खिलाफ शांतिपूर्वक, बिना हिंसा के, अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं फिर भी उन्हें सड़कों घसीटा जा रहा है.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 02 Oct 2026 08:20 PM (IST)
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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी का जिक्र करते हुए एक बार फिर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस सासंद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि युवाओं को सड़कों पर पीटा जा रहा है. उन्होंने कहा, 'आज गांधी जयंती के दिन हजारों नौजवान वोट चोरी के खिलाफ सड़कों पर हैं. ये लोग शांतिपूर्वक, बिना हिंसा के, अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं. उनकी मांग साफ है- ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें. लोकतंत्र बचाओ और मोदी-शाह सरकार का जवाब? लड़के-लड़कियों को सड़कों पर घसीटा जा रहा है. सैकड़ों हिरासत में हैं. उनका कसूर सिर्फ ये है कि उन्होंने वोट चोरी पर सवाल पूछा.'

राहुल गांधी ने कहा, 'बापू ने यही सिखाया था कि सच बोलो, शांति से लड़ो और यही सरकार को सबसे ज्यादा डराता है. क्योंकि लाठी से भीड़ रोकी जा सकती है, सवाल नहीं. ज्ञानेश कुमार जाएंगे और जिस सिस्टम ने उन्हें बिठाया है, वो भी जाएगा.'

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जंतर-मंतर पर विपक्ष का प्रदर्शन

वोटर लिस्ट में कथित धांधली और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के खिलाफ गांधी जयंती के अवसर पर देश भर में विपक्ष, छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान दिल्ली और मुंबई सहित देश के प्रमुख शहरों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच भारी तनाव देखने को मिला. दिल्ली के जंतर-मंतर की ओर बढ़ रहे छात्र संगठनों और यूथ कांग्रेस के सदस्यों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया और सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया. 

प्रदर्शनकारियों और विपक्षी दलों का मुख्य आरोप है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था के रूप में काम करने के बजाय सत्तारूढ़ दल के दबाव में काम कर रहा है और बिना सुनवाई के लाखों योग्य मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं.

दूसरी ओर, मुंबई के शिवाजी पार्क में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है. सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके धरनास्थल से निकल चुके हैं. सीजेपी ने कहा, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें और आपराधिक कार्रवाई का सामना करें. सीजेपी के सौरव दास ने मुंबई में प्रदर्शन के दौरान कहा, दिल्ली पुलिस ने फिर बर्बरता की, सुधर जाएं, वरना हम सुधार देंगे.'

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 02 Oct 2026 08:20 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi PM Modi Gyanesh Kumar
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